DAX a scăzut cu 12% față de maximul istoric 🚩Urmăriți aceste 2 acțiuni în luna aprilie

Indicele german DAX a scăzut de la aproximativ 25.400 de puncte la 22.400 de puncte, contractul futures DE40 reflectând aproape identic evoluția indicelui spot. În aprilie, atenția investitorilor se va îndrepta probabil către două nume cheie din Germania: Deutsche Bank, un gigant financiar care a dezvăluit recent o expunere semnificativă la sectorul tehnologic și la creditarea privată, stârnind îngrijorarea investitorilor, și BASF, gigantul industrial și chimic care a înregistrat performanțe surprinzător de bune în ciuda prețurilor ridicate la energie. Sursa: xStation 5 Deutsche Bank (DBK.DE) Deutsche Bank a înregistrat o scădere bruscă față de maximele din ianuarie, coborând de la aproximativ 34 EUR la 25 EUR. Această mișcare depășește semnificativ corecția pieței în ansamblu și marchează una dintre cele mai abrupte scăderi din ultimii ani — aproape o scădere de 30%.

În aprilie, atenția se va îndrepta către rezultatele băncii pentru primul trimestru, a căror publicare este programată pentru 29 aprilie. Aceste cifre vor servi drept test cheie pentru a vedea dacă Deutsche Bank poate menține dinamica puternică a afacerilor observată la sfârșitul anului trecut.

Fundamentele rămân solide pentru moment — rapoartele recente au arătat un profit înainte de impozitare de 9,7 miliarde de euro, în timp ce venitul net s-a dublat la 7,1 miliarde de euro. Randamentele pentru acționari rămân, de asemenea, favorabile, conducerea anunțând un plan de distribuire a capitalului de 2,9 miliarde de euro, incluzând 1,9 miliarde de euro în dividende și 1 miliard de euro în răscumpărări de acțiuni.

Întrebarea cheie pentru următoarele săptămâni este dacă condițiile favorabile pentru tranzacționare și activitatea de încheiere a tranzacțiilor vor fi suficiente pentru a compensa sentimentul mai slab față de sectorul bancar.

Vânzarea masivă s-a accelerat după ce banca a dezvăluit că portofoliul său de credite private a crescut la 25,9 miliarde de euro, accentuând îngrijorările investitorilor cu privire la riscurile dintr-un segment în expansiune rapidă, dar din ce în ce mai fragil.

Deși Deutsche Bank subliniază standardele conservatoare de subscriere și afirmă că nu se confruntă cu riscuri directe semnificative, recunoaște potențialele riscuri de credit indirecte care decurg din expunerile interconectate din cadrul ecosistemului mai larg al creditelor private.

În același timp, expunerea băncii la sectorul tehnologic — inclusiv la segmentul de software, care a înregistrat recent performanțe slabe — a crescut la 15,8 miliarde de euro de la 11,7 miliarde de euro cu un an în urmă, sporind sensibilitatea la schimbările ciclice și la presiunile legate de AI.

În ciuda acestor semnale de avertizare, inclusiv presiunile asupra lichidităților din fonduri, reducerile de valoare ale împrumuturilor și condițiile de înăsprire semnalate de JPMorgan — Deutsche Bank intenționează să continue expansiunea în domeniul creditului privat prin produse noi, distribuție mai largă și integrarea cu operațiunile sale de private banking. Sursa: xStation 5 BASF (BAS.DE) În contrast, BASF și-a menținut un ritm relativ puternic și se tranzacționează aproape de maximele locale, ieșind în evidență pe fondul mai volatil al indicelui DAX mai larg. Investitorii au răspuns pozitiv la decizia conducerii de a muta o parte semnificativă a producției din Germania în China, reducând efectiv presiunile asupra costurilor într-un context al prețurilor energetice europene persistent ridicate.

Rezultatele care vor fi publicate pe 30 aprilie vor fi importante nu numai pentru evaluarea performanței operaționale actuale, ci și pentru a oferi informații suplimentare despre noua unitate de producție la scară largă a companiei din China.

Datele operaționale recente au arătat o creștere a volumului în toate segmentele, sugerând o îmbunătățire a cererii, deși o parte din acest efect a fost compensată de prețurile de vânzare mai mici și de evoluțiile valutare nefavorabile.

La nivel de profit net, BASF înregistrează, de asemenea, o îmbunătățire, profitul net crescând cu 321 de milioane de euro, până la 1,6 miliarde de euro. Eforturile de restructurare în curs și schimbările geografice încep să dea rezultate tangibile. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."