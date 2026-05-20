Inflația din Marea Britanie scade, dar pentru cât timp, în contextul în care Reeves încearcă să impună plafoane de preț pentru produsele alimentare

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Rata inflației din Marea Britanie a scăzut în aprilie, prețurile globale crescând cu o rată anuală de 2,8%, în scădere față de 3,3% în martie. Rata inflației de bază s-a moderat la 2,5% de la 3,1%. Deși era așteptată o moderare a creșterii prețurilor în aprilie, creșterea prețurilor din Marea Britanie a fost sub așteptările deja scăzute. De ce? Totul se datorează reducerii temporare a plafonului prețurilor la energie precum și serviciilor de locuințe și gospodărie, în special prețurilor la electricitate și gaz, care au avut cea mai mare contribuție descendentă la indicele CPI.

Au fost înregistrate scăderi și la prețurile pentru recreere și cultură, prețurile alimentelor, iar costurile legate de sănătate au fost, de asemenea, mai mici. La polul opus, prețurile la îmbrăcăminte și încălțăminte au crescut cel mai rapid luna trecută.

ONS, care compilează cifrele CPI, a confirmat că prețurile mai mici la electricitate și gaz s-au datorat pachetului de sprijin al guvernului, care a redus tarifele variabile și fixe, împreună cu efectul prețurilor mai mici cu ridicata înainte de războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a însemnat că plafonul de preț al Ofgem a fost redus luna trecută. ONS a adăugat că scăderea prețurilor la electricitate și gaz a fost compensată doar parțial de o nouă creștere a costurilor benzinei și motorinei luna trecută.

Scăderea indicelui prețurilor alimentelor luna trecută este, de asemenea, interesantă, mai ales că Rachel Reeves solicită plafonarea prețurilor produselor de bază în supermarketuri. Prețurile mai mici la ciocolată și carne au contribuit la scăderea indicelui alimentar. Datele de astăzi ar putea oferi supermarketurilor argumente pentru a respinge solicitarea lui Reeves de a reduce și mai mult prețurile.

În timp ce analiștii s-au concentrat pe creșterile de prețuri legate de războiul din Iran, prețurile pachetelor de vacanță sunt în scădere deoarece războiul perturbă planurile de călătorie. Poveștile despre penuria de combustibil pentru avioane și riscul de a rămâne blocat la destinație ar putea alimenta prudența turiștilor în acest an, iar vacanțele petrecute acasă încep să pară mai atractive decât tradiționalele două săptămâni la soare. Prețurile vacanțelor ar putea rămâne sub presiune până la sfârșitul războiului.

De ce inflația mai scăzută s-ar putea să nu dureze

Banca Angliei se aștepta ca plafonul mai scăzut al prețurilor la energie să reducă inflația la sfârșitul primăverii, înainte ca aceasta să crească din nou mai târziu în vară. Plafonul de preț stabilit de Ofgem va fi probabil ridicat în iulie, iar acest lucru va reflecta prețurile mai mari cu ridicata pentru gaz și electricitate, ceea ce va exercita o presiune ascendentă asupra ratei inflației din Marea Britanie în lunile următoare. În plus, prețurile la benzină au atins marți cel mai înalt nivel de la începutul războiului, iar prețul mediu al unui litru de benzină fără plumb este acum de 158,2 pence.

Marea Britanie ridică sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a stopa creșterile de preț

Reeves exercită presiuni asupra supermarketurilor, iar în această dimineață guvernul a anunțat că ridică sancțiunile asupra petrolului rusesc rafinat în diferite țări. Aceasta înseamnă că Marea Britanie poate importa acum combustibil pentru avioane din India care provine din Rusia, iar restricțiile privind aprovizionarea cu GNL din Rusia au fost relaxate. Aceasta este o schimbare spectaculoasă de direcție din partea guvernului, mai ales după ce grupul de țări G7, inclusiv Marea Britanie, a convenit marți asupra unei serii de noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Impactul acestei știri asupra pieței a fost minim. Țițeiul Brent scade sub 110 dolari pe baril, chiar dacă prețul petrolului a scăzut în ultimele 24 de ore. Acest lucru sugerează că am putea rămâne peste acest nivel cheie până când Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă complet.

Lira sterlină a scăzut ușor pe fondul datelor privind CPI mai slabe decât se aștepta. GBPUSD a revenit sub 1,34 dolari și se tranzacționează la 1,3390 dolari, însă mișcările valutare au fost mici până acum. Datele de astăzi pun capăt ideii că va avea loc o majorare a ratei dobânzii la ședința din iunie a Băncii Angliei. Dacă băncile centrale globale vor majora sau nu ratele depinde de rezultatul negocierilor de pace dintre Iran și SUA și de redeschiderea Strâmtorii Ormuz în următoarele săptămâni.

Rachel Reeves iese din rând și sugerează plafonarea prețurilor în supermarketuri

Înainte de publicarea CPI, piața asimila știrea că guvernul britanic cere supermarketurilor să înghețe prețul produselor de bază, precum ouăle, pâinea și laptele, în încercarea de a limita impactul inflaționist al războiului din Iran. Aceasta este o mișcare extrem de neobișnuită, iar atenția se va îndrepta asupra supermarketurilor britanice la deschiderea tranzacționării de miercuri, inclusiv Tesco, Sainsbury's și Marks & Spencer. Guvernul speră să ajungă la un acord cu comercianții cu amănuntul din sectorul alimentar și să îi stimuleze să înghețe prețurile în schimbul ridicării reglementărilor privind ambalajele și alimentele sănătoase, cum ar fi suspendarea introducerii reglementărilor anti-obezitate.

În Scoția, guvernul încearcă să impună prin lege plafoane de preț pentru alimente; este puțin probabil ca același lucru să se întâmple în Anglia, dar această știre a stârnit totuși furia supermarketurilor, care acuză guvernul că a eșuat în agenda sa de creștere economică și că, în schimb, se amestecă în modelul lor de afaceri.

Merită menționat faptul că Marea Britanie are unele dintre cele mai accesibile prețuri la alimente din Europa de Vest, potrivit British Retail Consortium, datorită concurenței puternice din sector. În mod tradițional, plafonarea prețurilor duce la reducerea ofertei, ceea ce poate duce, în cele din urmă, la creșterea prețurilor. Aceasta este o mișcare riscantă din partea unui guvern aflat sub presiune și ar putea stârni și mai mult furia alegătorilor dacă se va întoarce împotriva sa.

Se așteaptă ca ministrul de finanțe Rachel Reeves să anunțe oficial suspendarea majorării accizei la combustibil cu 5 pence în luna septembrie, însă nu se preconizează ca plafonarea prețurilor la supermarketuri să fie inclusă în planul său privind costul vieții. Dacă Reeves va fi prea generoasă în sprijinul acordat gospodăriilor, acest lucru ar putea afecta și mai mult titlurile de stat britanice (Gilts) și ar putea determina creșterea randamentelor. Marți, randamentele titlurilor de stat britanice pe 10 ani au crescut cu 6 puncte de bază. Aceasta a făcut parte dintr-o vânzare masivă pe piața globală a obligațiunilor marți, dar randamentele din Marea Britanie sunt considerate deosebit de vulnerabile. Astfel, orice semne de politică economică neortodoxă ar putea speria piața obligațiunilor mai târziu astăzi.