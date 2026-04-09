Comentariu privind piața bursieră: Tot mai multe întrebări despre AI

Deși traficul de mărfuri în Strâmtoarea Ormuz rămâne practic blocat, piețele se străduiesc să revină la tendințele din perioada anterioară Războiului din Golf. Acest lucru este fundamental nejustificat și prezintă riscul unei corecții și mai profunde, în cazul în care evaluările vor fi în cele din urmă nevoite să se confrunte cu realitatea. Ceea ce este însă cel mai important în contextul ultimelor zile este faptul că penuria de combustibil, aluminiu și heliu reprezintă o problemă nouă și, în esență, artificială. Problemele cu care se confrunta piața chiar înainte de escaladarea situației din Iran sunt de natură mai structurală; vorbim în primul rând despre ecosistemul de afaceri în sens larg și despre sentimentul din jurul AI. Bloomberg a publicat un articol în care se indică faptul că „aproape jumătate" din centrele de date planificate a fi construite în SUA au fost amânate sau anulate. Acest lucru se datorează în principal blocajelor în importul de componente cheie și electronice, în special din China. Cu toate acestea, penuria de componente și materiale este doar vârful aisbergului. Argumentele economice pentru justificarea investițiilor masive în dezvoltarea AI și construcția de infrastructură par să aibă din ce în ce mai puțină bază în realitate, iar recentul val de activitate media și dezbateri legate, printre altele, de „Claude Mythos" sunt un semn de disperare, nu un vestitor al unei schimbări revoluționare. Dacă scurgerea de informații a avut loc cu adevărat, înseamnă că abilitățile „Claude Mythos" nu corespund afirmațiilor companiei; dacă scurgerea a fost controlată, aceasta indică o încercare de a atrage atenția și de a manipula opinia publică. Dar dacă produsele companiei ar fi la fel de puternice pe cât susțin reprezentanții săi, de ce ar face asta? Nimeni nu pare să se întrebe de ce, în publicațiile 10-Q și 10-K depuse la SEC de cele mai mari companii din SUA, chiar dacă auzim cel puțin o dată pe săptămână despre un „val de concedieri în domeniul AI", numărul declarat de angajați în majoritatea acestora nu scade, ba chiar crește adesea. Merită să ne amintim că ChatGPT există de peste trei ani. Se poate observa o narațiune din ce în ce mai alarmistă cu fiecare lansare a unei noi versiuni a chatbot-urilor populari, chiar dacă schimbările devin din ce în ce mai superficiale. Narațiunea liderilor pieței AI amintește din ce în ce mai mult de promisiunile lui Elon Musk privind Hyperloop sau o colonie pe Marte, cu diferența că atât Tesla, cât și SpaceX sunt profitabile, în timp ce companiile AI continuă să cheltuiască miliarde de dolari anual fără perspective de îmbunătățire.

