Cotația pentru cacao scade cu 5% 📉Procesarea se reduce cu 22% în Malaezia

Contractele futures pe cacao (COCOA) pe ICE au sc─âzut ast─âzi cu peste 5%, ├«n ciuda absen╚Ťei unor ╚Ötiri directe care s─â justifice ├«n mod clar o reac╚Ťie at├ót de puternic─â a pie╚Ťei. Mi╚Öcarea reflect─â incertitudinea cresc├ónd─â ├«n ceea ce prive╚Öte dinamica ofertei ╚Öi a cererii pe pia╚Ťa pentru cacao. Pre╚Ťurile sunt afectate de sc─âderea brusc─â a volumului de prelucrare a boabelor de cacao ├«n Malaezia ÔÇö un semnal c─â presiunile asupra cererii se intensific─â ├«n lan╚Ťul global de aprovizionare cu ciocolat─â . Malaezia, al doilea cel mai mare centru de prelucrare pentru cacao din Asia , a raportat o sc─âdere de 22% a cantit─â╚Ťii de cacao m─âcinat─â ├«n trimestrul al doilea . Aceast─â sc─âdere abrupt─â este considerat─â pe scar─â larg─â un semnal de alarm─â pentru s─ân─âtatea cererii, ├«n special pe o pia╚Ť─â deja afectat─â de pre╚Ťurile istorice ridicate ale cacao.

Produc─âtorii de ciocolat─â sunt presa╚Ťi din ambele p─âr╚Ťi ÔÇö pe de o parte, costurile cresc├ónde ale materiilor prime, iar pe de alt─â parte, sc─âderea cererii. Sc─âderea produc╚Ťiei din Malaezia sugereaz─â c─â utilizatorii finali se retrag, probabil ra╚Ťionaliz├ónd consumul sau am├ón├ónd achizi╚Ťiile din cauza preocup─ârilor legate de costuri.

Sc─âderea din Malaezia determin─â acum participan╚Ťii la pia╚Ť─â s─â ├«╚Öi ├«ndrepte aten╚Ťia c─âtre datele cumulative privind produc╚Ťia din Asia, Europa ╚Öi America de Nord , care urmeaz─â s─â fie publicate joi. Aceste cifre vor oferi o imagine mai complet─â a st─ârii cererii globale ╚Öi ar putea confirma dac─â este vorba de un semnal izolat sau de o tendin╚Ť─â mai larg─â.

Pentru produc─âtorii de ciocolat─â, dinamica actual─â a pie╚Ťei ridic─â ├«ntreb─âri serioase cu privire la strategie. Av├ónd ├«n vedere c─â pre╚Ťurile ridicate ale cacao vor persista probabil ╚Öi c─â modelele de consum se schimb─â, mul╚Ťi sunt obliga╚Ťi s─â reconsidere formulele, modelele de aprovizionare sau liniile de produse pentru a r─âm├óne competitivi ╚Öi sustenabili. Sc─âderea proces─ârii din Malaezia este mai mult dec├ót o evolu╚Ťie regional─â ÔÇö ea reflect─â o fragilitate mai profund─â a lan╚Ťului valoric al cacao. Pe fondul semnelor de ├«ncetinire a cererii ╚Öi al volatilit─â╚Ťii ridicate a pre╚Ťurilor, pia╚Ťa intr─â ├«ntr-o faz─â delicat─â, ├«n care adaptabilitatea ╚Öi deciziile orientate spre viitor vor fi esen╚Ťiale pentru to╚Ťi actorii. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ╚śtiri despre pia╚Ťa cacao Ghana continu─â s─â se confrunte cu boli ale culturilor ╚Öi condi╚Ťii meteorologice nefavorabile , ├«ns─â ╚Ötirile nu determin─â cre╚Öterea pre╚Ťurilor. Autoritatea de reglementare pentru cacao din ╚Ťar─â (COCOBOD) a avertizat c─â precipita╚Ťiile prelungite ╚Öi lipsa luminii solare suficiente au dus la cre╚Öterea infec╚Ťiilor fungice care afecteaz─â copacii de cacao. Cu toate acestea, evalu─ârile preliminare sugereaz─â c─â ├«n sezonul actual se va ├«nregistra doar o sc─âdere moderat─â a produc╚Ťiei .

Fermierii solicit─â sprijinul guvernului. Asocia╚Ťia na╚Ťional─â a fermierilor din Ghana observ─â c─â temperaturile mai sc─âzute ╚Öi umiditatea excesiv─â creeaz─â condi╚Ťii ideale pentru boli precum boala arborelui de cacao , care amenin╚Ť─â randamentul ╚Öi ar putea duce la pierderi grave de venituri ╚Öi probleme structurale pe termen lung ├«n acest sector.

Președintele sindicatului fermierilor de cacao a raportat focare fungice pe scară largă în 72 de districte producătoare de cacao . Ca răspuns, COCOBOD a intensificat măsurile preventive , inclusiv pulverizarea pe scară largă și distribuirea de fungicide, cu scopul de a finaliza aceste eforturi înainte de perioada de vârf a recoltei .

Ghana ar putea rata obiectivul de produc╚Ťie pentru sezonul 2024/2025. Conform datelor COCOBOD din luna mai, exist─â riscul ca ╚Ťara s─â nu ├«╚Öi ating─â obiectivul de 650.000 de tone , continu├ónd tendin╚Ťa de sc─âdere a produc╚Ťiei observat─â ├«n unele p─âr╚Ťi ale Africii.

├Än schimb, C├┤te d'Ivoire este ├«n avans fa╚Ť─â de programul de v├ónz─âri la termen. Consiliul pentru Cafea ╚Öi Cacao (CCC) a anun╚Ťat c─â 850.000 de tone au fost deja contractate pentru export pentru sezonul 2025/2026, o parte semnificativ─â din limita redus─â de 1,3 milioane de tone . Ini╚Ťial, se preconiza c─â acest obiectiv va fi atins p├ón─â ├«n august. CCC a implementat ├«n iunie noul plafon pentru v├ónz─ârile la termen, reduc├óndu-l de la 1,7 milioane de tone la 1,3 milioane, pentru a limita riscul de livrare ├«n cazul unor perturb─âri cauzate de condi╚Ťiile meteorologice. Cu toate acestea, spre deosebire de Ghana, Coasta de Filde╚Ö pare s─â se bucure de condi╚Ťii meteorologice mai favorabile, ceea ce contribuie la stabilizarea perspectivelor sale. Pre╚Ťurile globale ale cacao r─âm├ón ridicate, ├«n ciuda recentelor sc─âderi. De╚Öi au sc─âzut fa╚Ť─â de nivelurile record din 2024, pre╚Ťurile sunt ├«nc─â cu aproximativ 150% mai mari dec├ót ├«n urm─â cu un an, ceea ce ridic─â ├«ngrijor─âri cu privire la rezisten╚Ťa cererii la astfel de niveluri. CACAO (interval zilnic) Sursa: xStation5

