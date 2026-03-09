Deschiderea sesiunii din SUA: Petrolul prea scump pentru Wall Street!

Indicii Wall Street au început săptămâna cu scăderi accentuate. Dow Jones a scăzut cu peste 1,3%, S&P 500 a pierdut aproximativ 1,2%, iar Nasdaq a scăzut cu aproximativ 1,1%. Sentimentul investitorilor s-a deteriorat după escaladarea conflictului din Golful Persic în weekend, unde tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran au crescut din nou. Rapoartele privind noi atacuri asupra infrastructurii energetice și riscul crescând de destabilizare în regiune au sporit semnificativ aversiunea față de risc pe piețele financiare.
Golful Persic reprezintă o parte importantă din producția și exporturile mondiale de petrol, iar o parte semnificativă din aprovizionarea mondială cu energie trece prin Strâmtoarea Hormuz. Chiar și perturbările limitate din regiune afectează imediat prețurile energiei, ceea ce este clar vizibil în acest moment.
Piața petrolului a reacționat brusc. Prețul petrolului brut a depășit din nou 100 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Creșterea costurilor energiei afectează sentimentul investitorilor, deoarece sporește riscul reapariției presiunii inflaționiste în economia globală. Prețurile mai mari ale energiei înseamnă cheltuieli mai mari pentru întreprinderi și consumatori, ceea ce poate încetini creșterea economică pe termen lung. În același timp, energia mai scumpă îngreunează lupta băncilor centrale împotriva inflației, crescând riscul unei accelerări suplimentare a creșterii prețurilor. În aceste condiții, piețele încep să limiteze așteptările privind relaxarea monetară în cele mai mari economii ale lumii.
Tensiunile geopolitice crescânde determină, de asemenea, capitalul să se îndrepte către active considerate mai sigure. Într-un astfel de context, dolarul american se apreciază, iar investitorii abordează cu mai multă prudență segmentele de acțiuni mai riscante. Volatilitatea crescută este vizibilă în special în sectoarele sensibile la costurile energiei și comerțul global.
Toate semnele indică faptul că Orientul Mijlociu va rămâne în centrul atenției piețelor pentru o perioadă de timp. Dacă tensiunile din Golful Persic persistă sau se intensifică în continuare, piața energiei ar putea rămâne sub presiune pentru o perioadă îndelungată. În acest scenariu, geopolitica va deveni din nou unul dintre principalii factori care vor determina comportamentul piețelor financiare globale în următoarele săptămâni.
Sursa: xStation5
Astăzi, contractele futures US500 (S&P 500) sunt ușor în creștere. Investitorii speră că ce era mai rău a trecut și că actualul conflict din Orientul Mijlociu nu se va agrava și mai mult. Sentimentul pieței este susținut și de rapoartele privind o posibilă eliberare coordonată a rezervelor de petrol de către țările G7.
Sursa: xStation5
Știri despre companii
Companiile energetice continuă să înregistreze câștiguri pe fondul turbulențelor actuale de pe piața energiei. În fruntea câștigătorilor se află Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) și APA (APA.US).
Acțiunile Hims & Hers (HIMS.US) înregistrează o creștere semnificativă luni, în urma informațiilor potrivit cărora Novo Nordisk intenționează să vândă medicamentele sale populare pentru obezitate și diabet prin intermediul platformei de telemedicină Hims. Acest lucru sugerează soluționarea unui recent litigiu juridic și posibilitatea unui nou parteneriat între cele două companii. Știrea a fost bine primită de piață, impulsionând acțiunile Hims, întrucât potențiala colaborare crește șansele companiei de a înregistra venituri și creșteri mai mari.
Nasdaq (NDAQ.US) a anunțat un parteneriat cu bursa de criptomonede Kraken privind tokenizarea acțiunilor, un proiect care va permite crearea și tranzacționarea de tokenuri digitale de acțiuni și produse listate la bursă care au aceleași drepturi ca și valorile mobiliare tradiționale. Platforma bazată pe blockchain va permite investitorilor să dețină tokenuri de acțiuni cu aceleași drepturi de vot și dividende ca și acțiunile standard și să treacă fără probleme de la piața reglementată la piața on-chain.
Acțiunile Applied Optoelectronics (AAOI.US) sunt în creștere după ce compania a anunțat prima sa comandă mare de transceivere pentru centre de date de 1,6T de la unul dintre clienții săi cheie pe termen lung. Aceste dispozitive sunt destinate să crească lățimea de bandă a rețelei necesară pentru a gestiona sarcinile de lucru ale inteligenței artificiale.Acțiunile Dianthus Therapeutics (DNTH.US) au crescut cu aproximativ 20% după anunțarea rezultatelor preliminare promițătoare ale unui studiu de fază 3 privind medicamentul companiei.
Criza din Ormuz: Petrol, Exod și Instabilitate
Știri de ultimă oră: NATGAS crește după publicarea datelor EIA 💡
Sinteza piețelor: Acțiunile europene încearcă să se stabilizeze în ciuda creșterii prețurilor petrolului 🔍
Graficul zilei: EURUSD – De ce euro pierde în fața dolarului?
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."