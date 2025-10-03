Cotația acțiunilor Coinbase se află deasupra unei zonei importante de rezistență🔔

Dacă suportul de 300 USD se menține, următoarele niveluri de rezistență de urmărit sunt 378 USD și apoi 423 USD — maximele anterioare.

În ciuda corecției, Coinbase continuă să se tranzacționeze peste media mobilă exponențială pe 100 de perioade, semnalând că sentimentul general de creștere este intact.

Acțiunile au găsit suport în apropierea nivelului de 300 USD, o zonă consolidată de reacțiile anterioare ale prețurilor și de retragerea Fibonacci de 50% a raliului din aprilie-iulie.

Coinbase a înregistrat o creștere între aprilie și iulie 2024, dar ulterior a pierdut aproximativ jumătate din aceste câștiguri într-o retragere notabilă. Astăzi, acțiunile au crescut cu 1%

Aspecte esențiale Raliu puternic, corecție semnificativă:

Acțiunile Coinbase au rămas într-o tendință puternică de creștere din aprilie până în iulie 2024. Aceasta a fost urmată de o corecție rapidă și profundă, care a redus aproximativ jumătate din câștigul obținut în raliul anterior. Cu toate acestea, scăderea s-a oprit în jurul zonei de 300 USD pe acțiune, care oferă acum o bază potențială pentru o nouă mișcare ascendentă. Zona de 300 USD s-a dovedit a fi semnificativă, marcată de multiple reacții anterioare ale prețului, precum și de retragerea Fibonacci de 50% trasat pe întreaga perioadă de creștere care a început în aprilie anul acesta. Mai mult, prețul a reușit să se mențină peste media mobilă exponențială pe 100 de perioade, consolidând sentimentul optimist în jurul acțiunilor companiei. Dacă revenirea de la acest nivel de suport de 300 USD se menține, nu poate fi exclusă o mișcare către rezistența de 378 USD, urmată de aceea de 423 USD pe acțiune, care corespunde celor mai recente maxime. Coinbase (interval zilnic) Sursa: xStation5

