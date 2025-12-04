DE40: DAX câștigă aproape 1% pe fondul creșterii acțiunilor din sectorul auto după raportul BofA 🔎

DAX a înregistrat câștiguri solide joi, înaintea publicării datelor privind vânzările cu amănuntul din zona euro și a cererilor de șomaj din SUA. Creșterea de astăzi pe piața germană este condusă de producătorii de automobile — de la Volkswagen și BMW la Mercedes și Porsche AG. Sectorul a fost susținut de o recomandare de „cumpărare” din partea Bank of America pentru Porsche SE, împreună cu o perspectivă optimistă pentru companiile auto europene, pe care banca le consideră atractive din punct de vedere al valorii, întrucât piețele se așteptau la o „perturbare totală” a creșterii din cauza noilor standarde de emisii. Bank of America a eliminat Infineon din lista „Europe 1”; gigantul olandez de semiconductori ASML a revenit pe listă.

Deutsche Bank a retrogradat Siemens Healthineers la „deținere” cu un preț țintă de 46 EUR pe acțiune.

Goldman Sachs a ridicat Commerzbank la „neutru” cu un preț țintă de 35,5 EUR pe acțiune și a retrogradat Grand City Properties la „neutru” cu un preț țintă de 11,5 EUR pe acțiune. Contractul futures DAX (DE40) se tranzacționează între mediile mobile de 200 de zile (linia roșie) și 50 de zile (linia portocalie). Sesiunile recente au adus câștiguri susținute de revenirea de pe Wall Street, unde acțiunile Salesforce (CRM.US) cresc înainte de deschiderea pieței, după publicarea rezultatelor financiare. Sursa: xStation 5 Bank of America susține companiile auto europene Analiștii Bank of America și-au exprimat o opinie pozitivă cu privire la perspectivele de creștere ale producătorilor auto europeni și au emis o recomandare de „cumpărare” pentru Porsche SE. Aceștia au evidențiat sprijinul din partea autorităților de reglementare, o abordare mai relaxată în viitor a standardelor de emisii și amânarea interdicției privind motoarele cu ardere internă — prevăzută inițial pentru 2040 — pentru un viitor mai îndepărtat. Potrivit analiștilor, beneficiarii includ Ferrari, Aumovio și Continental. Aceștia au remarcat că Porsche SE merită atenție, deoarece oferă expunere atât la acțiunile Volkswagen, cât și la cele ale Porsche AG, la un discount semnificativ. Analiștii au ridicat, de asemenea, ratingul Mercedes la „neutru”, afirmând că probabil cea mai grea perioadă a trecut pentru companie, și au ridicat ratingul Renault de la „neutru” la „cumpărare”, sugerând că firma reprezintă în continuare o valoare semnificativă la actuala sa evaluare scăzută. Sursa: xStation 5 Rheinmetall încearcă o revenire Una dintre temele majore pe piața bursieră germană rămâne scăderea bruscă a acțiunilor Rheinmetall, care, în ciuda unei ușoare recuperări în ultimele zile, se tranzacționează în continuare cu 25% sub maximele lor. Delegația SUA s-a întors de la Kremlin fără progrese concrete, dar joi Trump urmează să se întâlnească cu negociatorul șef al Ucrainei, Rustem Umerov. Moscova a declarat că este incorect să se spună că propunerea SUA-Ucraina a fost respinsă de Putin. Rezultate financiare pentru primele trei trimestre ale anului 2025: Vânzări: 7,5 miliarde EUR, în creștere cu 20% față de anul precedent

Vânzări în segmentul apărării: +28%, impulsionate de sistemele pentru vehicule și muniție

Profit operațional: 835 milioane EUR, în creștere cu 18% față de 705 milioane EUR în anul precedent

Marjă operațională: 11,1% la nivel de grup; 13,6% în segmentul apărării

Portofoliul de comenzi: 64 miliarde EUR, în creștere față de 52 miliarde EUR în anul precedent

Comenzi primite: 18 miliarde EUR, sub nivelul anului trecut, din cauza întârzierilor în bugetul german și a amânării comenzilor

Fluxul de numerar operațional disponibil: aproximativ 813 milioane EUR, afectat de cheltuielile de capital ridicate, creșterea stocurilor și amânarea comenzilor germane Consiliul de administrație și-a reafirmat orientările pentru 2025, estimând o creștere a vânzărilor pe întreg anul de 25-30% (față de 9,75 miliarde EUR în 2024) și o marjă operațională de aproximativ 15,5% (față de 15,2% în 2024). Rheinmetall (interval D1) Acțiunile companiei se tranzacționează sub două medii mobile cheie pe termen mediu: EMA50 și EMA200. Sursa: xStation 5 Acțiuni Siemens Healthineers (SHL.DE) Sursa: xStation 5

