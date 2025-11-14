🚩Contractele futures pe cacao și cafea scad brusc pe fondul acordurilor comerciale dintre SUA și America de Sud 📉

Astăzi, contractele futures pe cafea și cacao pe ICE pierd teren. Motivul este că Casa Albă a dezvăluit noi acorduri comerciale cu Argentina, Guatemala, El Salvador și Ecuador, menite să scadă prețurile produselor alimentare din SUA — în special cafeaua, bananele, carnea de vită și alte importuri agricole. Anunțul vine după promisiunile repetate ale președintelui Donald Trump și ale aliaților săi cheie de a oferi ajutor în ceea ce privește creșterea prețurilor alimentelor, dar oficialii au evitat să ofere estimări concrete cu privire la cât de mult ar putea reduce aceste acorduri costurile pentru consumatori. Oficialul american a comentat ieri că „(...) Ne așteptăm la un efect pozitiv asupra cafelei și cacao din partea acordurilor”. Piețele consideră această mișcare ca un semnal pentru îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare și o potențială reducere semnificativă a tarifelor, în special în ceea ce privește Brazilia. Datele privind inflația (CPI septembrie 2025) arată creșteri semnificative ale prețurilor la principalele produse alimentare importate: Cafea +18,9 % Banane +6,9 % Carne de vită +14,7 %

Economiștii subliniază că unele dintre aceste creșteri de prețuri provin din tarifele din era Trump — în special pentru produsele pe care SUA nu le poate produce în cantități mari, cum ar fi cafeaua. În ciuda noilor acorduri, tarifele de 50% aplicate Braziliei , unul dintre cei mai importanți furnizori de cafea și carne de vită ai Americii, rămân în vigoare , limitând potențiala reducere a prețurilor. Regulile tarifare vor rămâne neschimbate pentru Guatemala, El Salvador, Ecuador: tariful reciproc rămâne la 10% Ecuador: un tarif reciproc suplimentar rămâne la 15%

Casa Albă afirmă că noile cadre vor elimina tarifele pentru anumite produse eligibile care nu pot fi produse în cantități suficiente în Statele Unite — dar detaliile despre produsele și cantitățile respective rămân vagi.

În ceea ce privește Argentina , SUA intenționează să renunțe la tarifele pentru anumite resurse naturale și materii prime farmaceutice care nu sunt disponibile pe piața internă.

Oficialii administrației au subliniat posibilele efecte pozitive asupra prețurilor cafelei și cacao, dar au recunoscut deschis că nu pot cuantifica impactul sau garanta cât de mult vor economisi consumatorii.

Oficialii au menționat că efectele reale asupra prețurilor depind de modul în care tarifele au fost absorbite de-a lungul lanțului de aprovizionare , fie de importatori, angrosiști sau comercianți cu amănuntul, precum și de factori incontrolabili, cum ar fi perturbările recoltelor cauzate de condițiile meteorologice .

Casa Albă se așteaptă ca acordurile comerciale reciproce cu cele patru țări să fie semnate și făcute publice în termen de două săptămâni , deși multe bariere netarifare existente rămân în vigoare.

Aceste acorduri urmează un model mai larg al eforturilor comerciale ale administrației în timpul călătoriei lui Trump în Asia, unde au fost anunțate acorduri-cadru similare cu Vietnamul (un producător important de cafea Robusta) și Thailanda, iar acorduri reciproce complete au fost detaliate cu Malaezia și Cambodgia. Graficele COCOA și COFFEE (Interval D1) Contractele futures atât pentru cacao, cât și pentru cafea sunt în scădere astăzi. Cafeaua a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele două luni, în timp ce cacao este la cel mai mic nivel de la începutul anului 2024. RSI pentru cacao a scăzut sub 30, semnalând condiții de supravânzare. În cazul cafelei, putem observa modelul inversat „Head and Shoulders”, cu o zonă de suport cheie între 315 și 320 de puncte. Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5

