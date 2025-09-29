DE40: Europa menține o creștere prudentă

Ședința bursieră de astăzi din Europa se desfășoară într-o atmosferă moderat pozitivă – majoritatea indicilor principali înregistrează creșteri, iar investitorii beneficiază de îmbunătățirea sentimentului pe piețele globale. Indicele german DAX urmează această tendință, înregistrând creșteri și aliniindu-se la direcția generală a burselor europene. Sursa: Bloomberg Finance LP Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Indicii germani sunt impulsionați în principal de companiile din sectoarele medical, minier, al energiei regenerabile și IT. Pe de altă parte, băncile și comercianții cu amănuntul exercită presiune asupra cotațiilor – aceste segmente rămân în retragere din cauza preocupărilor legate de scăderea consumului și de potențialele provocări de reglementare din sectorul financiar. Date macroeconomice: Vânzări de retail în Spania: Real: 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut

Anterior: 4,7% față de aceeași perioadă a anului trecut Indicele prețurilor de consum (CPI) din Spania: Real: -0,4% față de luna precedentă

Prognoză: -0,2% față de luna precedentă

Anterior: 0,0% față de luna precedentă În Spania, atenția a fost atrasă de datele privind inflația publicate astăzi, care s-au dovedit a fi negative și mai slabe decât prognozele, ridicând îngrijorări cu privire la starea economiei locale și riscul agravării deflației. Pe de altă parte, datele privind vânzările de retail s-au remarcat în mod pozitiv, indicând o îmbunătățire a cererii consumatorilor, compensând parțial imaginea pesimistă a inflației. Sentimentul economic în Zona Euro (septembrie): Sentimentul economic: 95,5 (Previziune: 95,2. Anterior: 95,2)

Sentimentul consumatorilor: -14,9 (Previziuni: -14,9. Anterior: -15,5)

Sentimentul industrial: -10,3 (Previziuni: -10,9. Anterior: -10,3)

Sentimentul serviciilor: 3,6 (Previziuni: 3,7. Anterior: 3,6) Datele din Zona Euro au avut un ton moderat pozitiv. În majoritatea segmentelor economiei, rezultatele s-au dovedit mai bune decât se aștepta, susținând imaginea stabilizării economice. Cu toate acestea, merită să ne amintim că tendința datelor este încă negativă. Preocupări speciale sunt ridicate de sector și consumatori. Indicatorii au scăzut sub previziuni, sugerând că presiunea de încetinire a activității în acest domeniu este încă evidentă. Evoluția ulterioară a sesiunii poate fi influențată și de declarațiile reprezentanților FOMC și BCE, care vor fi analizate cu atenție pentru a găsi indicii privind direcția politicii monetare. DE40 (interval D1) Sursa: xStation 5 După ce a respins un nivel puternic de suport la retragerea Fibonacci de 38,2%, unde se află și EMA100, prețul se îndreaptă către limita superioară a consolidării, în jurul valorii de 24.000 de puncte, unde se află și nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Depășirea acestui nivel poate semnala creșteri suplimentare. Cu toate acestea, revenirea la niveluri de aproximativ 23.650 și depășirea EMA100 poate prevesti o încercare de a testa limita inferioară de 23.300 de puncte, unde se află și retragerea Fibonacci de 50%. Știri despre companii: Lufthansa (LHA.DE) - Compania aeriană a anunțat concedierea a 4.000 de angajați pentru a proteja marjele. Prețul acțiunilor crește cu aproximativ 1,6%. Kloeckner (KCO.DE) - Producătorul de oțel a anunțat că va vinde fabricile sale din SUA. Compania câștigă peste 3,5%. O altă zi de creștere pentru companiile din domeniul apărării - Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) și Hensoldt (HAD.DE) înregistrează o creștere de peste 1% pe fondul creșterii comenzilor și al tensiunilor geopolitice. NIBE Industrier (NIBEB.SE) - Compania de energie regenerabilă a primit o serie de recomandări din partea băncilor de investiții. Prețul acțiunilor crește cu 6%. UCB (UCB.BE) - Compania belgiană de biotehnologie crește cu peste 15% după ce a anunțat rezultate foarte promițătoare ale cercetărilor privind noua sa terapie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."