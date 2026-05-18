NATGAS crește pe fondul previziunilor de vreme mai caldă și al unui echilibru mai strâns pe piață

Prețurile gazelor naturale (NATGAS) sunt în creștere astăzi, iar această evoluție este determinată în principal de o îmbunătățire a condițiilor de piață pe termen scurt. Aceasta nu este rezultatul unui singur eveniment specific, ci mai degrabă al unei combinații de factori care au îmbunătățit recent încrederea cumpărătorilor. Cele mai importante dintre acestea sunt prognozele privind temperaturile mai ridicate din Statele Unite. Acest lucru implică un consum crescut de energie electrică, în principal datorită aparatelor de aer condiționat, ceea ce, la rândul său, crește cererea de gaze naturale utilizate în producția de energie electrică. Pe termen scurt, piața gazelor reacționează foarte puternic la schimbările meteorologice, deoarece chiar și mici ajustări ale prognozelor pot modifica semnificativ așteptările privind consumul. Dacă persistă mai mult timp condițiile mai calde, cererea de energie electrică pentru răcire crește, ceea ce duce de obicei la o ardere mai mare de gaze în centralele electrice. Din acest motiv, piața nu ia în calcul nivelul absolut al temperaturii în sine, ci mai degrabă impactul potențial al acesteia asupra echilibrului dintre cerere și ofertă în zilele și săptămânile următoare. Un alt factor cheie îl reprezintă așteptările privind o creștere mai lentă decât se anticipase anterior a stocurilor de gaze. Pentru piață, acest lucru semnalează că oferta nu depășește așteptările, în timp ce cererea rămâne stabilă sau ușor mai puternică decât previziunile anterioare. Într-un astfel de context, marja de corecție în sens descendent se restrânge, în timp ce crește încrederea că piața ar putea fi mai strâmtă decât se presupunea anterior. Un sprijin suplimentar vine din partea exporturilor de GNL. Cererea puternică și stabilă de gaz natural lichefiat reduce surplusul de ofertă de pe piața americană și face prețurile mai sensibile la schimbările locale ale prognozelor meteorologice și ale datelor privind stocurile. În practică, acest lucru înseamnă că, chiar și fără un singur catalizator puternic, piața poate înregistra o tendință ascendentă dacă echilibrul global rămâne relativ strâns. De asemenea, merită subliniat faptul că mișcarea actuală este în primul rând fundamentală, mai degrabă decât pur speculativă. Gazul natural este una dintre cele mai volatile mărfuri energetice, deoarece combină o puternică sezonalitate, o sensibilitate ridicată la condițiile meteorologice și o reacție semnificativă la datele privind stocurile și fluxurile comerciale. Într-un astfel de context, chiar și mici schimbări ale așteptărilor pot duce la mișcări notabile ale prețurilor, fără a fi nevoie de un singur factor declanșator dominant. Într-o perspectivă mai largă, piața rămâne într-o fază în care datele meteorologice viitoare, datele privind stocurile și dinamica exporturilor de GNL vor fi cruciale. Dacă prognozele privind temperaturile mai ridicate se confirmă și creșterea stocurilor este mai slabă decât se aștepta, mișcarea ascendentă actuală ar putea continua. Cu toate acestea, dacă piața începe să includă în prețuri o cerere mai slabă sau o reaprovizionare mai rapidă a stocurilor, potențialul de creștere ar putea deveni treptat limitat Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."