Sinteza piețelor: Optimismul revine în Europa grație medierii dintre SUA și Iran și datelor din Germania

Principalii indici și contracte futures europene înregistrează creșteri solide la jumătatea sesiunii, continuând revenirea după un început mai slab al săptămânii. Contractele futures pe DE40 au crescut cu aproximativ 0,80%, EU50 înregistrează o creștere de 1,10%, iar indicele paneuropean STOXX 600 se tranzacționează pe teritoriu pozitiv după pierderile din sesiunea anterioară, pe măsură ce investitorii iau în calcul perspectivele unei detensionări a conflictului din Orientul Mijlociu. Principalul factor care stă la baza evoluției pieței îl reprezintă știrile privind medierea dintre SUA și Iran cu privire la un armistițiu de 10 zile, care limitează prima geopolitică din prețurile materiilor prime energetice și calmează sentimentul pe piețele bursiere. Creșterea înregistrată în Germania a fost determinată și de o creștere semnificativă a indicelui ZEW – indicatorul de încredere al investitorilor a urcat la 26,3 puncte de la 10,5 puncte, cu mult peste previziuni (17,5 puncte), fapt pe care economiștii îl atribuie reformelor în domeniul pensiilor și al impozitelor inițiate de cancelarul Merz. Petrolul WTI și Brent înregistrează o ușoară creștere în termeni reali (Brent la aproximativ 90 USD/baril), deși la începutul sesiunii au scăzut cu până la 1%, pe fondul evaluării de către piață a riscului unui armistițiu în raport cu amenințarea unui blocaj naval al Arabiei Saudite de către gruparea Houthi din Yemen. Dolarul rămâne stabil/ușor mai slab (indicele USDIDX -0,05%), în timp ce aurul a crescut cu peste 1%, ajungând la aproximativ 4.065 USD/oz, iar argintul înregistrează o creștere spectaculoasă de peste 5%, impulsionată de speranțele de dezamorsare a conflictului și de atenuare a presiunii inflaționiste. Sectorul tehnologic înregistrează cea mai bună performanță (contribuție de +2,12% la indice), condus de ASML și Infineon, urmat de sectorul energetic (+1,52%) și de sectorul industrial (+0,93%). Sectoarele cu cele mai slabe performanțe sunt telecomunicațiile (-1,29%, tras în jos de Prosus și Deutsche Telekom), materialele (-0,71%) și sănătatea (-0,24%). Știri despre companii Cele mai mari fluctuații pe Euro Stoxx 50 se înregistrează astăzi la companiile din sectorul tehnologic și industrial, care sunt în creștere, în timp ce companiile din sectorul financiar și al telecomunicațiilor sunt în scădere. ASML (+2,89%) se află în fruntea câștigătorilor, susținută de o revenire a sectorului semiconductorilor în urma volatilității recente, în timp ce Infineon a înregistrat o creștere de 2,88%.

Siemens Energy a crescut cu 2,75%, iar TotalEnergies cu 1,77%, beneficiind de revenirea prețurilor la petrol și gaze.

Pe de altă parte, Muenchener Rueckversicherung înregistrează o scădere de 2,01% și este compania cu cea mai slabă performanță din cadrul indicelui, în timp ce Wolters Kluwer scade cu 1,66%, Prosus cu 1,34% și Deutsche Telekom cu 1,21%.

În afara indicelui principal: Novartis înregistrează o creștere după ce profitul operațional din al doilea trimestru (5,94 miliarde de dolari SUA) a depășit așteptările pieței, în ciuda unei scăderi de 50% a vânzărilor medicamentului Entresto, cauzată de concurența medicamentelor generice; Julius Baer a scăzut cu 4,2%, în ciuda îmbunătățirii intrărilor nete; iar Schindler a scăzut cu 5,1% în urma unor venituri trimestriale mai slabe.

Compania norvegiană Vaar Energi achiziționează BlueNord pentru aproximativ 1,33 miliarde de dolari SUA, creând astfel cel mai mare producător independent de petrol și gaze din Europa – acțiunile ambelor companii au înregistrat creșteri de 5,3%, respectiv 6,3%, în timp ce Vaar își majorează dividendul pentru al doilea trimestru la 350 de milioane de dolari SUA.

Wienerberger a înregistrat o scădere de 6,5% în urma unui avertisment privind profitul anual, în timp ce Boliden a scăzut cu 6,9% după ce a raportat un profit operațional sub previziuni, devenind astfel una dintre companiile cu cele mai mari scăderi din cadrul indicelui STOXX 600.

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