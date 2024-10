DE40: Euforie pe piețe după decizia Fed. DAX atinge pragul de 19.000 de puncte

DAX peste 19.000

Piețele europene, în euforie după decizia Fed

RWE și Bayer anunță noi parteneriate Nu am mai văzut o astfel de revigorare a piețelor europene de mult timp. Reducerea dovish de 50 bp a ratei în SUA a fost departe de ceea ce se așteptau majoritatea economiștilor, deoarece liberalizarea neortodoxă a politicii monetare ar putea fi interpretată ca un semn al condițiilor alarmante din economia americană. Între timp, piețele cunosc o revigorare destul de puternică, alimentată de așa-numita „reducere uriașă a ratelor” și de declarațiile președintelui Powell, care subliniază faptul că ratele mai mici sunt menite doar să susțină perspectivele deja promițătoare ale economiei americane. Astăzi indicii europeni sunt toți în teritoriul pozitiv. Cele mai mari câștiguri sunt înregistrate de ATX din Austria (aproape 2%) și de CAC40 din Franța (+1,7%), care au rămas în urmă în ultimele zile. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,9%, indicele FTSE MIB din Italia și indicele WIG20 din Polonia au crescut cu aproximativ 0,75%, în timp ce indicele IBEX35 din Spania a crescut cu aproximativ 0,4%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Accelerarea mult așteptată pe piața bursieră europeană. Sursa: xStation 5 DE40 Taurii mențin controlul pe DAX, împingând cotațiile pentru contractele pe indicele german peste nivelul de 19.000. Graficul s-a îndepărtat agresiv de ambele medii mobile ponderate, care se află într-un aliniament crescător de mai multe zile (cea mai rapidă/ușoară deasupra celei mai lente/violet închis). Contractele DAX sunt în prezent pe cale să atingă noi maxime istorice, peste nivelul de 19.030. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Deutsche Telekom (DTE.DE): Îngrijorările ridicate de T-Mobile US cu privire la veniturile din servicii în 2025 pun presiune pe acțiunile companiei (-1,5%). Compania s-a angajat să obțină un randament de 50 mld. dolari pentru acționari până în 2027, ceea ce este puțin mai conservator decât se aștepta, punând presiune pe potențialul de creștere viitoare al companiei.

Commerzbank (CBK.DE): Banca intenționează să își accelereze căutarea unui nou CEO în lumina unei potențiale achiziții de către UniCredit. Compania se pregătește să răspundă la declarațiile UniCredit după ce aceasta din urmă a achiziționat o participație de 9%. Candidatul fruntaș este actualul director financiar Bettina Orlopp, deși consiliul de administrație încă ia în considerare candidați externi. Acțiunile Commerzbank sunt în scădere cu 0,7% astăzi.

RWE (RWE.DE): Compania energetică a încheiat un parteneriat cu AM Green pentru furnizarea de amoniac verde începând din 2027. Această materie primă este o sursă de energie cu emisii zero care îndeplinește standardele europene privind combustibilii regenerabili, iar colaborarea dintre companiile energetice are ca scop satisfacerea cererii în creștere. Acțiunile RWE sunt în prezent în creștere cu 1,2%.

BMW (BMW.DE): Acțiunile companiei sunt în revenire cu 3% după ce Citi și-a îmbunătățit ratingul de la „vinde” la „neutru”. Analiștii consideră că evaluarea actuală este prea scăzută, chiar și luând în considerare îngrijorările privind profiturile de la începutul acestei luni. Bayer (BAY.DE): Compania farmaceutică germană a declarat în scrisoarea de intenție să lanseze împreună cu Trinity Biontech o nouă generație de dispozitive de monitorizare continuă a glicemiei (CGM) în timp real în India și China. Companiile au primit rezultate pozitive în urma testelor de piață, în timp ce cererea pentru astfel de soluții este în continuă creștere în rândul diabeticilor. Acțiunile Bayer sunt în creștere cu 3,1% astăzi.

