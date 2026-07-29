Datoria companiilor din domeniul inteligenței artificiale începe să îngrijoreze investitorii de pe Wall Street

Aspecte esențiale Marile companii din domeniul tehnologiei au emis în acest an obligațiuni în valoare de aproximativ 200 de miliarde de dolari, în timp ce piața începe să solicite randamente mai mari pentru a finanța revoluția inteligenței artificiale.

Necesitatea ca Trezoreria SUA să refinanțeze aproximativ 8 trilioane de dolari în următoarele douăsprezece luni intensifică concurența pentru capital și amenință să crească costul finanțării companiilor din domeniul tehnologiei.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Datoria marilor companii din domeniul inteligenței artificiale începe să devină una dintre principalele preocupări ale investitorilor. Până acum, dezbaterea s-a concentrat asupra capacității marilor companii din domeniul tehnologiei de a menține ritmul enorm al investițiilor în centrele de date și infrastructură. Cu toate acestea, piața începe să privească mai departe și se întreabă cine va finanța această cursă și cu ce costuri. Numai în prima jumătate a anului, marile companii de tip „hyperscaler” – Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet și Oracle – au emis obligațiuni în valoare de aproximativ 200 de miliarde de dolari, contribuind la faptul că piața americană a obligațiunilor corporative cu rating de investiții a depășit 1,2 trilioane de dolari în emisiuni noi, cel mai mare volum înregistrat din 2021. Moody's estimează că investițiile legate de inteligența artificială ar putea ajunge la un trilion de dolari în 2027, astfel încât nevoile de finanțare vor continua să crească. Problema nu mai este investiția în inteligența artificială, ci cine va plăti factura Primele semnale de tensiune încep deja să se observe pe piața titlurilor cu venit fix. În ultimele câteva săptămâni, spread-urile solicitate de investitori pentru a cumpăra titluri de datorie emise de giganții tehnologici s-au lărgit semnificativ, în timp ce restul pieței de credit a rămas mult mai stabilă. Mesajul este clar: piața începe să solicite o rentabilitate mai mare pentru a împrumuta bani companiilor care conduc cursa inteligenței artificiale. La această provocare se adaugă un alt factor de o importanță enormă. În următoarele douăsprezece luni, Trezoreria SUA va trebui să refinanțeze aproximativ 8 trilioane de dolari din datoria emisă atunci când ratele dobânzilor erau mult mai scăzute. Acest lucru înseamnă că atât Guvernul Statelor Unite, cât și marile companii de tehnologie vor concura pentru aceleași economii disponibile, crescând riscul ca costul capitalului să continue să crească. Această situație contribuie la explicarea unei părți din recenta corecție din sectorul semiconductorilor. Dincolo de concurența din partea Chinei sau de realizarea de profituri după creșterile accentuate din ultimele luni, piața începe să se întrebe dacă va putea absorbi simultan nevoile enorme de finanțare ale Trezoreriei și efortul gigantic de investiții impus de inteligența artificială, fără a exercita o presiune și mai mare asupra randamentelor obligațiunilor. Pe scurt, atenția investitorilor nu se mai concentrează doar asupra ritmului de creștere al inteligenței artificiale, ci și asupra capacității companiilor de a finanța această evoluție fără ca majorarea datoriei să le afecteze în cele din urmă valorile de piață. Dacă ratele dobânzilor rămân ridicate mai mult timp decât se aștepta, principala provocare pentru marile companii din domeniul tehnologiei ar putea înceta să mai fie de natură tehnologică, devenind, din ce în ce mai mult, una financiară.

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