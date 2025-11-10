Creșterea cererii de cipuri stimulează TSMC

Producătorul taiwanez de cipuri TSMC (TSM.US) a raportat în octombrie 2025 o creștere a veniturilor cu 16,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând un nivel record de 367,47 miliarde TWD, sau aproximativ 11,87 miliarde USD. Deși aceasta reprezintă cea mai lentă rată de creștere din februarie 2024, ea rămâne puternică datorită cererii robuste determinate de dezvoltarea inteligenței artificiale și de extinderea centrelor de date. În primele zece luni ale anului 2025, veniturile TSMC au crescut cu 33,8% față de anul precedent, ajungând la 3,13 trilioane TWD. Creșterea inteligenței artificiale stimulează în mod semnificativ cererea pentru cele mai avansate procese de fabricație ale TSMC, inclusiv cipurile produse folosind tehnologia de trei nanometri și procesele planificate de doi nanometri. Cipurile produse cu litografie de trei nanometri au o densitate mai mare a tranzistorilor, performanțe mai bune și un consum mai mic de energie, ceea ce este crucial pentru rularea modelelor de AI din ce în ce mai complexe în centrele de date, precum și în dispozitivele de ultimă generație. Procesele de trei nanometri și doi nanometri permit o putere de calcul mai mare, reducând în același timp consumul de energie, ceea ce este deosebit de important pentru aplicațiile care necesită calcul intensiv, cum ar fi învățarea automată, analiza datelor mari și automatizarea proceselor. Compania subliniază deja utilizarea ridicată a capacității sale de producție și cererea crescândă pentru tehnologiile sale cele mai avansate. Dincolo de impactul direct al inteligenței artificiale asupra cererii de procese avansate, AI modelează și lanțurile de aprovizionare globale și tendințele de investiții de capital în sectorul semiconductorilor. Companiile cresc cheltuielile nu numai pentru producția de cipuri, ci și pentru extinderea infrastructurii centrelor de date, a sistemelor de calcul și a componentelor auxiliare, inclusiv sisteme avansate de răcire și materiale specializate. Acest efect multiplicator în întregul sector accelerează inovarea și stimulează concurența între producători, ceea ce poate duce la introducerea mai rapidă a noilor generații de tehnologii și la creșterea ritmului general de creștere al industriei. În ciuda încetinirii observate de la o lună la alta a creșterii, TSMC rămâne un furnizor cheie pentru cele mai mari companii din sectorul AI, inclusiv jucători importanți precum NVIDIA, care a solicitat recent creșterea livrărilor de cipuri. În plus, TSMC intenționează să majoreze prețurile serviciilor sale de producție. Rapoartele indică faptul că firma intenționează să crească prețurile pentru procesele avansate de producție a cipurilor cu o medie de opt până la zece procente începând din 2026, unele noduri și clienți înregistrând creșteri de până la zece procente. Aceste ajustări de preț vor acoperi atât procesele de doi și trei nanometri, cât și metodele avansate de ambalare. Decizia este determinată de creșterea cheltuielilor de investiții, costurile mai mari de producție în locații noi și creșterea cererii de cipuri AI. Rezultatele TSMC au un impact pozitiv asupra sentimentului din sectorul tehnologic, deși investitorii devin mai prudenți din cauza potențialului de corecții ale pieței și a evaluărilor ridicate din industrie. Perspectivele unei cereri puternice continue pentru cei mai avansați semiconductori fac din TSMC și clienții săi actori strategici importanți pe harta tehnologică globală. Rezultatele din octombrie confirmă puterea durabilă a pieței semiconductorilor, impulsionată de inteligența artificială, semnalând în același timp o încetinire naturală a creșterii după o perioadă de expansiune dinamică. Pentru piețe, acest lucru indică faptul că cererea pentru cele mai avansate tehnologii este unul dintre factorii cheie ai creșterii și transformării în acest sector, ceea ce face din TSMC un participant strategic important în peisajul tehnologic global. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."