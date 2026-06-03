Amenințări la adresa creșterii economice – doar în Europa?

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, Roxana Mînzatu, avertizează în declarațiile sale că, în contextul crizei prelungite din Orientul Mijlociu, conflictul ar putea pune în pericol până la 1,3 milioane de locuri de muncă în UE. Estimările sunt destul de sumbre: Sectorul auto ar putea înregistra cele mai multe concedieri, ajungând la 600.000 de persoane, conform estimărilor Comisiei Europene.

Construcțiile, industria metalurgică, industria chimică și transporturile ar putea pierde 56.000 de locuri de muncă.

Aproximativ 85.000 de locuri de muncă din proiectele legate de baterii și 58.852 de locuri de muncă din producția de panouri solare ar putea fi în pericol.

Alte 4.500 de locuri de muncă din sectorul siderurgic ar putea fi eliminate din cauza măsurilor de reducere a emisiilor.

Gospodăriile cu venituri mici ar putea cheltui cu 1,4% mai mult din veniturile lor pe combustibilul pentru transport.

Sectorul manufacturier din UE angajează aproximativ 30 de milioane de persoane, în timp ce sectorul serviciilor asigură aproape 87 de milioane de locuri de muncă. Cea mai mare problemă pentru afaceri nu este lipsa combustibilului, a petrolului sau chiar costul acestora. O provocare mult mai mare o reprezintă costurile energiei, care sunt deja foarte ridicate în Europa și, din cauza lipsei de gaze din Orientul Mijlociu, vor deveni și mai mari. Presiunea inflaționistă ar putea declanșa o spirală salarială, agravând situația întreprinderilor cu marje reduse. Pentru a face față acestei potențiale provocări, UE încearcă să se implice în conflictul care implică Iranul în felul său. Uniunea Europeană a prezentat o propunere ca misiunea sa navală Aspides să preia un „rol de lider” în deminarea Strâmtorii Hormuz, „când condițiile o vor permite”, ca parte a unei inițiative conduse de Franța și Marea Britanie. Merită reținut faptul că, chiar și în cazul ipotetic al unei încetări imediate și permanente a ostilităților, minele navale pot rămâne o amenințare, iar capacitățile SUA de a le îndepărta pot fi insuficiente. Dar este situația într-adevăr atât de gravă pe cât sugerează comisarul? Impactul asupra pieței muncii în perioada 2022–2024, în timpul crizei energetice care a urmat escaladării războiului din Ucraina, a fost relativ redus. Totuși, aceasta a fost mai degrabă o formă de transfer decât o neutralizare a amenințării; lucrătorii industriali din Europa au plătit pentru aceasta cu salarii reale mai mici, păstrându-și totuși locurile de muncă. În același timp, criza energetică care ar putea amenința Europa în prezent are o amploare mai redusă decât cea din 2022, iar Europa este mai bine pregătită pentru aceasta decât era atunci. Problema este însă că astăzi piața muncii din UE este mult mai restrânsă, iar dificultățile firmelor se pot traduce rapid și semnificativ în rezultate pe piața muncii. În plus, inflația din 2022 nu a fost rezultatul doar al întreruperilor lanțului de aprovizionare. Piața și economia erau supraîncălzite după stimulentele fiscale urmate de pandemia de COVID-19. Astăzi, BCE are mai puțin spațiu de manevră, iar efectele schimbărilor în politica monetară vor fi mai dureroase pentru economie. Asia Problema inflației și a energiei nu va fi și nu este doar europeană; dimpotrivă. Țările asiatice se bazează deja pe raționalizarea rezervelor de hidrocarburi și au introdus controale la export. Chiar și Japonia, cu rezervele sale uriașe, a consumat deja aproximativ 20% din acestea.

Situația din China pare mai bună, ceea ce ajută la temperarea prețurilor materiilor prime și a inflației, dar este dificil de spus cât va dura acest lucru. SUA Deși SUA sunt unul dintre cei mai mari producători de petrol și benzină, sunt și cel mai mare consumator al acestora. În plus, sensibilitatea economiei americane la prețurile benzinei este, în medie, de aproximativ două ori mai mare decât în Europa.

SUA suferă, de asemenea, de o lipsă de capacitate de rafinare; chiar și cu un surplus de petrol, rafinăriile reprezintă un “gât de sticlă”, ceea ce înseamnă, în cele din urmă, costuri mai mari la benzinării.

Situația energetică nu este nici ea ideală; o infrastructură învechită și subfinanțată trebuie să facă față nu numai valurilor de căldură și creșterii prețurilor, ci acum și cererii masive de energie electrică din partea centrelor de date. În lumina acestor știri, OCDE a redus perspectivele de creștere globală de la 3,4% la 2,8% – deși, în scenariile cele mai pesimiste, creșterea scade la aproximativ 1,8%

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