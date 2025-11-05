DE40: Acțiunile europene sub presiunea sectorului tehnologic

PMI final al Zonei Euro la 52,5, PMI al serviciilor din Germania la 54,6, comenzile industriale din Germania în creștere cu 1,1% față de luna precedentă.

Piețele europene încep sesiunea de miercuri în scădere, în urma unei corecții pe piața americană și a slăbiciunii acțiunilor din sectorul tehnologic.

Aspecte esențiale Piețele europene încep sesiunea de miercuri în scădere, în urma unei corecții pe piața americană și a slăbiciunii acțiunilor din sectorul tehnologic.

Semnalele macroeconomice pozitive: PMI final al Zonei Euro la 52,5, PMI al serviciilor din Germania la 54,6, comenzile industriale din Germania în creștere cu 1,1% față de luna precedentă.

Investitorii rămân precauți în ceea ce privește sectorul tehnologic, alimentați de comentariile Morgan Stanley și Goldman Sachs privind evaluările ridicate.

Acțiunile europene încep ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, în scădere, în urma unei corecții pe piața americană, unde acțiunile din sectorul tehnologic înregistrează o scădere bruscă. Indicele german DAX a scăzut cu aproximativ 0,5%, indicele francez CAC 40 a scăzut cu 0,2%, iar indicele britanic FTSE 100 cu aproximativ 0,1%. Slăbiciunea pieței europene continuă tendința din SUA și Asia, unde investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale. În plus, semnale macroeconomice pozitive sosesc din Zona Euro. Indicele PMI compozit final pentru Zona Euro în octombrie se situează la 52,5, depășind prognoza de 52,2. În sectorul serviciilor, indicele PMI al Zonei Euro este de 53, față de o prognoză de 52,6. În Germania, indicele PMI al serviciilor a crescut la 54,6 de la 51,5 în septembrie, depășind, de asemenea, așteptările. În ciuda acestor aspecte economice pozitive, piața de capital rămâne sub presiune, deoarece investitorii continuă să reacționeze cu prudență la incertitudinea din sectorul tehnologic. Incertitudinea globală și îngrijorările investitorilor cu privire la viitorul sectorului tehnologic sunt alimentate de declarațiile liderilor marilor bănci americane, inclusiv Morgan Stanley și Goldman Sachs, care pun la îndoială sustenabilitatea evaluărilor ridicate actuale. În acest context, comenzile industriale germane au crescut cu 1,1% față de luna precedentă în septembrie, după o scădere anterioară de 0,4%, semnalând un impuls pozitiv în economie. Prețurile petrolului se stabilizează după scăderile anterioare, din cauza creșterii stocurilor din SUA și a îngrijorărilor legate de cererea slabă. Sursa: xStation Volatilitate observată în prezent pe piața europeană mai largă. Sursa: xStation În ultimele săptămâni, indicele DE40 (DAX german) și-a încetinit creșterea și a intrat într-o perioadă de corecție, scăzând sub EMA (50) pe termen scurt și testând suportul EMA (100). Piața a pierdut o parte din câștigurile înregistrate la vârful din octombrie, dar rămâne peste EMA (200) pe termen lung, ceea ce poate indica o stabilizare. Această situație arată că investitorii sunt prudenți după câștigurile rapide și așteaptă acum noi impulsuri macroeconomice și rezultate corporative. Sursa: xStation Știri despre companii: Acțiunile BMW (BMW.DE) cresc în urma rezultatelor din al treilea trimestru al anului 2025, în ciuda provocărilor pieței și a scăderii profitului de la an la an. Investitorii privesc pozitiv vânzările stabile din Europa și SUA și cota crescândă a vehiculelor electrice, subliniind dezvoltarea strategică a companiei în domeniul electromobilității. BMW continuă programul „Neue Klasse”, lansând noi modele menite să-și consolideze poziția globală, în special în segmentul premium. În ciuda condițiilor mai dificile din China și a presiunilor asupra costurilor, compania menține o marjă EBIT solidă în sectorul auto și crește livrările de vehicule, susținând sentimentul pozitiv al pieței. Rezultatele financiare ale BMW pentru Q3 2025: Profit înainte de impozitare: 2,3 miliarde EUR (în scădere cu 9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Profit cumulativ pentru primele nouă luni: 8 miliarde EUR

Marjă EBIT în sectorul auto: 5,2%

Livrări de vehicule: 588.000 de unități (în creștere cu 8,7%) Europa: +9,3% SUA: +24,9% China: neschimbat față de anul precedent

Venituri din segmentul auto: 28,5 miliarde EUR (creștere de 2,4%) Previziuni BMW pentru întregul an 2025: Profit înainte de impozitare: ~10 miliarde EUR (ușoară scădere față de anul precedent)

Marja EBIT pentru segmentul auto: 5–6%

Fluxul de numerar net al segmentului auto: >2,5 miliarde EUR Novo Nordisk (NOVOB.DK), gigantul farmaceutic danez, continuă o restructurare profundă, anunțând reducerea a aproximativ 9.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Compania reduce previziunile privind profitul pentru întregul an 2025 din cauza concurenței crescânde în segmentul medicamentelor pentru obezitate și a costurilor de restructurare, deși a înregistrat o creștere de 5% a profitului operațional în primele trei trimestre. Vânzările popularului său medicament Wegovy sunt în creștere, dar concurența din partea Eli Lilly și a altor companii afectează prețurile și ratele de creștere. În al treilea trimestru, vânzările totale au fost de 75 miliarde DKK, iar profitul operațional a scăzut cu aproximativ 30% la 23,7 miliarde DKK, vânzările Wegovy fiind de 20,4 miliarde DKK. Siemens Healthineers (SHL.DE) prevede o scădere a profitului net pentru anul fiscal 2026, în principal din cauza tarifelor mai mari și a cursurilor de schimb nefavorabile, în special a euro-ului puternic față de dolar. În ciuda acestor provocări, compania se așteaptă la o creștere a veniturilor de 5-6% și intenționează să majoreze dividendele, susținută de generarea solidă de numerar și reducerea datoriilor. Siemens Healthineers subliniază investițiile continue în dezvoltarea tehnologiei medicale, adaptându-și strategia la mediul de piață în schimbare. Piețele au reacționat cu prudență, acțiunile scăzând cu aproximativ 7% pe fondul previziunilor și incertitudinii legate de tarife și cursurile valutare.

