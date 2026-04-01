Comentariu despre piața valutară – Este acesta sfârșitul?

De la pesimism la entuziasm – așa s-ar putea descrie ziua de ieri pe piețe. Chiar și în timpul sesiunii asiatice, contractele futures se tranzacționau la cele mai scăzute niveluri din august anul trecut, dar până seara străluceau într-un verde intens. Acest optimism continuă și astăzi, piața fiind dornică să treacă peste titlurile despre „războiul cu Iranul". De la bun început, era clar că scenariul ideal al Washingtonului ar fi o operațiune de scurtă durată care ar putea fi prezentată ca un succes comparabil cu înlăturarea președintelui Maduro. Prin urmare, chiar și atunci când lucrurile nu mergeau bine, a apărut rapid o narațiune despre „atingerea obiectivelor" și o ieșire planificată din conflict. Desigur, presiunea este politică; anul acesta au loc alegeri la jumătatea mandatului, iar implicarea prelungită a Americii într-un conflict dificil ar putea îngropa republicanii. Intențiile sunt, așadar, clare. Rămâne întrebarea: se poate retrage SUA pur și simplu din conflict și totul va reveni la normal? Piața ar dori să creadă acest lucru, amintindu-și episodul războiului tarifar, când părea că Trump distrugea fundamentele comerțului global. Apoi și-a schimbat retorica aproape instantaneu, iar piețele au revenit la o creștere puternică. Ieri, optimismul a fost stârnit de cuvintele președintelui iranian, care a afirmat că țara sa este pregătită pentru pace. Dar pot lucrurile să fie atât de roz? Care va fi prețul încetării atacurilor asupra țărilor din Orientul Mijlociu? Va accepta Tel Avivul condițiile Teheranului? Deocamdată, are loc un alt schimb de lovituri, chiar dacă se vorbește mai puțin despre o intervenție terestră. Sau este aceasta doar o poveste de acoperire în timp ce se adună resursele necesare? Nu este deloc surprinzător că investitorii ar dori să se întoarcă la o lume mai ordonată și sunt înfometați de creștere după luna trecută. Cu toate acestea, după amploarea revenirii de ieri, prudența este justificată. Miercuri este o zi cu multe publicări de date. Datele cheie vor veni din SUA: raportul ADP la ora 15:15, vânzările de retail la ora 15:30 și indicele ISM pentru sectorul manufacturier la ora 17:00. Până acum, datele din SUA au fost solide, iar piața tratează în prezent aceste publicări ca fiind de importanță secundară. Pe piața valutară, asistăm la o depreciere a dolarului, deși această mișcare se datorează în primul rând optimismului pieței cu privire la Orientul Mijlociu. Atitudinea investitorilor față de piața noastră este interesantă.

