Raportările financiare aduc surprize în rândul companiilor

Surprize din partea unor acțiuni din tehnologie sezonul acesta: companii mai vechi, masive, așezate, au fost recompensate, în timp ce vedete cu parcurs foarte dinamic au fost pedepsite de piețe.
Sezonul raportărilor a adus vești foarte bune investitorilor în Amazon, gigantul trecut cu vederea de unii investitori în căutarea companiilor mai dinamice în era AI. Veniturile trimestrului al treilea au atins 180,2 miliarde de dolari, cu 1,3% peste estimări, cu profitul pe acțiune de 1,95 dolari spulberând așteptările de 1,57 dolari pe acțiune. Rezultatele au catalizat un salt de 9,6%, reprezentând mare parte din câștigul de la începutul anului. Între motivele importante s-a aflat și performanța segmentului de cloud, al cărui ritm de creștere de 20,2% a depășit așteptările cu 2,1 puncte procentuale.
Amazon este lider de piață pe serviciile de cloud, dar pierderea de viteză în raport cu ceilalți competitori de pe podium, Microsoft și Google, era o sursă de îngrijorare și un argument pentru ”toropeala” acțiunilor de anul acesta. Chiar dacă au surprins pozitiv, veniturile din cloud ale companiei lui Jeff Bezos au crescut sub ritmul înregistrat de Microsoft, de 40% și chiar și cel al Google, de 34%. Piețele au luat notă, însă, de deschiderea centrului de date AI Rainier, de 11 miliarde de dolari, cu aproape jumătate de milion de cipuri Trainium2 dezvoltate de companie, creat pentru a rula modelele Anthropic, și de planul de investiții actualizat la 125 miliarde de dolari anul acesta, cu 7 miliarde peste cel anterior. Alphabet are un interval de 91 - 93 de miliarde de dolari planificat pentru anul curent, în creștere de la 85 de miliarde de dolari anul trecut. Microsoft a accelerat investițiile la 34,9 miliarde de dolari doar în ultimul trimestru, de la 24,2 miliarde în trimestrul al doilea. După adăugarea a 3,8 GW de capacitate în ultimele 12 luni, și cu planuri de a accelera investițiile, Amazon plănuiește să își apere poziția de lider pe cloud în epoca AI, într-o perioadă de intensă concurență care ridică semne de întrebare despre riscul entuziasmului debordant care ar conduce la cheltuieli excesive.
Totuși, compania ia în calcul și costurile, dar nu pentru puterea de calcul, ci în domeniul forței de lucru: optimizarea resurselor a însemnat și reducerea a 14 000 de locuri de muncă.
Acordul cu OpenAI de 38 de miliarde de dolari pentru furnizarea de capacitate pe infrastructura Nvidia deținută de Amazon se aliniază trendului curent. În fiecare săptămână, dacă nu aproape în fiecare zi, este anunțat un nou parteneriat pentru construirea de centre de date sau de asociere între firme de AI și furnizori de cipuri sau centre de date. OpenAI are acorduri cu Oracle și CoreWeave pentru centre de date, cu Broadcom, AMD și Nvidia pentru cipuri, unele în formate neobișnuite care includ finanțare și pachete de acțiuni. Vestea a fost bine primită de investitori. Aflate pe valul sentimentului optimist, acțiunile Amazon au atins un nou record luni. De la începutul anului avansul e de 15,3%, mai puțin decât S&P500, cu plus 16,8% și mai ales Nasdaq 100, care a avansat cu 23,8%. Media estimărilor de preț pentru titlurile Amazon în următoarele 12 luni este de 295,6 dolari pe acțiune, cei mai optimiști fiind analiștii Wedbush, care văd titlurile la 340 de dolari pe acțiune.
De cealaltă parte, Palantir a fost una din vedetele acestui an: subiect de discuții pasionate în social media, cu o bază largă de fani, a acumulat un avans de 175,5% anul acesta. Rezultatele financiare au depășit așteptările, cu o creștere de 63% a veniturilor și un profit de 0,21 dolari pe acțiune față de estimări de 0,17. Firma se așteaptă acum la venituri anuale de 4,4 miliarde de dolari, cu 5,5% peste estimări, și generare de fluxuri libere de numerar de 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, reacția în piață a fost negativă. Înainte de deschiderea sesiunii standard, cotațiile înregistrau un minus de 7,6%.Comentariile CEO-ului Alex Karp au intenționat să disipe îngrijorările unor analiști la adresa multiplilor de evaluare aflați la niveluri extreme, adăugând că Palantir a făcut posibilă obținerea unor "randamente disponibile anterior doar celor mai de succes investitori în capital de risc din Palo Alto". Totuși, cu un raport preț/vânzări de 101,8 și preț/profit pe acțiune de 279,3 pe baza estimărilor pentru rezultatele din următoarele 12 luni, compania se află, din punct de vedere al evaluărilor, în stratosferă. Piețele au decis că este timpul să pună la adăpost unele din profiturile generoase acumulate, în ciuda rezultatelor favorabile, și să aloce capital către nume poate mai ”plictisitoare”, dar mai puțin riscante. Rămâne de văzut dacă acesta este semnalul unei apropiate schimbări de direcție, sau piețele pot încheia anul în forță, amânând corecțiile pentru anul viitor.
US100 pierde 0,5%🚩
DAX: DE40 evoluează mixt, în ciuda sentimentelor pozitive din Europa📊Acțiunile Fraport la cel mai înalt nivel din ultimii 6 ani
TSMC raportează cea mai mică creștere a veniturilor din ultimul an 📊
Rezumatul dimineții(11.11.2025)
