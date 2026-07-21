Comentariu despre piața valutară: Lira la o răscruce de drumuri – un nou guvern, vechile probleme legate de datorii

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Marea Britanie tocmai a trecut prin a șaptea schimbare de prim-ministru în ultimul deceniu – Keir Starmer a demisionat sub presiunea rezultatelor slabe din sondaje, iar locul său de la Downing Street a fost preluat de Andy Burnham, actualul primar al orașului Manchester, cunoscut pentru retorica sa de stânga și obsesia pentru descentralizarea puterii. Ce înseamnă acest lucru pentru economia țării? Prima reducere fiscală sub lupa investitorilor John Healey, numirea relativ surprinzătoare a lui Burnham în funcția de ministru al Finanțelor, a anunțat rapid eliminarea TVA-ului de 5% aplicat facturilor la energie electrică începând cu 1 octombrie, măsură care se preconizează că va aduce gospodăriilor o economie de aproximativ 50 de lire sterline și va reduce indicele prețurilor de consum (IPC) cu 0,1 puncte procentuale. Costul acestei operațiuni, estimat la 850 de milioane de lire sterline, urmează să fie finanțat din programul de carte de identitate digitală al lui Starmer, deși criticii din propriul său partid, precum Darren Jones, pun la îndoială credibilitatea acestei finanțări, invocând concluziile anterioare ale Biroului de Analiză Bugetară. Cu toate acestea, piața a reacționat cu rezerve – randamentele obligațiunilor britanice au crescut la deschiderea ședinței de tranzacționare, iar randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani rămâne cu mult peste 5%, ceea ce sugerează că investitorii încă evaluează prima de risc fiscal a noului guvern. Lira, un moment de respiro dar presiunea nu dispare Cursul lirei se apreciază astăzi mai ales datorită slăbirii dolarului, mai degrabă decât datorită puterii economiei britanice – perechea GBPUSD se tranzacționează în jurul valorii de 1,343, deși, în perspectiva ultimelor cinci zile, moneda a rămas la un nivel mai scăzut decât înainte de schimbarea la putere. Merită menționat faptul că, în ciuda corecției în sens descendent a randamentului titlurilor de datorie britanice înregistrate în cursul dimineții, după anunțarea componenței cabinetului, pe o bază lunară, titlurile pe 10 ani au înregistrat deja o creștere de aproape 19 puncte de bază, iar cele pe 30 de ani au crescut cu aproximativ 21 de puncte de bază, reflectând îngrijorările legate de orientarea mai de stânga și de politica de cheltuieli a lui Burnham. Evoluția randamentelor din ultima lună costă o gospodărie medie cu aproximativ 80 de lire sterline în plus la rata ipotecară, ceea ce face ca economiile la TVA să fie o mică consolare. Datoria și scepticismul pieței limitează spațiul de manevră Datele privind finanțele publice, publicate în aceeași zi, nu îi oferă lui Healey prea multe motive de optimism – datoria sectorului public raportată la PIB a ajuns la 94,9%, cel mai ridicat nivel de la reconstrucția de după cel de-al Doilea Război Mondial, iar exercițiul fiscal curent depășește deja previziunile OBR cu 2,7 miliarde de lire sterline. După cum remarcă Kate Shoesmith de la Camerele de Comerț Britanice, costul cumulativ al deciziilor politice ulterioare a crescut cu 72% pentru o întreprindere mică medie, limitând spațiul pentru noi experimente fiscale. Dacă comparăm acest lucru cu aprecierea moderată a lirei sterline față de majoritatea monedelor (cu excepția yenului și a francului), vizibilă pe harta de intensitate forex, și, în același timp, cu o revenire puternică a indicilor europeni – DAX câștigă 1%, iar FTSE 100, 0,89% –, piața de acțiuni pare mai calmă decât piața obligațiunilor, ceea ce sugerează că investitorii în obligațiuni iau mult mai în serios riscurile politice din Marea Britanie decât piața de acțiuni. Un test cheie pentru Burnham și Healey va fi actualizarea bugetului din toamnă – dacă piața va decide că „flexibilitatea” declarată a regulilor fiscale înseamnă, în practică, o creștere suplimentară a datoriei fără reduceri reale ale cheltuielilor, presiunea asupra randamentelor obligațiunilor și asupra lirei ar putea să se agraveze, mai ales în contextul bonusului geopolitic continuu asociat cu situația din Orientul Mijlociu.

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