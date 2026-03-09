Deschiderea sesiunii din SUA: Petrolul prea scump pentru Wall Street!

Indicii Wall Street au început săptămâna cu scăderi accentuate. Dow Jones a scăzut cu peste 1,3%, S&P 500 a pierdut aproximativ 1,2%, iar Nasdaq a scăzut cu aproximativ 1,1%. Sentimentul investitorilor s-a deteriorat după escaladarea conflictului din Golful Persic în weekend, unde tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran au crescut din nou. Rapoartele privind noi atacuri asupra infrastructurii energetice și riscul crescând de destabilizare în regiune au sporit semnificativ aversiunea față de risc pe piețele financiare.

Golful Persic reprezintă o parte importantă din producția și exporturile mondiale de petrol, iar o parte semnificativă din aprovizionarea mondială cu energie trece prin Strâmtoarea Hormuz. Chiar și perturbările limitate din regiune afectează imediat prețurile energiei, ceea ce este clar vizibil în acest moment.

Piața petrolului a reacționat brusc. Prețul petrolului brut a depășit din nou 100 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Creșterea costurilor energiei afectează sentimentul investitorilor, deoarece sporește riscul reapariției presiunii inflaționiste în economia globală. Prețurile mai mari ale energiei înseamnă cheltuieli mai mari pentru întreprinderi și consumatori, ceea ce poate încetini creșterea economică pe termen lung. În același timp, energia mai scumpă îngreunează lupta băncilor centrale împotriva inflației, crescând riscul unei accelerări suplimentare a creșterii prețurilor. În aceste condiții, piețele încep să limiteze așteptările privind relaxarea monetară în cele mai mari economii ale lumii.

Tensiunile geopolitice crescânde determină, de asemenea, capitalul să se îndrepte către active considerate mai sigure. Într-un astfel de context, dolarul american se apreciază, iar investitorii abordează cu mai multă prudență segmentele de acțiuni mai riscante. Volatilitatea crescută este vizibilă în special în sectoarele sensibile la costurile energiei și comerțul global.

Toate semnele indică faptul că Orientul Mijlociu va rămâne în centrul atenției piețelor pentru o perioadă de timp. Dacă tensiunile din Golful Persic persistă sau se intensifică în continuare, piața energiei ar putea rămâne sub presiune pentru o perioadă îndelungată. În acest scenariu, geopolitica va deveni din nou unul dintre principalii factori care vor determina comportamentul piețelor financiare globale în următoarele săptămâni.

Sursa: xStation5

Astăzi, contractele futures US500 (S&P 500) sunt ușor în creștere. Investitorii speră că ce era mai rău a trecut și că actualul conflict din Orientul Mijlociu nu se va agrava și mai mult. Sentimentul pieței este susținut și de rapoartele privind o posibilă eliberare coordonată a rezervelor de petrol de către țările G7.

Sursa: xStation5

Știri despre companii

Companiile energetice continuă să înregistreze câștiguri pe fondul turbulențelor actuale de pe piața energiei. În fruntea câștigătorilor se află Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) și APA (APA.US).

Acțiunile Hims & Hers (HIMS.US) înregistrează o creștere semnificativă luni, în urma informațiilor potrivit cărora Novo Nordisk intenționează să vândă medicamentele sale populare pentru obezitate și diabet prin intermediul platformei de telemedicină Hims. Acest lucru sugerează soluționarea unui recent litigiu juridic și posibilitatea unui nou parteneriat între cele două companii. Știrea a fost bine primită de piață, impulsionând acțiunile Hims, întrucât potențiala colaborare crește șansele companiei de a înregistra venituri și creșteri mai mari.

Nasdaq (NDAQ.US) a anunțat un parteneriat cu bursa de criptomonede Kraken privind tokenizarea acțiunilor, un proiect care va permite crearea și tranzacționarea de tokenuri digitale de acțiuni și produse listate la bursă care au aceleași drepturi ca și valorile mobiliare tradiționale. Platforma bazată pe blockchain va permite investitorilor să dețină tokenuri de acțiuni cu aceleași drepturi de vot și dividende ca și acțiunile standard și să treacă fără probleme de la piața reglementată la piața on-chain.

Acțiunile Applied Optoelectronics (AAOI.US) sunt în creștere după ce compania a anunțat prima sa comandă mare de transceivere pentru centre de date de 1,6T de la unul dintre clienții săi cheie pe termen lung. Aceste dispozitive sunt destinate să crească lățimea de bandă a rețelei necesară pentru a gestiona sarcinile de lucru ale inteligenței artificiale.