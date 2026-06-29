Comentariu despre piața valutară: Investitorii ignoră escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu

Aspecte esențiale Liniște pe piața petrolului, în ciuda escaladării de la sfârșitul săptămânii: În ciuda schimbului violent de focuri dintre SUA și Iran în regiunea Strâmtorii Ormuz, prețurile petrolului au crescut puțin, întrucât investitorii au ignorat rapid anunțul privind revenirea de mâine la masa negocierilor.

În ciuda schimbului violent de focuri dintre SUA și Iran în regiunea Strâmtorii Ormuz, prețurile petrolului au crescut puțin, întrucât investitorii au ignorat rapid anunțul privind revenirea de mâine la masa negocierilor. Maraton macroeconomic la orizont: Ne așteaptă o săptămână extrem de intensă, în care piețele vor fi cu ochii pe forumul bancherilor centrali de la Sintra, la care va participa noul președinte al Fed, Kevin Warsh, pe datele privind inflația din Zona Euro și pe raportul american NFP publicat mai devreme din cauza sărbătorii.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Luni dimineață se instalează o relativă liniște pe piețele financiare, în ciuda unei escaladări puternice a situației din Orientul Mijlociu. În weekend, a avut loc un schimb de focuri între Statele Unite și Iran, iar Donald Trump însuși a amenințat din nou că Iranul „va înceta să existe” dacă nu se va întoarce rapid la masa negocierilor. După o serie de atacuri, s-a convenit însă ca ambele țări să revină la un armistițiu, astfel încât reacția pieței la deschiderea de luni este destul de redusă. Prețurile petrolului brut cresc ușor, iar dolarul se depreciază. Ce evenimente interesante pot aștepta investitorii în această săptămână din perspectiva pieței valutare? Petrolul reacționează calm, Wall Street uită de volatilitate Prețurile petrolului au înregistrat o creștere de doar aproximativ 0,5% la deschiderea din ultima luni a lunii iunie, în ciuda temerilor privind o revenire la un război pe scară largă. Interesant este faptul că Strâmtoarea Ormuz nu a fost închisă, chiar și atunci când Iranul a decis să bombardeze una dintre nave, fapt la care americanii au reacționat. Petrolul Brent se situează în prezent la cel puțin 73 de dolari pe baril, în timp ce prețurile petrolului WTI sunt ușor sub 70 de dolari. Deși traficul în Strâmtoarea Ormuz a scăzut în mod evident, acest lucru a împiedicat, în cele din urmă, reapariția primei geopolitice pe piața petrolului. Calmarea stării de spirit se observă și pe piața bursieră în ansamblu. Contractele futures pe indicele S&P 500 indică creșteri ușoare înainte de deschiderea tranzacționării la New York. Wall Street încearcă astfel să scape de valul de vânzări masive de săptămâna trecută, provocat de volatilitatea puternică din sectorul tehnologic și de îngrijorările crescânde ale investitorilor cu privire la amploarea cheltuielilor pentru inteligența artificială sau la așteptările încă ridicate privind majorările ratei dobânzii în SUA. Sintra, inflația și raportul NFP la orizont Deși sesiunea de astăzi nu va aduce multe date macroeconomice importante, această săptămână se anunță extrem de importantă din punctul de vedere al diverselor tipuri de evenimente. Forumul economic începe la Sintra, unde noul șef al Fed, Kevin Warsh, va lua cuvântul miercuri în cadrul mesei rotunde. Un factor suplimentar de volatilitate îl vor constitui datele privind inflația IPC din principalele economii ale Zonei Euro, publicate marți și miercuri. Previziunile indică o scădere a IAPC armonizat pentru Zona Euro la 3% pe an, comparativ cu 3,2% înregistrat în luna mai. Deși presiunile asupra prețurilor se atenuează, aceste niveluri rămân peste ținta de inflație, ceea ce ar putea determina BCE să mențină o atitudine restrictivă. Adevăratul test pentru piețe va fi însă Raportul privind piața muncii din SUA (NFP), care în această lună va fi publicat, în mod neobișnuit, joi, din cauza zilei libere de dinaintea sărbătorilor de Ziua Independenței din SUA, care vor avea loc sâmbătă. Consensul pieței presupune o valoare solidă și stabilizarea ratei șomajului la 4,3%. Interesant este faptul că datele privind ocuparea forței de muncă ar putea beneficia de un sprijin considerabil din partea sectoarelor hotelier și de divertisment, datorită Cupei Mondiale aflate în desfășurare. Cu toate acestea, înainte de a afla rezultatele acestui raport cheie, investitorii se vor confrunta marți cu indicatorul JOLTS și miercuri cu raportul ADP.

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