DE40: Europa în expectativă, Nestle înregistrează câștiguri

Discursurile membrilor FOMC și BCE vor fi probabil cei mai mari factori de influență asupra prețurilor în a doua parte a zilei

Ziua începe cu scăderi, dar optimismul reușește să revină pe piață pe măsură ce ziua avansează

Nestle înregistrează câștiguri pe fondul promisiunii de a concedia 16.000 de angajați

Cumul mare de rapoarte din Suedia

Sesiunea europeană a început sub semnul tensiunilor comerciale și financiare legate de relațiile cu Rusia și China, dar și cu rezultate bune ale companiilor. În ciuda scăderilor inițiale ușoare ale indicilor principali, investitorii și-au recăpătat treptat optimismul. Drept urmare, în jurul prânzului, majoritatea piețelor europene au reușit să recupereze pierderile din dimineață și au înregistrat o ușoară creștere. De remarcat sunt rezultatele trimestriale solide publicate de TSMC, Nestlé și Sartorius, care au întărit sentimentul pieței. După încheierea sesiunii, trei mari companii scandinave: Industrivärden, Investor și Nordea Bank vor prezenta rapoartele trimestriale. Rezultatele acestor companii pot avea un impact semnificativ asupra sentimentului din regiune. Investitorii interesați de piața locală ar trebui să urmărească cu atenție aceste publicații. Sursa: Bloomberg Finance Lp Cel mai mare contributor la creșterea de astăzi este în mod clar industria, în timp ce sectorul sănătății pune presiune pe indicii. Date macroeconomice: În plus, cele mai recente date privind balanțele comerciale ale țărilor din Uniunea Europeană au confirmat surplusurile de export în curs. În a doua jumătate a zilei, investitorii vor urmări cu atenție discursurile membrilor FOMC și BCE. Piața va aștepta, de asemenea, raportul EIA privind stocurile de petrol, care ar putea influența direcția viitoare a prețurilor mărfurilor și sentimentul pieței. Se așteaptă scăderi moderate ale stocurilor. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cotația indicelui rămâne în jurul unei rezistențe clare, aproape de bariera de 24.380 de puncte, dar cumpărătorii dau semne de slăbiciune semnificativă, întrucât prețul scade vizibil sub această zonă deși încearcă să rămână deasupra ei. În prezent, cotația se situează în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 38,2%, iar sub acesta se poate baza pe suportul oferit de media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50) și retragerea Fibonacci de 50%, nivelul către care se îndreaptă în prezent prețul. Pentru cumpărători, este esențială depășirea retragerii Fibonacci de 23,6% pentru a recâștiga inițiativa. Știri despre companii: Nestlé (NESN.CH) — Conglomeratul elvețian a publicat astăzi rezultatele pentru primele trei trimestre. Rezultatele financiare ale companiei au fost decente, apropiate de așteptări. Compania a înregistrat o ușoară creștere în majoritatea domeniilor de activitate. Cu toate acestea, ceea ce a determinat o creștere de aproape 8% a acțiunilor a fost planul de concediere a 16.000 de angajați în următorii 2 ani. Concedierile sunt așteptate să afecteze în principal zona administrativă.

Sartorius (SRT.DE) — Compania energetică a publicat o prognoză optimistă privind vânzările. Compania prevede o creștere de 7% a vânzărilor în anul viitor. Prețul acțiunilor crește cu până la 3%.

Kering (KER.FR) — Retailerul britanic a primit o recomandare negativă din partea unei bănci de investiții. Acțiunile, după creșterile de ieri, se depreciază cu aproape 3%.

flatexDEGIRO (FTK.DE) — Furnizorul german de servicii de investiții raportează o creștere a veniturilor la 550 de milioane de euro, depășind așteptările analiștilor. Compania înregistrează o creștere de peste 5%.

Kinnevik (KINVB.SE) — Firma suedeză de investiții și-a îmbunătățit rezultatele după pierderile recente și a raportat un profit net de 741 de milioane de coroane suedeze, comparativ cu o pierdere de 1,9 miliarde de coroane în urmă cu un an. Acțiunile companiei cresc cu peste 6%.

Repsol (REP1.ES) — Compania spaniolă de energie a primit o recomandare negativă din partea Morgan Stanley, care indică Shell și Total ca fiind integratori energetici mai buni în Europa. Prețul acțiunilor scade cu peste 1%.

