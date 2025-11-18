Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii Wall Street sub o presiune continuă de vânzare 📌Acțiunile din sectorul tehnologic înregistrează scăderi

Marți, contractele futures pe acțiuni din SUA sunt în scădere. De câteva zile, piețele asistă la o vânzare masivă și prelungită de criptomonede, care pare să fie rezultatul aversiunii generalizate față de risc și al volatilității crescute pe piețele bursiere. Crește incertitudinea cu privire la sustenabilitatea recentei creșteri determinate de tehnologie, iar atenția Wall Street se îndreaptă încet către viitorul raport financiar al Nvidia (NVDA.US), care va fi publicat mâine după sesiunea din SUA. Comentariile pozitive ale analiștilor Evercore ISI nu s-au reflectat în prețul acțiunilor de astăzi, care a scăzut cu peste 2%.

În săptămâna care s-a încheiat la 18 octombrie 2025, numărul de noi cereri de șomaj în SUA a fost de 232.000, aproape neschimbat față de perioada anterioară și rămânând peste mediile din ultimele luni.

Numărul persoanelor care continuă să primească indemnizații a fost de 1,957 milioane, o ușoară creștere față de 1,947 milioane în săptămâna precedentă.

Această cifră rămâne relativ apropiată de nivelul maxim înregistrat din 2021. În timpul închiderii guvernului federal, rapoartele privind șomajul și datele economice cheie nu au fost publicate conform calendarului stabilit, ceea ce a făcut dificilă evaluarea cu precizie a situației actuale de pe piața muncii. Nici dolarul, nici indicii nu au reacționat la aceste date întârziate. Așteptăm raportul privind piața muncii joi și salariile reale vineri.

În sectorul tehnologic, AMD și Micron se remarcă astăzi prin scăderi, corectând câștigurile recente care au persistat în ciuda aversiunii față de risc a indicilor. Acțiunile companiei chineze PDD Holdings (proprietarul Temu, PDD.US) sunt, de asemenea, în scădere astăzi, după rezultate dezamăgitoare.

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5

Date macroeconomice din SUA

Comenzile de bunuri durabile de bază din SUA, revizuire (MoM): actual 0,3% față de 0,4% estimat și 0,4% anterior

Bunurile durabile din SUA- revizuire (MoM): actual 2,9%; prognoză 2,9%; anterior 2,9%

Comenzi industriale în SUA - revizuite (MoM): actual 1,4%; prognoză 1,4%; anterior -1,3%

Indicele pieței imobiliare NAHB: actual 38 față de 37 estimat și 37 anterior

USDIDX pierde ușor după ce datele macroeconomice din SUA, ușor mai slabe decât se aștepta, au semnalat o creștere lunară mai mică decât se aștepta a comenzilor de bunuri durabile.

Știri despre companii



Acțiunile Axalta (AXTA.US) au înregistrat astăzi o creștere după anunțarea fuziunii cu Akzo Nobel, care va crea un gigant global în domeniul acoperirilor industriale, cu o valoare estimată de 25 de miliarde de dolari. Tranzacția se va finaliza între sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027, acționarii Akzo Nobel urmând să dețină 55% din noua entitate, iar acționarii Axalta 45%. Compania combinată intenționează să genereze venituri anuale de aproximativ 17 miliarde de dolari și să realizeze sinergii de costuri de 600 de milioane de dolari, 90% din acestea urmând să fie realizate în primii trei ani. Compania va menține două sedii centrale, în Amsterdam și Philadelphia, iar după o perioadă de tranziție în care va fi listată la două burse de valori, va fi listată în cele din urmă la noua bursă NYSE sub un nou nume și simbol. Greg Poux-Guillaume, CEO al Akzo Nobel, va conduce compania combinată, care va cuprinde peste 100 de mărci, 173 de unități de producție și 91 de centre de cercetare și dezvoltare.

Sursa: xStation5

Blue Owl Capital (OWL.US) a înregistrat o scădere de aproximativ 5% după presiunea reînnoită din partea deciziei de a suspenda răscumpărarea acțiunilor de la investitori din fondul privat BDC în valoare de 1,8 miliarde de dolari până la fuziunea cu fondul public OBDC, mai mare, în valoare de 17,6 miliarde de dolari, la începutul anului viitor. Odată ce fuziunea va fi finalizată, investitorii din fondul privat vor primi acțiuni OBDC, ceea ce, având în vedere actuala reducere de pe piață, ar putea însemna pierderi de investiții de până la 20%. Blue Owl susține că acest lucru va crea o platformă mai eficientă, va crește potențialul de câștig și va restabili lichiditatea pentru deținătorii de fonduri private, subliniind că volatilitatea recentă a BDC este naturală și reflectă dinamica pieței, mai degrabă decât o deteriorare a calității creditului.

LifeMD (LFMD.US) a înregistrat o scădere de peste 10% după ce a raportat rezultate pentru al treilea trimestru care nu au îndeplinit așteptările atât în ceea ce privește veniturile, cât și câștigurile, în ciuda unei creșteri a vânzărilor de 13% față de anul precedent. Compania și-a actualizat previziunile pentru a reflecta impactul vânzării majoritare a participației sale în WorkSimpli Software. În trimestrul al patrulea al anului 2025, compania se așteaptă la venituri de 45-46 milioane USD și EBITDA ajustată de 3-4 milioane USD. Veniturile pentru întreg anul 2025 sunt acum estimate la 192-193 milioane USD, în scădere față de 250-255 milioane USD anterior. Pe de altă parte, EBITDA ajustat este estimat la 13,5-14,5 milioane de dolari, o creștere de aproximativ 254% față de 2024.

Ceva (CEVA.US) a înregistrat o scădere de peste 10%, dar a recuperat deja o parte din pierderile cauzate de deschiderea unei oferte publice de 3 milioane de acțiuni, iar asigurătorilor li s-a acordat o opțiune de 30 de zile pentru a achiziționa încă 450.000 de acțiuni. Toate acțiunile sunt vândute de companie, care intenționează să utilizeze veniturile pentru potențiale achiziții sau investiții în tehnologii sau afaceri complementare, precum și pentru scopuri generale, cum ar fi capitalul de lucru, cheltuielile de capital sau răscumpărarea de acțiuni.



Sursa: xStation5