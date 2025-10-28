DE40: DAX aproape de maximul săptămânii 📈Deutsche Borse rămâne în urmă, SUSS MicroTec scade cu 23%

Cotațiile Deutsche Borse rămân cu mult sub media mobilă exponențială de 200 de perioade (EMA200), în ciuda raportului financiar solid

Aspecte esențiale DAX fluctuează la maximul ultimelor 7 zile

Symrise și SUSS MicroTec pierd după publicarea rezultatelor financiare

Acțiunile Nordex se apreciază cu 19%

Sentimentele pe piața bursieră germană sunt ușor mai bune astăzi, în corelație cu sentimentul de pe Wall Street. Acțiunile europene cresc. Cancelarul german, Friedrich Merz, a susținut inițiativa bursei paneuropene, menită să rivalizeze cu piețele bursiere din SUA și China. DE40 (interval zilnic) Contractele futures pe DAX (DE40) au crescut astăzi cu aproape 0,3%, depășind pragul de 24.400 de puncte, deasupra mediei mobile exponențiale pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie). Sursa: xStation 5 SUSS MicroTec Deutsche Bank a redus ținta de preț pentru SUSS MicroTec SE de la 41 € la 36 €, menținând ratingul “păstrate” după ce compania a emis a doua avertizare privind profitul pentru 2025. În timp ce vânzările au fost solide — în jur de 118 milioane €, cu aproximativ 4-5% peste așteptări — marjele s-au prăbușit, dezvăluind adevărata problemă. Marja brută a scăzut la 33,1%, cu mult sub intervalul de 38-39% prevăzut de analiști, reducând marja EBIT la doar 10,5%. Potrivit Deutsche Bank, scăderea semnificativă reflectă atât o combinație de produse mai puțin favorabilă, cât și costurile de accelerare ale noii fabrici din Taiwan, care afectează profitabilitatea pe termen scurt. Creșterea veniturilor nu este problema — marjele sunt. De fapt, prețul acțiunilor este cu aproape 30% sub media mobilă exponențială pe 200 de perioade (EMA200). SUSS MicroTec (interval zilnic) Sursa: xStation 5 Acțiunile Deutsche Borse depășesc așteptările și calmează temerile legate de efectul negativ al trezoreriei Deutsche Boerse AG a înregistrat o performanță solidă în trimestrul al treilea al anului 2025, depășind previziunile analiștilor și calmând temerile investitorilor cu privire la rezultatele slabe ale trezoreriei. Veniturile nete au crescut cu 3% față de anul precedent, în timp ce veniturile excluzând rezultatele trezoreriei au crescut cu 7%, semnalând puterea afacerii. Veniturile trezoreriei au scăzut cu 19%, dar scăderea a fost mai puțin severă decât anticipaseră piețele. Controlul strict al costurilor a contribuit la această situație — cheltuielile au fost cu 2% sub estimări , crescând profitabilitatea. Drept urmare, EBITDA a depășit consensul cu 4%, iar EPS cu 5% , marcând o revenire binevenită a dinamicii profiturilor. Deutsche Boerse și-a reafirmat perspectivele pentru întregul an 2025 , tranzacționându-se în prezent la 18,3× EPS 2026 și 12× EV/EBITDA .

Deutsche Börse a înregistrat un trimestru al treilea puternic , surprinzând analiștii cu rezultate mai bune decât se așteptau, chiar și în contextul volatilității scăzute a pieței bursiere . Operatorul bursier a obținut un profit de 473 de milioane de euro , o creștere de 6% față de anul precedent , depășind previziunile de consens.

Potrivit noului director financiar Jens Schulte , veniturile excluzând rezultatele trezoreriei au crescut cu 7% , demonstrând reziliența companiei în ciuda presiunilor ciclice din activitatea de tranzacționare. Pentru întregul an, Deutsche Börse rămâne pe cale să își îndeplinească obiectivele pentru 2025 . Conducerea continuă să se aștepte ca veniturile nete (excluzând trezoreria) să crească cu aproximativ 9% , până la aproximativ 5,2 miliarde de euro , în timp ce EBITDA ar trebui să ajungă la aproximativ 2,7 miliarde de euro , în creștere față de 2,35 miliarde de euro în anul precedent. Pe scurt, chiar și în condițiile unor piețe mai calme, Deutsche Börse demonstrează că poate genera o creștere constantă — un semnal liniștitor pe termen lung. Analistul Deutsche Bank a menținut ratingul „cumpărare” și ținta de preț de 291 de euro, afirmând că rezultatele „pun capăt tendințelor negative recente ale veniturilor” și oferă o bază solidă pentru Ziua Piețelor de Capital din decembrie. Deutsche Borse (interval zilnic) Sursa: xStation 5 Symrise raportează o ușoară scădere a veniturilor, dar își reafirmă obiectivele de profit Symrise AG, producătorul german de parfumuri și arome, a raportat o scădere modestă a veniturilor în al treilea trimestru, reflectând dinamica mai lentă a pieței în anumite părți ale portofoliului său. Veniturile s-au ridicat la 1,22 miliarde de euro, în scădere față de 1,26 miliarde de euro în anul precedent, deși vânzările organice au crescut în continuare cu 1,4%. În primele nouă luni ale anului, Symrise a generat venituri de 3,78 miliarde de euro, ușor sub nivelul de 3,82 miliarde de euro din anul precedent, ceea ce corespunde unei creșteri organice de 2,6%. Compania și-a ajustat previziunile pentru întregul an, reducând prognoza de creștere organică la 2,3%–3,3% (anterior 3%–5%), dar menținând ținta marjei EBITDA în jurul valorii de 21,5%. Privind în perspectivă, Symrise și-a reafirmat obiectivele pe termen mediu pentru 2028, vizând o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 5%–7% și o marjă EBITDA între 21% și 23%. În ciuda dificultăților pe termen scurt, Symrise continuă să pună accentul pe profitabilitatea stabilă și pe executarea disciplinată a planului său de creștere pe termen lung. Symrise (SY1.DE, interval zilnic) Sursa: xStation 5

