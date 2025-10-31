DE40: Deteriorare a sentimentului în Europa

Sesiunea europeană deschide cu un sentiment clar negativ. Indicii principali înregistrează vânzări masive pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la ratele de creștere și tensiunile comerciale. Printre contractele futures, liderii scăderilor sunt W20 și NED25, cu vânzări care depășesc 0,6%. FRA40, DE40 și UK100 pierd mai puțin, depreciindu-se cu 0,4%. ITA40 este singurul care înregistrează o creștere în jurul prânzului. Piața încearcă în continuare să desconsidere o mare parte din datele macroeconomice și rezultatele celor mai mari companii din lume. Așteptările pieței cu privire la comentariile bancherilor centrali, întâlnirea dintre Xi și Trump și rezultatele companiilor de tehnologie ar putea fi exagerate, iar investitorii își reevaluează astăzi speranțele, ceea ce se reflectă în scăderea valorilor. În ceea ce privește indicele german, putem observa o corecție amplă, care indică o deteriorare generală a sentimentului. Serviciile de comunicații și băncile înregistrează cele mai mari pierderi din cauza informațiilor negative din partea companiilor și a îngrijorărilor legate de rezultatele sectorului. Industria se descurcă mai bine, susținută de industria de apărare, care este încă în plină expansiune. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (interval zilnic) Graficul arată continuarea corecției descendente și formarea unui canal de consolidare în intervalul determinat de retragerile Fibonacci de 23,6% și 50%. Prețul a depășit nivelul de suport de 24.300 puncte și media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50), indicând slăbiciunea pe termen scurt a cumpărătorilor. Pentru a preveni o corecție descendentă prelungită, cumpărătorii trebuie să apere zona de suport situată în jurul valorii de 24.000 de puncte. Vânzătorii care preiau inițiativa pot determina scăderea prețului până la aproximativ 23.900, unde se află retragerea Fibonacci de 61,8% și media mobilă exponențială pe 100 de perioade (EMA100). Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Fuchs (FPE.DE) — Producătorul german de lubrifianți a înregistrat o creștere de peste 7% după publicarea rezultatelor care au depășit semnificativ așteptările investitorilor cheie, iar conducerea companiei și-a exprimat optimismul cu privire la rezultatele din trimestrele viitoare. Analiștii de investiții au vorbit pozitiv despre rezultate, lăudând compania pentru buna gestionare a costurilor și creșterea vânzărilor în Asia.

Deutsche Telekom (DTE.DE) — Compania pierde aproximativ 1,5% după ce o serie de comentarii credibile au apărut în spațiul public, sugerând că această companie ar înlocui echipamentele și infrastructura furnizate de Huawei din China, pe cheltuiala contribuabililor germani. Se spune că această decizie este motivată de preocupări legate de securitate și de temeri privind spionajul din partea Chinei.

Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — Compania a înregistrat o creștere de peste 4% la deschiderea sesiunii, după publicarea unor rezultate bune. Compania a reușit să-și crească veniturile cu 12%, iar în sectorul apărării, compania a înregistrat o creștere de 38% față de anul precedent. Marjele s-au îmbunătățit, de asemenea.

Saint-Gobain (SGO.FR) — Compania industrială de construcții veche de secole a dezamăgit investitorii. În ciuda creșterii vânzărilor, cifra de afaceri în SUA a scăzut în mod evident, determinând o depreciere a prețului acțiunilor cu 3%.

Renk Group (R3NK.DE) — Compania germană angajată în producția de sisteme avansate de acționare, în principal pentru industria de apărare, a primit recomandări de la o bancă de investiții. Prețul acțiunilor a crescut cu 2%.

