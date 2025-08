📉EURUSD testează 1,14 înainte de NFP

Pia╚Ťa muncii din SUA va fi ├«n centrul aten╚Ťiei ast─âzi, odat─â cu publicarea datelor cheie privind salariile din sectorul non-agricol (NFP) la 15:30 ora Rom├óniei. Raportul NFP este un indicator economic crucial pentru SUA, deoarece influen╚Ťeaz─â ├«n mod semnificativ deciziile Rezervei Federale privind ratele dob├ónzilor. Una dintre misiunile Fed este men╚Ťinerea unui nivel maxim al ocup─ârii for╚Ťei de munc─â. Cu toate acestea, este important s─â re╚Ťine╚Ťi c─â raportul NFP poate fi volatil ╚Öi se bazeaz─â pe sondaje. Dup─â cum a declarat recent pre╚Öedintele Fed, Jerome Powell, rata ╚Öomajului, care se bazeaz─â pe un sondaj separat al gospod─âriilor ╚Öi nu pe un sondaj al ├«ntreprinderilor, este un indicator mai important de urm─ârit. A╚Ötept─ârile pie╚Ťei Economi╚Ötii ╚Öi anali╚Ötii chestiona╚Ťi de agen╚Ťiile de ╚Ötiri au a╚Ötept─âri foarte diverse ├«n ceea ce prive╚Öte datele NFP din iulie, previziunile variind ├«ntre 0 ╚Öi 170.000 de noi locuri de munc─â, cu o previziune medie de 104.000 - 110.000. Aceasta ar reprezenta o ├«ncetinire semnificativ─â fa╚Ť─â de cele 147.000 de locuri de munc─â create ├«n iunie ╚Öi cea mai sc─âzut─â previziune din ultimele cinci luni. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ├Äntre timp, raportul ADP, adesea considerat un precursor al NFP, a ar─âtat o revenire, cu 104.000 de locuri de munc─â ad─âugate, invers├ónd tendin╚Ťa negativ─â anterioar─â. Previziuni cheie NFP Ocuparea for╚Ťei de munc─â: 104.000 - 110.000 (Anterior: 147.000)

Rata șomajului: creștere de la 4,1% la 4,2%

Salariul orar: cre╚Ötere de 0,3% fa╚Ť─â de luna precedent─â (Anterior: 0,2%)

Cre╚Öterea anual─â a salariilor: aproximativ 3,8% (Anterior: 3,7%) Cu toate acestea, Bloomberg Economics are o prognoz─â mai optimist─â, de 160.000 de noi locuri de munc─â. Modelul lor, sus╚Ťin ei, ╚Ťine cont de o poten╚Ťial─â supraestimare de c─âtre Biroul de Statistic─â a Muncii (BLS) de aproximativ 80.000 de locuri de munc─â pe lun─â, din cauza deschiderii ╚Öi ├«nchiderii unor companii. Pe de alt─â parte, tonul pozitiv al datelor ar putea fi subminat de o poten╚Ťial─â revizuire a cifrelor anterioare. Cre╚Öterea anormal─â de 40.000 de locuri de munc─â ├«n sectorul educa╚Ťiei ├«n luna iunie va fi probabil revizuit─â ├«n jos. ├Än plus, ajust─ârile sezoniere ar putea afecta negativ datele de ast─âzi, ├«ntruc├ót luna iulie ├«nregistreaz─â de obicei o cre╚Ötere semnificativ─â a locurilor de munc─â temporare (de exemplu, ├«n agricultur─â ╚Öi ospitalitate). De asemenea, ar trebui luate ├«n considerare concedierile ├«n curs din sectorul public ╚Öi impactul deport─ârii imigran╚Ťilor f─âr─â documente.

Raportul ADP a ar─âtat o revenire clar─â dup─â c├óteva luni slabe. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Rata de participare a for╚Ťei de munc─â ca indicator cheie pentru Fed Jerome Powell a clarificat c─â Fed va acorda mai mult─â aten╚Ťie ratei ╚Öomajului dec├ót cifrei NFP. Sc─âderea ratei de participare a for╚Ťei de munc─â ├«n mai ╚Öi iunie cu un total de 755.000 de persoane, ├«n timp ce popula╚Ťia a crescut cu 388.000, semnaleaz─â schimb─âri structurale pe pia╚Ťa muncii. Exist─â trei scenarii posibile pentru rata ╚Öomajului: Scenariul de baz─â: Rata de participare cre╚Öte la 62,7% p├ón─â la sf├ór╚Öitul anului Ôč╣ ╚śomajul la 4,8%

