COTTON reacționează la intrarea în țară a uraganului Helene 📈 Ploile din Centura Bumbacului și Delta Mississippi vor afecta culturile din SUA?

Contractele futures pe bumbac (COTTON) pe ICE câștigă mai mult de 1% astăzi și încearcă să își revină, după scăderile de ieri. Uraganul Helene a lovit Florida cu mare forță, provocând o stare de urgență în 61 din cele 67 de regiuni ale statului. Nivelul ridicat al precipitațiilor în Delta Mississippi și în așa-numita Centură a bumbacului ar putea zdruncina oferta de bumbac pe piața americană, deoarece uraganele au venit în perioada de vârf a recoltei (Georgia), determinându-i pe fermieri să meargă pe câmp pentru a recolta mai devreme, înainte de a le uda, ceea ce, în cazul bumbacului, duce la o ofertă finală mai scăzută, precum și la o calitate mai slabă a boabelor de bumbac;

Anterior, calitatea recoltei, precum și cantitatea plantată în statele din sud-estul SUA păreau optimiste, ceea ce a fost ignorat de piață, bumbacul tranzacționându-se sub 70 de dolari pe balot. De asemenea, se pare că perspectiva unui „stimulent” în China ar fi putut avea un impact pozitiv asupra perspectivei cererii.

Pe de altă parte, însă, în ultimele zile am asistat la o întărire a dolarului și la scăderea prețului petrolului, ceea ce tinde să susțină scăderea prețului bumbacului, reducând costurile de producție și de transport ale înlocuitorului său, poliesterul. În ultimele 2 sesiuni, piața nu a fost îngrijorată de Helene, care, deși ar putea lovi cultura Georgiei de Sud.... aceasta nu a fost încă confirmată.

Vânzările la export săptămânale de ieri ale Departamentului american al Agriculturii (USDA) au evidențiat o scădere a exporturilor de bumbac pentru anul de comercializare curent, în valoare de 87 800 de baloți. Aceasta reprezintă o scădere de 18% față de săptămâna precedentă și de 33% față de media pe patru săptămâni. Investitorii au indicat datele ca fiind unul dintre motivele pentru câștigurile modeste ale bumbacului, în ciuda uraganului. Se pare că piața va rămâne sensibilă la informațiile meteorologice. Cu excepția cazului în care uraganul Helene este ridicat la o categorie superioară celei actuale (4), este posibil ca taurii să fie nevoiți să aștepte următorul raport USDA pentru a scădea perspectiva unei oferte potențial reduse. Magnitudinea oricărei reduceri a estimărilor privind recoltele în acest moment este încă neclară. Pe de altă parte, meteorologii indică faptul că uraganul Helene ar putea încă să câștige putere, iar într-un astfel de scenariu este puțin probabil ca piața bumbacului să aștepte un nou raport USDA. Un dolar mai slab, împreună cu tratamentele economice din China și seceta din Brazilia, ar putea oferi sprijin pentru prețuri. Comercianții ar trebui, de asemenea, să fie atenți la vremea din cea mai mare regiune producătoare de bumbac din China, Xinjiang, unde recoltarea a început ieri; ploile bruște ar putea reduce oferta globală. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil COTTON (interval H1) COTONUL câștigă mai mult de 1% astăzi, dar putem vedea că a existat deja o ofertă puternică de mai multe ori în jurul valorii de 74 de dolari pe balot. Cu toate acestea, cumpărătorii nu renunță, iar scăderea sub media exponențială de 100 de perioade (linia neagră) a fost recent apărată din nou, ceea ce face ca un alt impuls ascendent să fie încă probabil. Principalul nivel de rezistență este în prezent în jurul valorii de 76 de dolari pe balot, unde vedem maximul local anterior. Putem urmări zone de suport la 72,5 USD și 71 USD pe balot. Sursa: xStation5

