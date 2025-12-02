DE40: DAX câștigă marți 📈 Bayer crește cu 10% pe fondul sprijinului neașteptat din partea administrației americane

Indicele de referință al pieței de capital germane a deschis sesiunea de marți cu creșteri moderate, deși tendința ascendentă rămâne limitată din cauza prudenței investitorilor din Statele Unite, unde contractele futures pe acțiuni înregistrează ușoare scăderi. Calendarul macroeconomic de astăzi este aproape gol, principala informație din Europa fiind inflația preliminară CPI din Zona Euro pentru luna noiembrie. În Germania, titlurile din presă sunt dominate de Bayer, care ar putea beneficia de sprijinul administrației americane după ce aceasta a propus scutirea companiei de penalități de miliarde de dolari legate de litigiul privind glifosatul. Acțiunile Hypoport au fost ridicate la „Overweight”, cu un preț țintă de 210 EUR la BNPP Exane. Date privind inflația în Zona Euro pentru luna noiembrie: CPI (YoY): actual 2,2%; prognoză 2,1%; anterior 2,1%

Core CPI (YoY): actual 2,4%; prognoză 2,4%; anterior 2,4%

CPI (MoM): actual -0,3%; prognoză -0,3%; anterior 0,2%

Rata șomajului în Zona Euro (octombrie): actual 6,4%; prognoză 6,3%; anterior 6,3%; revizuit la 6,4% DE40 (interval zilnic)

Sursa: xStation5 Bayer conduce clasamentul câștigurilor pe piața germană, în timp ce Siemens și sectorul financiar înregistrează, de asemenea, performanțe solide, inclusiv Deutsche Boerse, Deutsche Bank și Commerzbank. Rheinmetall încearcă să revină după recentul declin. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Va beneficia Bayer de sprijinul lui Trump? Sprijinul administrației Trump îmbunătățește semnificativ poziția juridică a Bayer în SUA, crescând probabilitatea limitării riscului de litigii legate de glifosat (Roundup). Recomandarea procurorului general indică faptul că Washingtonul înclină spre o interpretare care favorizează supravegherea federală a EPA asupra reglementărilor la nivel de stat. Acest lucru ar putea reprezenta un punct de cotitură în lupta juridică care durează de ani de zile. Piața reacționează imediat, creșterea acțiunilor Bayer sugerând o reducere drastică a primei de risc de litigiu. O eventuală hotărâre a Curții Supreme ar putea duce la o reducere a rezervelor pentru litigii, care în prezent se ridică la 7,6 miliarde USD. Acest lucru ar putea debloca o valoare semnificativă pentru acționari.

Un rezultat favorabil pentru Bayer ar putea îmbunătăți fluxul de numerar, ratingurile de credit și perspectivele dividendelor, reducând în același timp presiunile asupra managementului și comunicării.

Cu toate acestea, cazul rămâne sensibil din punct de vedere politic. Sprijinul administrației Trump nu garantează o decizie a Curții Supreme.

Chiar și o hotărâre pozitivă nu ar elimina complet viitoarele procese, cu excepția cazului în care Curtea Supremă oferă o clarificare amplă cu privire la sfera de aplicare a preempțiunii federale.

Riscul reputațional pentru Bayer rămâne ridicat, în special dacă grupurile de apărare a sănătății intensifică presiunea publică.

Dacă, Curtea Supremă acceptă să audieze cazul în 2025-2026, piața ar putea continua să includă în prețuri un risc juridic mai mic, ceea ce ar putea susține o apreciere suplimentară a acțiunilor.

Cu toate acestea, Bayer rămâne într-o situație în care dinamica juridică domină evaluarea mai mult decât fundamentele operaționale. Bayer shares, BAYN.DE (interval zilnic) Sursa: xStation5 Analiștii JP Morgan au ridicat ratingul Campari la „Outperform” (performanță superioară), cu un preț țintă de 7,9 EUR pe acțiune. Acțiunile se tranzacționează în apropierea mediei mobile exponențiale (EMA) pe 200 de zile (linia roșie). Sursa: xStation5 Bilfinger se așteaptă ca marjele să crească până la aproximativ 8-9% până în 2030. Prețul acțiunilor companiei a atins astăzi noi maxime istorice în urma perspectivelor optimiste ale companiei, dar au înregistrat o scădere pe fondul realizării de profituri.

Sursa: xStation5

