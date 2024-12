DE40 câștigă aproape 1% 📈

🚨 Indicele german își prelungește raliul ascendent și atinge noi maxime istorice DE40 (indicele german DAX) își extinde câștigurile rapide, care continuă acum neîntrerupt de 5 ședințe. Depășirea maximelor istorice, împreună cu sentimentul foarte bun din străinătate, unde indicii americani depășesc și ei maximele istorice, îi liniștește pe investitori că sfârșitul anului 2024 pe piețele bursiere ar putea fi într-o dispoziție optimistă. De asemenea, datele macro din servicii și industria din China s-au situat peste previziuni, un alt punct „pozitiv” pentru piețele bursiere și piețele emergente. Un alt „câștigător” al sesiunii pe piața germană a fost conglomeratul de armament Rheinmetall (RHM.DE) . Compania va crea o fabrică de muniție de artilerie, în Lituania. Acțiunile companiei au crescut astăzi cu aproape 2,5%, iar investiția va fi în valoare de aproximativ 180 de milioane de euro; producția de muniție de 155 mm este așteptată să înceapă în prima jumătate a anului 2026

Acțiunile Hugo Boss (BOSS.DE) au crescut cu peste 7% astăzi după o îmbunătățire a ratingului la UBS, care a emis o recomandare de „cumpărare” cu un preț țintă de 49 de euro pe acțiune, citând creșterea consumului pe piețele din Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord; pe fondul expunerii limitate a companiei la piața chineză. Raportul macroeconomic cheie de astăzi a fost reprezentat de datele ISM din SUA pentru sectorul serviciilor. Citirea din SUA a indicat un sentiment mai slab decât se aștepta în acest domeniu cheie al economiei, care a afectat în mod direct indicii de pe Wall Street. O citire mai slabă reprezintă, potențial, o șansă mai mare de reducere mai rapidă a ratelor în SUA, iar acest lucru ar putea sprijini companiile locale pe termen mediu. Cu toate acestea, este interesant faptul că subindicele prețurilor (adică raportul corelat cu datele CPI) a indicat că presiunile asupra prețurilor din economie rămân la niveluri relativ ridicate. Piețele se așteaptă ca BCE să reducă probabil ratele chiar mai mult decât Rezerva Federală, susținând potențial piața bursieră europeană. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil DE40 (D1, interval H1) Indicele DAX a depășit luni maximele istorice, confirmând astfel tendința generală ascendentă care a continuat neîntrerupt din luna iulie a acestui an. Pe termen scurt, menținerea deasupra zonei de vârf și a barierei psihologice de 20.000 de puncte este cea care poate defini dacă indicele va continua să susțină tendința ascendentă pe termen mediu.

Sursa: xStation Privind intervalul orar (H1), vedem că impulsul ascendent în curs de desfășurare seamănă cu cel din septembrie 2024; prețul este aproape de a testa limita superioară a canalului ascendent, în apropiere de 20.050 de puncte. Analizând volumul, putem observa că creșterile de astăzi s-au datorat în mare parte lipsei de activitate a părții de ofertă, ceea ce face mai probabil scenariul unor creșteri suplimentare în cadrul așa-numitei faze de descoperire a rezistenței, după ce noul ATH este depășit.

Sursa: xStation 5

