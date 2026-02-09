Rezumatul pieței: Novo Nordisk înregistrează o creștere de peste 7% 🚀

Acțiunile europene au înregistrat câștiguri modeste, dar tonul pieței a rămas selectiv și foarte diferențiat. Rezultatele trimestriale sunt, în general, solide, însă investitorii reacționează critic chiar și la mici abateri de la previziuni, evidențiind un mediu de piață încă exigent în comparație cu acțiunile americane.

La momentul redactării acestui articol, indicele Stoxx 600 a crescut cu 0,25% , rămânând aproape de nivelurile record. Indicele german DAX a câștigat 0,23% , indicele italian ITA40 a crescut cu 0,98% , indicele spaniol SPA 35 a adăugat 0,35% , în timp ce indicele britanic UK100 a scăzut cu 0,60% .

Companiile din Stoxx 600 sunt pe cale să înregistreze o creștere a EPS de aproximativ 8% în trimestrul IV ; 61% au depășit așteptările privind EPS, iar 58% au depășit previziunile privind veniturile. În ciuda acestui fapt, potențialul de creștere al indicelui rămâne limitat, deoarece reacțiile pieței sunt adesea negative, iar previziunile pentru 2026 nu au reușit să îndeplinească așteptările ridicate.

Companiile sensibile la tarife au înregistrat cele mai puternice creșteri ale profiturilor din ultimul an, în timp ce companiile expuse la China și cele axate exclusiv pe UE au înregistrat performanțe slabe. Acțiunile de valoare, de creștere și de calitate au depășit așteptările în mod mai constant decât cele de momentum și cu capitalizare mică .

Nişele expuse riscului AI sub presiune: acțiunile din domeniul software, serviciilor de date, editorilor, furnizorilor de informații financiare, administratorilor de active alternative și jocurilor de noroc au pierdut, pe măsură ce piețele au inclus în prețuri riscurile pe termen mediu legate de marjele de profit din cauza perturbărilor legate de AI. Evoluții importante ale acțiunilor individuale (Europa) Novo Nordisk a înregistrat o revenire de 7% după o corectare de aproape 25% săptămâna trecută, în urma anunțului Hims & Hers că va înceta vânzarea copiilor Wegovy după ce FDA a înăsprit aplicarea legii.

UniCredit a înregistrat o creștere de 4% după ce a prezentat perspective solide până în 2030 și planuri de a returna acționarilor aproximativ 50 de miliarde de euro până în 2030.

InPost crește cu 13% pe fondul interesului de preluare, care evaluează compania la 7,8 miliarde de euro . Macroeconomic global Partidul LDP , aflat la guvernare în Japonia, și-a asigurat o majoritate calificată , menținând în centrul atenției comerțul Takaichi și consolidând așteptările privind expansiunea fiscală.

Propunerea de suspendare pe doi ani a taxei pe vânzările de produse alimentare este considerată foarte probabilă și se estimează că va crea un deficit fiscal anual de aproximativ 5 trilioane de yeni , cu implicații importante pentru obligațiuni și piața valutară.

Yenul s-a apreciat în urma intervenției verbale a autorităților japoneze. USDJPY a scăzut cu 0,50%, iar yenul se numără printre cele mai puternice monede G10, în ciuda victoriei decisive a lui Takaichi.

Metalele prețioase rămân în ofensivă: aurul testează nivelul de 5.000 USD, în creștere cu 1,0% pe zi, în timp ce argintul câștigă 2,40%, ajungând la 97 USD.

