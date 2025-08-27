DE40: O altă zi de pierderi în Europa. Dolarul revine

Indicii europeni continuă vânzările masive de ieri, pe fondul îngrijorărilor legate de politica și bugetul Franței. DE40 pierde 0,4%, ITA40 scade cu 0,6%. EU50 și UK100 scad cu 0,15% și, respectiv, 0,25%. Dolarul și-a recuperat o parte din pierderile față de euro, cauzate de demiterea Lisei Cook de către Donald Trump. EURUSD scade cu 0,5%. Piața se află în faza de așteptare a rezultatelor NVIDIA. Bursele europene deschid o nouă zi de scăderi. Acestea se datorează în principal corectării câștigurilor de săptămâna trecută, în urma unei schimbări de sentiment și a problemelor interne din Franța. Un vot de neîncredere în guvernul francez ar putea întârzia semnificativ aprobarea bugetului, ceea ce ar avea consecințe negative pentru a doua cea mai mare economie din Europa. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sentimentul mediului de afaceri german se îmbunătățește, potrivit raportului IFO publicat la începutul acestei săptămâni, dar această stare de spirit nu este împărtășită de consumatorii germani. Indicele de încredere a consumatorilor GfK scade sub așteptări: actual -23,6 (așteptat -21,7, anterior -21,7) Asociația germană a comercianților cu amănuntul solicită sprijinul guvernului pe fondul îngrijorărilor legate de piața muncii și consum. Prăbușire a companiilor britanice de retail. Încrederea consumatorilor din Marea Britanie continuă să se deterioreze, gospodăriile strângându-și cureaua în fața creșterii facturilor, a inflației și a perspectivelor din ce în ce mai sumbre pe piața muncii. Deutsche Bank avertizează sectorul britanic cu privire la noi scăderi. Associated British Foods pierde 5%, Wickes și Kingfisher primesc retrogradări ale investițiilor. Raportul CBI arată o scădere a vânzărilor peste așteptări. actual -32 (așteptat -28, anterior -34) DE40 (interval zilnic)

Sursa: xStation5 Prețul a scăzut față de formațiunea triunghiulară ascendentă pe termen mediu anterioară, extinzând limita inferioară a formațiunii. Un semn al slăbiciunii tendinței este diferența de cerere față de rezistența stabilită de maximul local. În prezent, prețul s-a oprit la media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50). Următoarea zonă de suport va fi linia de tendință ascendentă mai puțin abruptă, susținută suplimentar de media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100). Dacă prețul depășește și această limită, acest lucru poate semnala o inversare a tendinței pe termen mediu sau chiar lung, iar prețul se poate îndrepta apoi către media mobilă exponențială de 200 de perioade (EMA200) și minimul din iunie, la nivelul de 23.000 de puncte. Știri despre companii: JD Sports (JD.UK) - Retailerul britanic de îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă a înregistrat o nouă scădere drastică a vânzărilor, de 3%. Cu toate acestea, investitorii rămân încrezători, iar prețul acțiunilor crește cu 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK) - CEO-ul anunță o restructurare a companiei în unități specializate în extracția anumitor materii prime. Diviziile vor fi pentru fier, aluminiu, litiu și cupru. Acțiunile companiei câștigă 0,5%.

Hochschild Mining (HoC.UK) - Compania și-a redus previziunile anuale din cauza rapoartelor dezamăgitoare din minele sale braziliene. Prețul acțiunilor se prăbușește cu 16%. Rheinmetall (RHM.DE) - Lockheed Martin propune un parteneriat cu gigantul german din domeniul apărării pentru producția de sisteme de rachete. Rheinmetall produce în prezent în principal rachete antiaeriene, iar potențialul parteneriat, aflat în prezent în discuții cu Lockheed Martin, vizează extinderea producției pentru a include rachete tactice ATACMS și rachete aer-sol Hellfire. Raportează revista WirtschaftsWoche. Prețul acțiunilor Rheinmetall crește cu 0,2%.

