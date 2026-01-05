Acțiunile TSMC sunt în creștere. Iată de ce piețele s-au îndrăgostit de această companie!

Acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ating noi maxime istorice. În ultimele zile, acțiunile de la Bursa din Taipei au crescut cu până la 7%, reprezentând o creștere de aproximativ 50% de la începutul anului 2025, iar capitalizarea bursieră a companiei a depășit un trilion de dolari. Unul dintre factorii cheie ai acestei creșteri puternice este decizia recentă a Goldman Sachs de a crește ținta de preț pentru acțiunile companiei, subliniind încrederea puternică a analiștilor în dezvoltarea continuă a companiei. AI ca motor de creștere și factor de evaluare Decizia Goldman Sachs nu spune totul. În ultimii ani, inteligența artificială a devenit un motor central pentru creșterea TSMC, cererea de cipuri AI fiind atât de mare încât capacitatea de producție limitată în cele mai avansate tehnologii de 3 nm și 5 nm asigură companiei menținerea avantajului său pe piață pentru anii următori. Previziunile indică faptul că expansiunea veniturilor în dolari americani ar putea ajunge la 30% în 2026 și 28% în 2027. Planul de investiții anunțat, care depășește 150 de miliarde de dolari până în 2028, demonstrează că această companie se concentrează pe creșterea durabilă în sectoarele AI și centrele de date, mai degrabă decât pe câștiguri pe termen scurt. Tehnologia de 2 nm – o altă etapă importantă Introducerea tehnologiei de 2 nm de către TSMC reprezintă o adevărată descoperire. Producția în serie utilizează acum tranzistoare Gate-All-Around, oferind performanțe mai ridicate și o eficiență energetică semnificativ îmbunătățită în comparație cu procesele anterioare de 3 nm. Capacitatea de producție pentru acest nod este deja rezervată în mare parte de clienți cheie, inclusiv Apple și NVIDIA, asigurând venituri stabile pentru următorii ani. În segmentul cipurilor mobile, tehnologia de 2 nm va constitui baza pentru procesoarele de top, oferind un avantaj clar în ceea ce privește performanța și eficiența. Dominanța pe piață și concurența TSMC menține un avantaj clar față de concurenți, inclusiv Samsung, care dezvoltă propriile procese de 2 nm, dar rămâne în urmă din punct de vedere tehnologic. În timp ce unii clienți explorează surse alternative de producție pentru a crește flexibilitatea lanțului de aprovizionare, TSMC continuă să fie partenerul preferat pentru cele mai exigente proiecte de AI, centre de date și cipuri mobile de ultimă generație. Sentimentul pieței și așteptările investitorilor Creșterea puternică a acțiunilor TSMC înseamnă că piața apreciază din ce în ce mai mult compania ca infrastructură strategică pentru economia globală bazată pe date, mai degrabă decât ca producător tradițional de cipuri. Evaluările ridicate se traduc printr-o toleranță scăzută la orice dezamăgiri. Orice surpriză în rezultatele financiare sau întârzieri în producția celor mai avansate noduri ar putea declanșa reacții semnificative pe piață. Factorii pozitivi includ niveluri record ale stocurilor, capacitate de producție utilizată la maximum, strategie de investiții agresivă și leadership tehnologic în procesele de 2 nm. Riscurile provin din așteptările ridicate ale pieței, presiunea costurilor din investițiile în tehnologie de ultimă generație și potențialele presiuni concurențiale sau dispersia comenzilor din cauza strategiilor de aprovizionare din mai multe surse Sursa: xStation5 Concluzie TSMC intră în 2026 cu un avânt extraordinar. Prețurile acțiunilor sunt la niveluri record, analiștii ridică țintele de preț, iar povestea unui boom susținut al AI susține sentimentul pozitiv al investitorilor. Producția în masă a proceselor de 2 nm, extinderea capacității de producție și parteneriatele strategice cu liderii piețelor de telefonie mobilă și centre de date fac din TSMC un actor cheie în industria globală a semiconductorilor. Compania nu mai este doar un producător de cipuri; a devenit fundamentul erei inteligenței artificiale, al calculului de înaltă performanță și al tehnologiilor mobile de nouă generație.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."