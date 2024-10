DE40: Acțiunile de lux alimentează sentimentul pozitiv în Europa 📈

Indicele german DAX atinge un nou ATH

Moda conduce creșterea în Europa

DHL beneficiază de declarația conducerii Situația generală a pieței: Sesiunea de luni de pe piețele bursiere europene aduce un sentiment bun în rândul investitorilor. Indicele german DAX câștigă în prezent 0,78%. FTSE 100 din MArea Britanie avansează 0,31%. În același timp, indicele francez CAC40 se apreciază cu 1,5% și este lider datorită câștigurilor puternice din sectorul modei. DAX a marcat astăzi noi maxime istorice. Atenția investitorilor se îndreaptă astăzi către companiile strâns legate de China, unde, pe valul noilor măsuri de stimulare introduse de PBoC, cresc așteptările privind o situație mai bună pe piața globală. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea observată în prezent pe piața europeană largă. Sursa: xStation 5 Indicele german de referință DAX (DE40) se tranzacționează cu aproape 0,40% mai sus în timpul sesiunii de marți. Indicele bazat pe contractele futures atinge astăzi noi maxime istorice. Se pare că punctele cheie de sprijin pentru tendința ascendentă rămân zonele vârfurilor recente și media exponențială de 50 de zile (linia albastră de pe grafic). Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Sesiunea de marți este marcată de o revenire puternică a cotațiilor tuturor companiilor puternic legate de piața chineză. În primul rând, moda, care depinde în mare măsură de cererea consumatorilor chinezi, o duce bine. Cele mai mari creșteri aparțin în prezent acelor companii care, în termeni procentuali, depind cel mai mult de această regiune pentru vânzările lor. Este vorba în primul rând de Hermes (RMS.FR), care înregistrează o creștere de 4,6%, și de Richemont (CFR.CH), care adaugă 4,5%. Sursa: xStation Valori ilustrative ale expunerii vânzărilor mărcilor individuale în China. Sursa: Bloomberg Financial LP Măsurile de „stimulare” anunțate de PBoC la conferința de la Beijing stimulează, de asemenea, sentimentul în jurul activelor cu caracter ciclic, cum ar fi acțiunile de transport maritim de containere precum Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) și operatorii de transport în vrac precum Star Bulk Carriers (SBLK.US), care a crescut cu aproape 4% în tranzacțiile premergătoare deschiderii sesiunii din SUA. Acțiunile miniere precum cele ale companiei poloneze KGHM (KGH.PL) se comportă, de asemenea, foarte bine. Sectorul auto înregistrează, de asemenea, o revenire. Sursa: xStation Deutsche Post (DHL.DE) a declarat că intenționează să distribuie cel puțin 40% din profitul său net către acționari și că este pe cale să își îndeplinească obiectivele pentru întregul an. Compania a răscumpărat până în prezent acțiuni în valoare de 2,8 miliarde de euro (3,11 miliarde de dolari) în cadrul programului său actual de răscumpărare a acțiunilor, a declarat aceasta. În martie, compania și-a majorat programul de la 1 miliard de euro la 4 miliarde de euro și l-a extins până în 2025. Compania își propune să obțină o creștere de 50% a veniturilor până în 2030, comparativ cu 2023, prin crearea de entități corporative independente pentru serviciile sale poștale și de coletărie din Germania. Acțiunile companiei câștigă în prezent 1,5%. Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele DAX. Sursa: Bloomberg Financial LP

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."