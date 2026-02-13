CPI Overview: Dezinflația continuă plasează Fed într-o poziție confortabilă 🏦

Raportul privind inflația din ianuarie relevă o rată globală în scădere, o dinamică care confirmă o tendință descendentă constantă și plasează Rezerva Federală într-o poziție din ce în ce mai de invidiat. Cu toate acestea, există încă unele presiuni persistente. Deși energia a oferit un impuls dezinflaționist semnificativ pentru a susține această poziție confortabilă, faptul că costurile din sectorul serviciilor și categoriile volatile, cum ar fi călătoriile, au rămas ridicate, garantează că Fed va rămâne probabil răbdătoare și vigilentă.

Dezinflația a progresat în ultimele luni, deși incertitudinea datelor post închidere și transmiterea continuă a tarifelor ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea acesteia. Sursa: XTB Research

Dinamica generală vs dinamica de bază:

Inflația generală: Indicele „Toate articolele” a crescut cu 0,2% față de luna precedentă în ianuarie, o ușoară încetinire față de 0,3% înregistrată în decembrie. Acest lucru duce rata anuală a inflației (YoY) la 2,4%.

Inflația de bază: Excluzând alimentele și energia, prețurile au crescut ușor la 0,3% față de luna precedentă (de la 0,2% în decembrie), menținând o rată anuală de 2,5%.

Modificări semnificative față de luna precedentă (decembrie 2025 - ianuarie 2026):

Impactul energiei: Prețurile energiei au înregistrat o inversare bruscă, scăzând cu 1,5% față de luna precedentă în ianuarie, după o creștere de 0,3% în decembrie. Acest lucru a fost determinat în principal de benzină, care a scăzut cu 3,2% în cursul lunii.

Servicii: Sectorul serviciilor rămâne un motor principal al inflației, înregistrând o creștere de 0,4% față de luna precedentă. În mod deosebit, tarifele companiilor aeriene au crescut cu 6,5%, accelerând semnificativ față de creșterea de 3,8% din decembrie.

Locuințe și adăposturi: S-a înregistrat o încetinire semnificativă a prețurilor în sectorul locuințelor; prețurile adăposturilor au crescut cu 0,2% față de luna precedentă, în scădere față de ritmul de 0,4% înregistrat în decembrie.

Deflarea generală a bunurilor: Prețurile mașinilor și camioanelor second-hand au continuat să scadă, înregistrând o scădere de 1,8% față de luna precedentă. În schimb, prețurile articolelor de îmbrăcăminte au înregistrat o creștere modestă de 0,3%, după o evoluție stabilă în perioada anterioară.

Tarifele continuă să crească: În schimb, categoriile sensibile la tarife au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor în această perioadă. Costurile pentru mobilier au crescut cu 0,7%, în timp ce cele pentru electrocasnice, cum ar fi mașinile de spălat, au crescut cu 1,3%. O creștere și mai accentuată a fost înregistrată în segmentul echipamentelor video și audio (+2,2%) și al computerelor și software-ului, care a crescut cu 3,1%.

Componenta locuințelor a fost în mod constant principalul motor al inflației consumatorilor, astfel încât scăderea ponderii acesteia în cea mai recentă publicare a CPI ar trebui să încurajeze discuțiile privind reducerea ratelor dobânzilor. Scăderea preconizată a prețurilor petrolului ar trebui, de asemenea, să susțină efectul dezinflaționist al materiilor prime energetice și, eventual, să limiteze volatilitatea tarifelor aeriene. Sursa: XTB Research

Implicații pentru Fed

Cele mai recente date privind inflația oferă FOMC un spațiu de manevră semnificativ pentru a discuta despre posibila revenire a relaxării monetare, în loc să se simtă presat să se grăbească în acest sens. Răcirea ratei inflației globale este susținută în mare măsură de scăderea bruscă a prețurilor la benzină și de inflația moderată a alimentelor, ceea ce ar trebui să contribuie la menținerea așteptărilor inflaționiste ale consumatorilor la un nivel stabil. În plus, încetinirea costurilor locuințelor la un ritm lunar de 0,2% oferă cea mai puternică ușurare de până acum pentru sectorul serviciilor de bază.

Cu toate acestea, membrii mai hawkish ai comitetului vor rămâne probabil în alertă din cauza dinamicii „persistente” a nucleului și a presiunilor inflaționiste clare asupra bunurilor sensibile la tarife. În cele din urmă, combinația dintre dezinflația progresivă și datele confortabile privind piața muncii oferă Rezervei Federale spațiul necesar pentru a se adapta liber la riscurile de ambele părți ale mandatului său, care în prezent par relativ scăzute.

Inflația generală mai scăzută a serviciilor ar trebui să încurajeze discuțiile privind reduceri suplimentare ale ratei dobânzii. Sursa: XTB Research

Reacția pieței

Titlurile de stat americane au înregistrat o creștere semnificativă, randamentele pe 10 ani scăzând la cel mai mic nivel din ultimele 3 luni (în prezent, în jur de 4,06%).

Contractele futures pe titlurile de stat pe 10 ani sunt la cel mai ridicat nivel de la începutul lunii decembrie 2025. Sursa: xStation 5

Potrivit Federal Funds Futures, așteptările privind reducerea ratei dobânzii pe termen scurt rămân bine ancorate, probabilitățile implicite pentru prima jumătate a anului 2026 rămânând în mare parte neschimbate (aproximativ 10% pentru martie, 35% pentru aprilie și 90% pentru iunie). Pe termen lung, însă, piața a devenit mai optimistă, prețurile actuale indicând 2,56 reduceri ale ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului 2026, comparativ cu 2,3 în urmă cu o săptămână.

Sursa: Bloomberg Finance LP

Raportul CPI a limitat aprecierea dolarului de astăzi, anulând toate câștigurile USDIDX, deși volatilitatea generală a pieței valutare cauzată de publicarea raportului a fost limitată.