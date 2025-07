Graficul zilei - USDJPY (09.07.2025)

Perechea USDJPY își continuă traiectoria ascendentă, depășind zona de rezistență între 146,5 și 147. Acesta marchează cel mai înalt nivel din a doua jumătate a lunii iunie. Perspectiva perechii s-a schimbat semnificativ recent, în urma unui declin semnificativ față de vârful recent de la începutul anului 2025. O rupere decisivă a acestei ultime rezistențe ar putea semnala o ascensiune continuă spre pragul de 150, unde converg retragerea Fibonacci de 50,0% a valului descendent anterior și media mobilă pe 200 de perioade. Așadar, ce anume determină slăbiciunea recentă a yenului? Se aștepta ca Banca Japoniei (BoJ) să se angajeze pe o traiectorie de creștere a ratei dobânzii în acest an, însă ultima sa creștere a avut loc în februarie. Cu toate acestea, Banca Japoniei rămâne excepțional de hawkish în comparație cu ultimii 15 ani, având în vedere că ratele dobânzilor sunt la cel mai înalt nivel din 2008, iar reducerea achizițiilor de obligațiuni este în curs de desfășurare din 2024. În mod interesant, Banca Japoniei s-a abținut de la noi majorări în ciuda inflației persistente ridicate, care a fost de 3,5% în mai (în scădere de la 3,6% în aprilie). În special, Japonia a cunoscut recent o creștere bruscă a prețurilor la alimente, prețurile la orez crescând cu peste 100% în mai, reprezentând o provocare semnificativă pentru segmentele mai puțin înstărite ale societății. Dilema actuală a Bancii Japoniei este creșterea economică, sau mai degrabă, contracția acesteia, care a înregistrat un -0,2% anualizat în primul trimestru, deși mai bine decât -0,7% anticipat. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea economică, la rândul ei, se confruntă cu un pericol sporit din cauza escaladării războiului comercial. Tariful de 25% propus de Donald Trump pentru toate produsele japoneze este considerat inacceptabil de națiunea orientată spre export. Chiar și înainte de aceasta, tariful de 25% pentru automobile reprezenta un obstacol considerabil. Analiștii de la UBS avertizează că tarifele ar putea reduce PIB-ul Japoniei cu 0,8 puncte procentuale în acest an, în cel mai rău caz cu o reducere de aproape 2 puncte procentuale.

Deteriorarea perspectivelor pentru Japonia determină o schimbare a sentimentului investitorilor, ceea ce ar putea duce la o renaștere a strategiilor de carry trade. Recent, numărul pozițiilor long a scăzut de la niveluri extrem de ridicate, în timp ce pozițiile short au crescut simultan. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

În cazul în care rezistența la retragerea Fibonacci de 38,2% și limita superioară a canalului de trend ascendent ar fi depășite decisiv, ținta ar fi în jur de 150. În schimb, rezistența susținută și o creștere a cererii pentru yen ar putea duce la o nouă scădere către limita inferioară a canalului de trend ascendent. Sursa: xStation 5

