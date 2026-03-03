Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică pe fondul creșterii prețurilor la energie

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Este o altă zi de risc, pe fondul continuării turbulențelor geopolitice care afectează piețele financiare. Deși piețele s-au calmat în timpul sesiunii din SUA, iar acțiunile americane au înregistrat câștiguri luni, acest lucru nu s-a reflectat în sesiunea europeană, iar acțiunile și obligațiunile sunt în scădere bruscă pentru a doua zi consecutivă.

Strâmtoarea Ormuz este efectiv închisă pentru o perioadă previzibilă

Conflictul dintre SUA și Iran se intensifică și crește teama că acesta va fi un conflict prelungit, cu ținte americane care continuă să fie lovite în întreaga regiune. Ambasada SUA în Arabia Saudită a fost ținta unui atac în această dimineață. Atacurile continue înseamnă că Strâmtoarea Ormuz este efectiv închisă. Nicio națiune nu poate închide fizic strâmtoarea, dar Iranul poate face ca aceasta să devină atât de periculoasă încât niciun petrolier să nu mai treacă pe acolo. Iranul a declarat că orice navă care trece prin strâmtoare riscă să fie atacată, ceea ce reprezintă o schimbare de ton față de weekend, când a afirmat că nu va închide strâmtoarea. Cine știe dacă amenințările lor sunt reale, însă armatorii și petrolierele se auto sancționează deoarece asiguratorii retrag asigurările.

Se apropie petrolul la 100 de dolari?

Acesta este motivul pentru care prețurile energiei cresc din nou în această dimineață. Petrolul Brent a depășit 81 de dolari pe baril pentru prima dată din 2024. Acest lucru crește șansa ca petrolul să ajungă la 100 de dolari, mai ales dacă nu există semne că Iranul sau SUA vor pune capăt conflictului.

Prețurile pe piața gazelor naturale în cel mai pesimist scenariu

Prețurile gazelor naturale au crescut pentru încă o zi, iar gazele naturale europene au înregistrat o creștere de 26% marți. Qatarul continuă să oprească producția, ceea ce va perturba masiv piața GNL. Cu toate acestea, întrebarea este: ne întoarcem la scenariul din 2022, când creșterea prețurilor la energie a declanșat un val masiv de inflație care a afectat economia globală?

Prețurile stabile ale gazelor naturale din SUA sunt importante pentru facturile energetice europene

Deocamdată, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt reduse. În 2022, când Rusia a invadat Ucraina, creșterea prețurilor a fost combinată cu un stoc foarte redus de gaze naturale în Europa, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor. Deși stocurile de gaze naturale tind să fie reduse, Europa depinde mult mai puțin de gazele naturale din Rusia și Orientul Mijlociu și, în schimb, își procură cea mai mare parte a GNL din SUA, un alt producător important. Aceasta înseamnă că piața europeană ar trebui să poată absorbi câteva săptămâni de întreruperi în fluxul de GNL din Qatar. Cu toate acestea, dacă producția din Qatar va dura mai mult timp pentru a reveni la normal sau dacă nu poate fi exportată din cauza pericolelor la care sunt expuse tancurile care traversează Strâmtoarea Ormuz, atunci s-ar putea să începem să vedem o creștere a prețurilor gazelor naturale din SUA. Până în prezent, prețurile gazelor din SUA au crescut cu un procent moderat de 6%, comparativ cu o creștere de 82% a prețurilor gazelor naturale din Europa în ultima săptămână. Vom urmări cu atenție prețurile gazelor naturale din SUA în zilele următoare, orice creștere semnificativă a acestor prețuri ar semnala un alt șoc al prețurilor energiei pentru Europa.

Piețele obligațiunilor nu se odihnesc pe lauri, iar obligațiunile suverane au fost una dintre cele mai mari victime financiare ale acestui conflict luni. Prețurile obligațiunilor sunt din nou în scădere astăzi, iar randamentele obligațiunilor sunt în creștere: randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani este astăzi mai mare cu 10 puncte de bază, randamentele franceze sunt mai mari cu 9 puncte de bază, iar randamentele trezoreriei americane sunt în creștere cu 5 puncte de bază până în prezent. Piața obligațiunilor este de obicei mai restrânsă decât piețele de mărfuri și bursele, astfel încât faptul că obligațiunile s-au vândut brusc sugerează că panica este reală.

Pariurile pe reducerea ratei dobânzii de către BOE au scăzut

Evenimentele din Orientul Mijlociu se reflectă și pe piața futures a ratelor dobânzilor. Piața exclude rapid posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în această lună de către Banca Angliei. Prețurile energiei au fost principalul motor al inflației din Marea Britanie în ultimii ani, iar BOE nu va dori să piardă controlul asupra stabilității prețurilor în acest an. Săptămâna trecută, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii pe 19 martie era de 80%, iar acum este de puțin peste 20%. Piața futures a ratelor dobânzii s-a grăbit, de asemenea, să elimine din prețuri o a doua reducere a ratei dobânzii de către BOE pentru 2026, fiind prevăzută o singură reducere la sfârșitul trimestrului al treilea.

Prețurile mărfurilor influențează piețele obligațiunilor

Direcția pe termen lung a randamentelor obligațiunilor suverane și așteptările privind rata dobânzii vor fi determinate de prețurile energiei pe termen scurt. Dacă Qatarul reia producția de GNL și dacă conflictul se rezolvă rapid, iar navele pot traversa regiunea, atunci obligațiunile se vor redresa, randamentele vor scădea și reducerile ratei dobânzii vor fi reluate.

Semne de capitulare pe piețele bursiere europene

Contractele futures pe acțiuni din SUA se vând și ele în această dimineață, Nasdaq se pregătește pentru o scădere de 2%, iar S&P 500 se așteaptă să scadă cu 1,5% în această dimineață, pe fondul unei valuri de aversiune față de risc care afectează sentimentul investitorilor. În Europa, vânzările sunt indiscriminate, toate sectoarele fiind pe minus, în frunte cu sectorul financiar și cel al utilităților, chiar și sectorul energetic înregistrând pierderi. Chiar și acțiunile din sectorul apărării sunt în scădere în această dimineață, deoarece creșterea costurilor de împrumut amenință angajamentele de cheltuieli pentru apărare în Europa.

FTSE 100 capitulează, de asemenea, după ce luni a dat semne de reziliență. Acțiunile din sectorul materialelor sunt printre cele mai slabe din indicele britanic, pe fondul presiunilor exercitate asupra companiilor miniere. În timp ce prețurile energiei sunt în creștere, prețul mărfurilor industriale și al metalelor este în scădere. Chiar și aurul și argintul sunt în scădere astăzi, pe fondul retragerii traderilor din sectorul metalelor, al acțiunilor și al obligațiunilor și al orientării către sectorul energetic. Doar trei acțiuni britanice înregistrează creșteri astăzi, printre care BP.

Piețele digeră știrea că „marele eveniment” se apropie

Astăzi se simte un miros de capitulare în aer. După o reacție moderată la situația din Orientul Mijlociu luni, panica crește pe piețe deoarece președintele Trump a amenințat Iranul spunând că „marele eveniment” se apropie. Cine știe ce înseamnă asta, dar sugerează că acest conflict nu se va încheia în următoarele zile, că regimul iranian poate fi în declin, dar nu este învins și are capacitatea de a riposta. Sunt zile incomode pentru cei care își asumă riscuri și, deocamdată, energia este regina. Dar, atunci când prețurile energiei cresc, acest lucru este foarte dăunător pentru economia globală și provoacă suferință în alte părți.