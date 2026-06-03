Deschiderea sesiunii din SUA: Este momentul pentru o corecție?

Urmând exemplul indicilor bursieri europeni, care se tranzacționează astăzi în scădere, S&P 500 (-0,5%) și NASDAQ Composite (-0,7%) au deschis în teritoriu negativ. Această slăbiciune poate fi atribuită parțial reînnoirii escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, deși activitatea din presesiune nu a indicat o deteriorare semnificativă a încrederii investitorilor din această cauză.

În ultimele ore, un aeroport din Kuweit a fost atacat, iar spațiul aerian al Bahrainului a fost, de asemenea, încălcat. Se pare că aceste acțiuni reprezintă o represalie la atacurile SUA. Probabilitatea ca ambele părți să ajungă la un acord care să ducă la redeschiderea permanentă a Strâmtorii Hormuz încă din iunie este în scădere; piețele atribuie în prezent o șansă de succes de aproximativ 20% unui astfel de scenariu. Acest lucru declanșează o nouă creștere a prețurilor petrolului, WTI tranzacționându-se în prezent la puțin peste 96 de dolari pe baril – în creștere cu 10% de la începutul săptămânii.

Între timp, o serie de companii din sectorul mai larg al AI își continuă seria de succese. Printre cele care au înregistrat performanțe remarcabile se numără Intel (+5,9%), Marvell (+4,4%), Iren (+3,2%) și AMD (+1,7%). Prețul acțiunilor Marvell a crescut acum cu peste 35% față de deschiderea de marți. Această creștere este determinată, în parte, de remarci extrem de elogioase din partea CEO-ului Nvidia, Jensen Huang. Urcând pe scenă la Taipei alături de directorul executiv al Marvell, Huang a desemnat efectiv compania ca fiind următoarea a cărei evaluare va ajunge la un trilion de dolari.

Figura 1: Câștigători și pierzători pe Nasdaq 100 (03.06.2026)

Sursa: XTB Research, 03.06.2026

Cu toate acestea, sectorul tehnologic pare să afecteze negativ indicii generali astăzi.

Figura 2: Performanța sectorială în cadrul indicelui Nasdaq 100 (03.06.2026)

Sursa: XTB Research, 03.06.2026

Acest lucru nu schimbă faptul că optimismul legat de dezvoltarea AI a reprezentat mai mult decât un simplu factor favorabil pentru creșterile spectaculoase înregistrate pe piața americană în acest an – a fost, de fapt, singurul motor al acestora. Conform unei analize realizate de Goldman Sachs, dacă excludem companiile din ecosistemul mai larg al inteligenței artificiale, indicele S&P 500 se menține în prezent la același nivel față de începutul anului. Cu acestea incluse, indicele traversează una dintre cele mai fructuoase perioade din ultimele decenii.

IPO-ul SpaceX, care a devenit un subiect dominant al dezbaterilor online în ultimele zile, alimentează și mai mult piețele supraîncălzite. Turneul de prezentare pentru investitori începe săptămâna aceasta, iar debutul oficial la tranzacționare este programat pentru 12 iunie. Compania își propune să strângă aproximativ 74 de miliarde de dolari de pe piață, vizând o evaluare totală uluitoare de 1,75 trilioane de dolari. Nu există astăzi nicio îndoială că aceasta va fi cea mai mare ofertă publică inițială din istorie. Conform rapoartelor recente, SpaceX intenționează să stabilească prețul ofertei la 135 de dolari pe acțiune, cu până la 30% din totalul acțiunilor alocate investitorilor de retail.

Analiză tehnică

US100 (interval zilnic)

Sursa: xStation, 03.06.2026

Prețul continuă să se miște în cadrul unui canal ascendent abrupt și dinamic, format după ce corația a ricoșat din minimele înregistrate la sfârșitul lunii martie 2026. După ce a atins noi maxime istorice, prețul testează în prezent limita inferioară a acestui canal, încercând să mențină această linie de tendință crucială. Indicatorul RSI (14) se menține la un nivel ridicat de 79,1 puncte, confirmând o stare de supra-cumpărare accentuată a pieței și justificând o potențială răcire a sentimentului. Deși structura pe termen mediu rămâne în mod inerent bullish, presiunea actuală asupra benzii inferioare a canalului, combinată cu distanța semnificativă dintre preț și media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA 50, în jur de 28.105 puncte), crește riscul unei corecții mai profunde. Dacă limita inferioară a canalului este depășită decisiv și piața intră într-o fază mai amplă de marcare a profiturilor, primul punct de referință cheie și nivelul de suport țintă va fi nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% (la aproximativ 28.645 puncte).

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