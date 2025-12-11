DE40: DAX înregistrează o ușoară scădere📉Carl Zeiss Meditec sub presiune după publicarea rezultatelor financiare

Sentimentul pe piața germană de acțiuni este moderat optimist astăzi, deși indicele a pierdut o parte din câștigurile recente. Indicele de referință rămâne peste pragul de 24.000 de puncte, dar a înregistrat o scădere modestă de 0,2% în cursul zilei. Acțiunile Rheinmetall continuă să avanseze în urma unei recomandări pozitive din partea Bernstein; între timp, Ucraina a prezentat Statelor Unite un plan de pace revizuit cu Rusia.

Acțiunile Carl Zeiss se tranzacționează și ele la un nivel mai ridicat astăzi, susținute de creșterea veniturilor.

Delivery Hero este sub presiune după modificările de rating ale Citi și Cantor Fitzgerald.

Audi va vinde o participație majoritară în studioul de design italian Italdesign Giugiaro SpA către compania americană UST.

Principala publicație macroeconomică la nivel global de astăzi va fi cea privind numărul cererilor de șomaj din SUA (15:30 ora României).

Sectorul european al software-ului înregistrează performanțe bune, în ciuda unei scăderi de peste 10% a Oracle (ORCL.US) după publicarea rezultatelor sale financiare în SUA.

După închiderea pieței americane, Costco și Broadcom vor publica rezultatele financiare.

Indicele se menține peste cele două medii mobile cheie: mediile mobile exponențiale de 50 și 200 de perioade (EMA50, linia portocalie și EMA200, linia roșie). Sursa: xStation5 Carl Zeiss Meditec sub presiune Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) a înregistrat o creștere solidă a veniturilor în trimestrul IV al anului 2025, de 7,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 2,228 miliarde de euro, în ciuda unui mediu de piață dificil și a efectelor negative ale tarifelor și fluctuațiilor valutare. Cu toate acestea, acțiunile se tranzacționează astăzi la noi minime istorice, parțial din cauza impactului tarifelor și a intensificării concurenței, care limitează potențialul de creștere. • Câștigul pe acțiune a fost de 1,61 EUR, iar câștigul pe acțiune ajustat a fost de 1,90 EUR, confirmând o îmbunătățire operațională stabilă. • Vânzările de echipamente au crescut cu 2,3%, în timp ce consumabilele au înregistrat o creștere de 15,2%, îmbunătățind semnificativ calitatea veniturilor. • Compania a atins pentru prima dată o cotă de 50% din veniturile recurente, consolidându-și rezistența la volatilitatea ciclică. • Portofoliul de comenzi a crescut cu un impresionant 18,2% față de anul precedent, ajungând la 2,288 miliarde EUR, ceea ce indică o cerere puternică pentru următorul an fiscal. • EBITDA a crescut cu 3,5% până la 258 milioane EUR, deși marja a scăzut ușor la 11,6% de la 12% în anul precedent. • Compania și-a menținut o poziție competitivă puternică pe piețele cheie, precum China și Japonia, în ciuda presiunii reglementare și a concurenței locale în creștere. • Integrarea unității digitale în segmentele de afaceri existente este de așteptat să stimuleze eficiența operațională și să accelereze scalarea produselor. • Conducerea se așteaptă la o creștere organică a veniturilor de un singur digit în anul următor și la venituri de aproximativ 2,3 miliarde EUR, cu o marjă EBITDA țintită de aproape 12,5%. • În următorii 3-5 ani, compania vizează o creștere organică de la 5% la 9% și o marjă EBITDA de 16-20%, indicând ambiții clare de expansiune și îmbunătățire a profitabilității. • Conducerea a subliniat importanța strategică a menținerii prezenței în China, menționând că absența de pe această piață ar putea prezenta riscuri semnificative pentru afaceri. • Tarifele SUA au adăugat costuri de peste 10 milioane EUR, în timp ce efectele negative ale cursului de schimb au depășit 20 de milioane EUR, afectând puternic marjele din trimestrul al patrulea. • Concurența crescândă din partea actorilor locali și incertitudinea în materie de reglementare rămân riscuri majore pentru segmentul tehnologiei medicale din China. • Modelul VBP (achiziții bazate pe volum) din China continuă să exercite presiune asupra prețurilor și marjelor, reprezentând provocări continue pentru acest sector Sursa: xStation5 Bernstein a majorat ratingul Rheinmetall (RHM.DE) la „outperform”, cu un preț țintă de 2.050 EUR pe acțiune. Acțiunea a atins recent un maxim istoric de 2.000 EUR și se tranzacționează în prezent cu aproximativ 20% sub acest nivel. Sursa: xStation5 Citi a redus prețul țintă pentru Delivery Hero (DHER.DE) la 19 EUR pe acțiune, în timp ce Cantor Fitzgerald a emis o evaluare „neutră” cu un preț țintă de 21,5 EUR. Ambele recomandări sugerează o creștere limitată față de nivelurile actuale. Sursa: xStation5

