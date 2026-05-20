Comentariu despre piața valutară – Tokyo, avem o problemă

Aspecte esențiale O altă zi de creștere a randamentelor obligațiunilor

EURUSD sub 1,16

Așteptăm Minutele FOMC și raportările financiare Nvidia

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Când regretatul Shinzo Abe a decis să „inunde” economia cu bani după ce a ajuns la putere, el a susținut că această politică nu avea dezavantaje. Într-adevăr, aceasta a salvat Japonia din strânsoarea deflației, dar este posibil să fi trezit un dușman și mai mare. Creșterea randamentelor obligațiunilor devine acum o problemă globală care ar putea destabiliza și alte piețe. Randamentul obligațiunilor japoneze pe 10 ani a ajuns la 2,8%, nivel înregistrat ultima oară în... 1996. Există doar o mică diferență: pe atunci, raportul datorie/PIB era de 65%, astăzi este cu mult peste 200%. Timp de ani de zile, strategia japoneză de stimulare a economiei a constat în rate ale dobânzii de zero și cheltuieli publice masive. Abe a turnat gaz pe foc, afirmând că este nevoie de „mai mult din același lucru”. Drept urmare, economia a început să crească nominal, dar datoria este enormă, iar obligațiunile și yenul și-au pierdut statutul de activ de refugiu. Astăzi, Banca Japoniei încearcă să intervină pentru a-și apăra moneda, ceea ce pare din ce în ce mai fără speranță. Japonia nu va intra în incapacitate de plată în mod spectaculos precum Argentina sau Grecia, deoarece, în cele din urmă, sunt în primul rând japonezii înșiși cei care împrumută guvernului, nu capitalul străin. Dar a devenit o lecție dură faptul că scurtăturile de la o fundătură la alta duc la un alt blocaj. Problema, însă, nu este specifică Japoniei. Presiunea asupra obligațiunilor a fost, în mod firesc, exacerbată de creșterea prețurilor materiilor prime în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, presiunea este structurală pretutindeni, similar cu ceea ce s-a întâmplat în Japonia, deși nu într-o măsură atât de extremă. Paradoxal, climatul economic surprinzător de stabil s-ar putea dovedi a fi un dușman pentru investitori, forțând băncile centrale să răspundă cu politici mai restrictive, care, la rândul lor, sunt contraproductive pentru piața obligațiunilor. Din perspectiva piețelor globale, situația devine interesantă. Investitorii de pe piața de capital au trecut de mult peste problema Orientului Mijlociu, concentrându-se pe sezonul raportărilor financiare și pe revoluția AI. Acum, însă, consecințele războiului s-ar putea dovedi prea grave pentru a fi ignorate. În cele din urmă, datoria mai ieftină înseamnă și mai puțin capital pentru toată lumea, inclusiv pentru companiile care își finanțează investițiile (inclusiv cele din domeniul AI).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."