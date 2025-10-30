DAX: DE40 pierde înaintea deciziei BCE 📉Volkswagen sub presiune

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Aspecte esențiale DAX40 scade ușor înaintea datelor CPi din Germania și a deciziei BCE

Volkswagen pierde pe fondul problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori

Scout24 și Hellofresh înregistrează ușoare creșteri după raportarea rezultatelor financiare

Piețele europene așteaptă evenimentele cheie de astăzi ale Băncii Centrale Europene, cu decizia privind rata dobânzii programată pentru 15:15 ora României și discursul președintei BCE, Christine Lagarde, o jumătate de oră mai târziu. Consensul pieței indică menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în Zona Euro. În Germania, investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea datelor naționale privind inflația la 15:00 ora României, unde se preconizează o scădere la 2,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 2,4% anterior. Pe bază lunară, se preconizează că inflația va crește cu 0,2%, neschimbată față de valoarea anterioară. Contractele futures DAX se tranzacționează astăzi la un nivel mai scăzut, coborând sub 24.200 de puncte. Sursa: xStation 5 Sursa: Bloomberg Finance L.P. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Știri despre companii: Volkswagen AG Volkswagen a avertizat că îndeplinirea obiectivelor financiare pentru acest an depinde de o aprovizionare stabilă cu semiconductori, menționând că potențiala penurie de cipuri Nexperia ar putea afecta și mai mult un sector auto deja în dificultate. Producătorii auto europeni se confruntă în prezent cu un acces limitat la componente de la producătorul olandez Nexperia, care s-a implicat într-un conflict comercial între China și țările occidentale. Grupurile industriale au avertizat că, dacă situația nu se îmbunătățește în curând, liniile de producție ar putea fi oprite în câteva zile. În raportul său trimestrial, Volkswagen și-a menținut previziunile pentru întregul an, subliniind că se bazează pe disponibilitatea adecvată a cipurilor. Rezultatele celui de-al treilea trimestru Pierdere operațională: 1,3 miliarde de euro (≈1,5 miliarde de dolari)

Rezultatul reflectă 5,1 miliarde de euro în deprecieri și reduceri de valoare , legate în mare parte de planurile excesiv de optimiste de expansiune a vehiculelor electrice la Porsche AG , precum și de tarifele de import din SUA care au afectat cele mai profitabile mărci ale grupului.

Marja operațională (excluzând elemente excepționale): 5,4% față de -1,6% în anul precedent Perspective și provocări Volkswagen se confruntă cu o trecere mai lentă decât se aștepta la vehiculele electrice în Europa. Cererea slabă și redresarea lentă după pandemie au lăsat compania cu o capacitate de producție excedentară costisitoare, în timp ce scăderea vânzărilor în China și SUA continuă să afecteze rezultatele. Pentru a face față acestor provocări, directorul financiar Arno Antlitz a declarat că această companie va înăspri disciplina costurilor și va implementa noi măsuri structurale, concentrându-se pe valorificarea economiilor de scară și îmbunătățirea sinergiilor grupului. CEO-ul Oliver Blume a luat, de asemenea, măsuri pentru a reduce povara investițiilor, reducând planurile de producție de baterii și software intern și formând parteneriate cu Xpeng Inc. din China și Rivian Automotive Inc. din SUA pentru a consolida poziția VW în străinătate. În Germania, Volkswagen, Audi și Porsche restructurează operațiunile în acord cu sindicatele pentru a realiza economii semnificative de costuri și o eficiență mai mare. HelloFresh SE HelloFresh a raportat un EBITDA ajustat peste așteptările analiștilor pentru al treilea trimestru, ceea ce a determinat o creștere a acțiunilor sale cu aproape 3% astăzi. Rezultatele celui de-al treilea trimestru EBITDA ajustat: 40,3 milioane EUR ( -44% față de anul precedent ), estimare: 37,4 milioane EUR (consens Bloomberg)

EBITDA ajustat internațional: 33,2 milioane EUR ( -4,3% față de anul precedent ), estimare: 33,4 milioane EUR

EBITDA ajustat în America de Nord: 47,5 milioane EUR ( -36% față de anul precedent ), estimare: 53,7 milioane EUR

Venituri: 1,58 miliarde EUR ( -14% față de anul precedent ), estimare: 1,61 miliarde EUR

Vânzări la curs valutar constant: -9,3%, estimare -8,83%

Marja EBITDA ajustată: 2,5% (față de 3,9% față de anul precedent), estimare 2,45%

Valoarea medie a comenzii: 65,60 euro, estimare 66,11 euro

Comenzi: 23,93 milioane, estimare 24,53 milioane

Comenzi internaționale: 10,94 milioane

Comenzi din America de Nord: 12,98 milioane, estimare 13,23 milioane Perspective pentru întregul an Compania menține previziunile pentru o scădere de 6-8% a vânzărilor la curs valutar constant (estimare -8,05%)

EBITDA ajustat este în continuare estimat între 415 și 465 milioane EUR (estimat436,9 milioane EUR) Previziunile pentru anul fiscal 2025 sunt reafirmate, fără modificări ale ipotezelor privind vânzările sau profitabilitatea. Sursa: xStation 5 Scout24 SE Scout24 se așteaptă ca creșterea veniturilor pe întreg anul să atingă limita superioară a intervalului estimat anterior (+14% până la +15%), menținând perspective solide pentru 2025. Prognoza pe întreg anul Creșterea veniturilor estimată la limita superioară a intervalului +14%–15% (anterior: +14%–15%) Rezultate pentru trimestrul al treilea EBITDA operațional: 104,2 milioane EUR ( +15% față de anul precedent ), estimare: 102,4 milioane EUR (consens Bloomberg)

Marja EBITDA operațională: 62,9% (neschimbată față de anul precedent)

Venituri: 165,6 milioane EUR ( +15% față de anul precedent ), estimare: 163 milioane EUR Comentariu Compania și-a restrâns previziunile privind creșterea marjei EBITDA operaționale ajustate la limita superioară a intervalului anterior (până la +70 puncte de bază). Conducerea a reiterat că, creșterea EBITDA și a profitabilității rămâne principalul obiectiv strategic al companiei. Acțiunile Scout24 se tranzacționează astăzi ușor în creștere. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."