DE40: Creșterea record a cheltuielilor pentru apărare în Germania stimulează piețele📈

Thyssenkrupp se așteaptă la o pierdere netă de 400-800 de milioane de euro în anul fiscal curent, din cauza condițiilor slabe de pe piața oțelului și a restructurării costisitoare; acțiunile scad cu aproximativ 10%.

Orsted și Vestas înregistrează creșteri după ce un tribunal american a anulat interdicția privind noile proiecte eoliene în Statele Unite, restabilind perspectivele de creștere pentru acest sector.

Bundestagul aprobă comenzi militare record în valoare de 52 de miliarde de euro, acoperind 29 de contracte pentru Bundeswehr; acțiunile Rheinmetall, Renk și Hensoldt cresc.

Săptămâna viitoare, Bundestagul german va aproba cheltuieli record pentru apărare în valoare de 52 de miliarde de euro (aproximativ 61 de miliarde de dolari), acoperind 29 de contracte pentru Bundeswehr. Aceasta este cea mai mare decizie bugetară unică din istoria forțelor armate germane și are ca scop transformarea acestora în cea mai puternică forță militară convențională din Europa. Investițiile cheie planificate includ 22 de miliarde de euro pentru echipamente militare de bază și uniforme, 4,2 miliarde de euro pentru vehicule de luptă Puma, 3 miliarde de euro pentru rachete interceptor avansate Arrow 3 în cooperare cu Israelul și 1,6 miliarde de euro pentru sateliți de recunoaștere, care se așteaptă să îmbunătățească semnificativ capacitățile de informații și monitorizare. Amploarea acestor măsuri reflectă o modernizare militară accelerată, care a început după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. La acea vreme, fostul cancelar Olaf Scholz a anunțat un „moment de cotitură istoric” (Zeitenwende), iar actualul cancelar Friedrich Merz continuă acest curs cu o determinare și mai mare, alocând sute de miliarde de euro pentru reconstrucția forțelor armate neglijate și remodelarea fundamentală a arhitecturii de securitate a Europei. Merz a subliniat în repetate rânduri că scopul acestor măsuri este de a proteja libertatea generațiilor viitoare. În cadrul unei recente întâlniri live cu cetățenii, el a declarat: „Lumea din jurul nostru s-a schimbat complet. Vrem să fim capabili să ne apărăm, astfel încât să nu fim nevoiți să o facem niciodată”. Cheltuielile record ale Germaniei pentru apărare se înscriu în contextul mai larg al eforturilor europene de consolidare a securității ca răspuns la amenințările crescânde din partea Rusiei. Acestea includ atât achiziționarea de sisteme moderne de apărare aeriană și dezvoltarea industriei naționale de apărare, cât și aprofundarea cooperării internaționale. Scopul nu este doar de a asigura stabilitatea continentală, ci și de a crea o armată modernă, bine echipată, capabilă să răspundă rapid la amenințările contemporane. Amploarea fără precedent a investițiilor demonstrează că Germania ia în serios securitatea europeană și implementează în mod consecvent planul său ambițios de modernizare militară. Volatilitate observată în prezent pe piața europeană în ansamblu. Sursa: xStation5 În cadrul sesiunii de astăzi, contractele futures pe indici înregistrează o creștere semnificativă, recuperând o parte din pierderile anterioare și confirmând o îmbunătățire a sentimentului pieței pe termen scurt. Cu toate acestea, într-un context mai larg, prețurile se mențin în continuare într-un interval de consolidare pe termen lung, ceea ce înseamnă că, în ciuda revenirii actuale, nu s-a înregistrat încă o depășire susținută a intervalului de tranzacționare anterior sau o schimbare a structurii tendinței dominante. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) și ale altor companii din domeniul apărării sunt în creștere în urma deciziei parlamentului german privind comenzi record în domeniul apărării în valoare de 52 de miliarde de euro (aproximativ 61 de miliarde de dolari). Comenzile acoperă 29 de contracte pentru echipamente și servicii destinate Bundeswehr, ca parte a planului de transformare a acesteia în cea mai puternică armată convențională din Europa. Acesta reprezintă cel mai mare număr și cea mai mare valoare a contractelor aprobate simultan în istoria Bundestagului, subliniind amploarea modernizării forțelor armate și stimulând entuziasmul investitorilor.

Acțiunile companiilor de energie curată, precum Orsted (ORSTED.DK) și Vestas (VWS.DK ), sunt, de asemenea, în creștere după ce un judecător federal american a anulat interdicția națională privind noile proiecte eoliene impusă de Donald Trump. Decizia permite continuarea proiectelor eoliene onshore și offshore în SUA, dând un impuls sectorului după luni de incertitudine în materie de reglementare.

Thyssenkrupp (TKA.DE) se așteaptă la o pierdere netă semnificativă în anul fiscal curent (octombrie 2025 - septembrie 2026) din cauza condițiilor slabe din industria siderurgică și a costurilor ridicate de restructurare, estimate la aproximativ 350 de milioane de euro. Ca urmare, compania anticipează o pierdere de 400-800 de milioane de euro, ceea ce a afectat negativ sentimentul investitorilor, prețul acțiunilor scăzând cu aproximativ 10% în timpul sesiunii de astăzi. Planul de restructurare include reducerea cu 40% a numărului de angajați din fabricile de oțel (aproximativ 11.000 de angajați) și reducerea producției de oțel de la 11,5 milioane de tone la 8,7-9 milioane de tone, investind în același timp în tehnologii de producere a oțelului cu emisii reduse de carbon.

