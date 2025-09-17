Conferința FED, Jerome Powell (LIVE)

Tocmai a început conferința cu președintele Fed, Jerome Powell. Mai jos sunt prezentate cele mai importante comentarii ale bancherului: Nu simt nevoia să acționez rapid în privința ratelor dobânzilor.

Creșterea numărului de locuri de muncă a încetinit, iar riscurile de scădere a ocupării forței de muncă au crescut.

Șomajul rămâne scăzut, dar a înregistrat o ușoară creștere.

Activitatea în sectorul imobiliar rămâne slabă.

Moderarea creșterii PIB-ului reflectă în mare măsură încetinirea cheltuielilor de consum.

Moderarea creșterii reflectă în mare măsură încetinirea consumului.

Inflația a crescut recent și rămâne oarecum ridicată.

Inflația a scăzut față de nivelurile maxime înregistrate la jumătatea anului 2022, dar rămâne oarecum ridicată.

Cererea de forță de muncă a scăzut.

O bună parte din încetinirea creșterii numărului de locuri de muncă reflectă scăderea forței de muncă.

Creșterea numărului de locuri de muncă salariale a încetinit semnificativ, reflectând scăderea imigrației și a participării pe piața muncii.

Șomajul a rămas neschimbat în ultimul an.

Scenariul de bază este că impactul tarifelor asupra inflației va fi de scurtă durată.

Riscul unei inflații persistente cauzate de tarife trebuie gestionat și evaluat.

Efectul global al tarifelor asupra inflației rămâne de urmărit.

Modificările politicii evoluează, iar efectele asupra economiei sunt incerte.

Dincolo de anul viitor, majoritatea măsurilor privind inflația sunt în concordanță cu obiectivul de 2%.

Inflația pentru bunuri a crescut, iar dezinflația pentru servicii continuă.

Este posibil ca tarifele să fie un motiv pentru o oarecare încetinire a pieței muncii.

Schimbările de pe piața muncii sunt în mare parte cauzate de schimbările în materie de imigrație.

Nu mai pot spune că piața muncii este solidă. Powell, în cadrul conferinței de presă, încearcă să calmeze sentimentul investitorilor și să sublinieze dependența Fed de date. Dolarul se întărește ușor, iar EURUSD reduce câștigurile obținute imediat după anunțarea deciziei.