Scenariul de stagnare: Rata de participare r─âm├óne neschimbat─â Ôč╣ ╚śomajul la 4,3% Scenariul de sc─âdere continu─â: Rata de participare scade Ôč╣ ╚śomajul ar putea r─âm├óne la 4,1% Rata de participare a for╚Ťei de munc─â a ├«nregistrat o traiectorie descendent─â ├«n ultimele luni. Cre╚Öterea num─ârului de persoane ├«n c─âutarea unui loc de munc─â este un semn bun pentru economie, dar, ├«ntruc├ót companiile sunt mai pu╚Ťin dispuse s─â angajeze, acest lucru ar putea duce la o poten╚Ťial─â revenire a ratei ╚Öomajului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Num─ârul cererilor ini╚Ťiale de ╚Öomaj a sc─âzut recent ├«n mod semnificativ, ceea ce sugereaz─â c─â pia╚Ťa muncii r─âm├óne puternic─â, chiar dac─â num─ârul persoanelor active scade u╚Öor. Cu toate acestea, aceste cereri pot indica faptul c─â o cre╚Ötere real─â a ratei ╚Öomajului este pu╚Ťin probabil─â. Dac─â Fed se bazeaz─â ├«n prezent ├«n principal pe acest indicator, acest lucru ar putea sugera o lips─â de poten╚Ťial pentru o reducere a ratei dob├ónzii ├«n septembrie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Implica╚Ťii pentru Fed ╚Öi pia╚Ť─â Pia╚Ťa muncii este al doilea factor determinant pentru Fed, dup─â infla╚Ťie. Dac─â infla╚Ťia r─âm├óne ridicat─â din cauza tarifelor, Fed va continua s─â monitorizeze nivelurile ocup─ârii for╚Ťei de munc─â. Dac─â pia╚Ťa muncii r─âm├óne puternic─â, probabilitatea unei reduceri a ratei dob├ónzii ├«n septembrie ar putea sc─âdea ╚Öi mai mult fa╚Ť─â de nivelul actual de doar 40% (chiar ╚Öi cu dou─â voturi pentru o reducere la ultima ╚Öedin╚Ť─â, ceea ce a reprezentat prima lips─â de consens de acest fel din 1993).



A╚Ötept─ârile privind Fed indic─â o singur─â reducere a ratei dob├ónzii ├«n acest an. ├Än urma deciziei Fed de miercuri, a╚Ötept─ârile privind o mi╚Öcare ├«n septembrie au sc─âzut semnificativ. Sursa: Bloomberg Finance LP Cum ar putea reac╚Ťiona pia╚Ťa? Un num─âr de 120.000 - 130.000 de locuri de munc─â sau mai mult, cu o rat─â a ╚Öomajului stabil─â sau ├«n sc─âdere , ar putea duce la o consolidare suplimentar─â a dolarului. De╚Öi acestea sunt semne pozitive pentru economie, ele ar reduce ╚Öansele de reducere a ratei dob├ónzii ╚Öi ar putea duce la sc─âderi mai profunde pe Wall Street.

O valoare apropiat─â de consens (100.000 - 110.000 NFP) cu o cre╚Ötere a ratei ╚Öomajului la 4,2%, conform a╚Ötept─ârilor , ar duce cel mai probabil la stabilizarea dolarului, posibil cu o u╚Öoar─â cre╚Ötere a randamentelor obliga╚Ťiunilor ╚Öi o u╚Öoar─â revenire pe Wall Street.

O valoare slab─â a NFP, sub 70.000 - 80.000, cu o cre╚Ötere mai puternic─â a ratei ╚Öomajului peste 4,2% , ar putea determina sl─âbirea dolarului, sc─âderea brusc─â a randamentelor obliga╚Ťiunilor ╚Öi o revenire a Wall Street. Un scenariu de recesiune, care presupune o cre╚Ötere zero a locurilor de munc─â sau chiar o sc─âdere, cu o cre╚Ötere masiv─â a ratei ╚Öomajului, este practic imposibil, dar ar duce at├ót la sl─âbirea dolarului, c├ót ╚Öi la o sl─âbire a Wall Street. EURUSD continu─â tendin╚Ťa descendent─â, determinat─â de acordurile comerciale ╚Öi de politica monetar─â restrictiv─â a Fed. Dac─â datele NFP de ast─âzi sunt pozitive, EURUSD ar putea continua s─â scad─â c─âtre nivelul de suport cheie de la 1,1250, care se aliniaz─â cu modelul Head and Shoulders ╚Öi cu amploarea celei mai mari corec╚Ťii din tendin╚Ťa ascendent─â a acestui an. Cu toate acestea, dac─â raportul NFP este surprinz─âtor de negativ, nu poate fi exclus─â o revenire a EURUSD deasupra unei retrageri Fibonacci de 23,6% ╚Öi o testare a nivelului de 1,1500. Sursa: xStation 5

