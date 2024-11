⏬DAX pierde 1,5% în ciuda datelor mai bune

Indicii europeni se confruntă cu o scădere în urma publicării unor câștiguri dezamăgitoare din partea companiilor europene, inclusiv Volkswagen, în ciuda datelor economice mai bune Indicii europeni se confruntă cu o scădere ca urmare a publicării unor câștiguri dezamăgitoare din partea companiilor europene, inclusiv Volkswagen. Piețele europene de acțiuni, în special indicele Euro Stoxx 50 și indicele german DAX, se confruntă cu provocări semnificative la mijlocul săptămânii. Situația este exacerbată de problemele marilor companii europene, cum ar fi Volkswagen, care se luptă cu scăderea profiturilor și cu posibile închideri de fabrici. Scăderea drastică a profitului și planurile de restructurare ale Volkswagen Ultimele rezultate financiare ale Volkswagen sunt dezamăgitoare. Profitul operațional a scăzut cu 42% în trimestrul al treilea, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a marjei operaționale a companiei. Situația necesită măsuri drastice din partea conducerii companiei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pentru a soluționa aceste probleme, Volkswagen ia în considerare închiderea mai multor fabrici germane și punerea în aplicare a unor reduceri semnificative de personal. Aceste planuri au stârnit controverse și potențiale conflicte de muncă, complicând și mai mult situația companiei. O privire mai atentă asupra datelor arată că marca omonimă a Volkswagen a înregistrat o marjă operațională de doar 2,1%. În mod interesant, acțiunile companiei sunt în prezent în creștere după pierderea negativă, ceea ce ar putea fi atribuit investitorilor care anticipează date și mai slabe decât cele prezentate.

Compania a prezentat cea mai mică marjă operațională din ultimii mulți ani. Sursa: Bloomberg Finance LP Impactul asupra economiei europene Problemele Volkswagen sunt simptomatice pentru provocările economice mai ample din Europa. Regiunea se confruntă cu o creștere economică scăzută, o inflație ridicată și costuri energetice în creștere. Impactul potențial al restructurării Volkswagen asupra economiei germane, cea mai mare din Europa, ar putea exacerba aceste provocări. Combinația dintre problemele Volkswagen și problemele economice mai generale afectează puternic piețele europene de acțiuni. Investitorii devin din ce în ce mai precauți în ceea ce privește investițiile în acțiunile europene, deoarece regiunea se confruntă cu o perspectivă dificilă. În schimb, acțiunile americane continuă să înregistreze performanțe bune, beneficiind de o redresare economică mai puternică și de câștiguri corporative pozitive. Această divergență de performanță între piețele europene și cele americane este probabil să persiste în viitorul apropiat. Performanța acțiunilor DAX Este demn de remarcat faptul că o majoritate semnificativă a companiilor din indicele german DAX își pierd valoarea astăzi. Excepția și cel mai bun performer este Volkswagen, care câștigă astăzi, dar din perspectiva anului până în prezent, acțiunile au scăzut cu 20% și au o influență slabă asupra perspectivelor altor companii germane.

Sursa: Bloomberg Finance LP Date economice De asemenea, merită să menționăm o serie de date publicate astăzi. PIB-ul Germaniei a depășit așteptările pieței. PIB-ul a crescut cu 0,2% de la an la an, față de așteptările de 0,1%. Cu toate acestea, datele anterioare au fost revizuite de la 0,3% la 0,1%. De la un trimestru la altul, nu vedem scăderea așteptată de 0,1%, ci avem o creștere de 0,2%. Cu toate acestea, acest lucru este legat de o bază mai mică: datele anterioare au fost revizuite de la -0,1% la -0,3%. În plus, cifrele privind inflația au ieșit peste așteptări, CPI fiind de 2,0% față de 1,8% așteptat și 1,6% anterior.

Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Perspectivă tehnică Din punct de vedere tehnic, DAX40 se confruntă astăzi cu o retragere semnificativă, care este, de asemenea, legată de recenta scădere puternică a prețului acțiunilor Volkswagen. DAX40 a atins minimul din 11 octombrie, marcând cea mai puternică retragere din 6 septembrie. În mod interesant, sezonalitatea sugerează o revenire a DAX în viitorul apropiat. De asemenea, merită menționat așa-numitul „comerț Trump”, care este asociat cu politicile protecționiste. Tarifele impuse în timpul președinției anterioare a lui Trump au avut un impact foarte negativ asupra companiilor germane, în special asupra celor care produc automobile. Prin urmare, șansele tot mai mari ca Trump să câștige din nou slăbesc și situația indicilor europeni. Nivelurile cheie de suport pentru indicele german DAX sunt la 19.200, la retragerea Fibonacci de 23,6% și la 19.000 de puncte.

