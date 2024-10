DE40: Indicele german DAX își ține respirația înainte de decizia FOMC, BMW cu recomandare actualizată și vânzarea acțiunilor Commerzbank💡

Indicele german DAX a fost suspendat înainte de decizia FOMC

Ministerul german de Finanțe a confirmat planurile de vânzare a întregii participații Commerzbank Situația generală a pieței: Piețele europene vor fi tensionate astăzi în așteptarea deciziei FOMC. Indicele german DAX este în prezent în scădere cu 0,1%. FTSE 100 britanic cedează 0,5%. În același timp, indicele francez CAC40 pierde 0,3%. DAX rămâne deasupra unui punct de suport cheie, marcat de retragerea Fibonacci de 23,6%. Atenția investitorilor va fi aproape în întregime concentrată astăzi pe decizia FOMC. Datele anterioare privind piața imobiliară din SUA și stocurile de petrol pot oferi indicii. În prezent se observă volatilitate pe piața europeană în general. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Indicele german DE40 se află la nivelurile de ieri. În același timp, aceasta este a treia sesiune cu foarte puține schimbări de preț, ceea ce poate indica perspectiva unei mișcări mai ample în curând. Pentru tauri, rezistența poate fi vârful de la jumătatea lunii iulie de la 18.861. Depășirea acestuia ar permite testarea maximelor anterioare. Urșii, la rândul lor, după trecerea prin retragerea Fibonacci de 23,6%, pot testa SMA-urile de 100 și 50 de zile. În prezent, oscilatoarele indică epuizarea tendinței. RSI se consolidează în zona neutră, cu MACD aproape de un semnal crescător. Informațiile care curg din SUA vor rămâne semnificative pentru piață. Știri: Acțiunile Commerzbank AG (CBK.DE) captează atenția investitorilor după ce Ministerul Finanțelor din Germania a confirmat planurile de a-și vinde întreaga participație la bancă, în ciuda mișcării recente a UniCredit SpA. Ministerul, condus de Christian Lindner din partidul FDP, urmărește să vândă acțiunile la cel mai bun preț posibil, chiar dacă acest lucru înseamnă că UniCredit ar putea achiziționa mai multe acțiuni. Cu toate acestea, decizia de a vinde în continuare necesită aprobarea unanimă a unui comitet format din reprezentanți ai diferitelor organisme guvernamentale, inclusiv ai biroului cancelarului Olaf Scholz. După cea mai recentă tranzacție cu UniCredit, guvernul german s-a angajat să respecte o perioadă de blocaj de 90 de zile privind vânzarea altor acțiuni Commerzbank. În prezent, guvernul rămâne cel mai mare acționar al băncii, cu o participație de 12%. Acțiunile BMW AG (BMW.DE) consemnează o creștere după ce analiștii Citi au îmbunătățit recomandarea companiei de la „vânzare” la „neutru”, stabilind un preț țintă de 74 de euro. Harald Hendrikse, analist Citi, a justificat schimbarea poziției prin faptul că așteptările actuale pentru BMW sunt foarte scăzute, iar evaluarea actuală a acțiunilor este prea mică pentru a justifica menținerea unei recomandări de vânzare. Alte știri vin de la companiile individuale din indicele DAX. Sursa: Bloomberg Financial LP

