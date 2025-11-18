Graficul zilei: USDJPY (18.11.2025)

USDJPY se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 155,40. Mișcările de astăzi rămân în mod clar influențate de factori fundamentali, echilibrul de putere între Japonia și Statele Unite favorizând în continuare dolarul. În ciuda deteriorării sentimentului global, piețele nu se îndreaptă către yen, evidențiind slăbiciunea sa structurală cauzată de politica BOJ și de diferența mare dintre ratele dobânzilor. Atenția se concentrează asupra tensiunilor interne din Japonia, așteptărilor privind Fed și a unei serii de date economice americane care ar putea determina următoarele mișcări ale perechii.

Ce influențează USDJPY astăzi?

Politica monetară a Băncii Japoniei (BOJ)

Banca Japoniei continuă politica monetară excepțional de acomodativă, menținând ratele dobânzilor neschimbate, în ciuda tensiunilor crescânde din cadrul Consiliului de politică monetară, unde unii membri au favorizat o majorare. Piețele nu se așteaptă la o înăsprire în curând, deoarece guvernatorul BoJ, Ueda, semnalează că deciziile ar putea fi luate abia anul viitor sau chiar în 2026. Așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în decembrie sunt foarte scăzute, ceea ce menține yenul utilizat pe scară largă în strategiile de finanțare. Această abordare menține o presiune persistentă asupra monedei japoneze.

Rezumat:

BoJ rămâne foarte acomodativă, iar piețele nu se așteaptă la majorări pe termen scurt. Avantajul ratei dobânzii din SUA rămâne puternic, consolidând slăbiciunea yenului.

Relațiile dintre BoJ și guvernul japonez

Guvernul subliniază în mod repetat necesitatea stabilizării yenului, dar intervențiile sale rămân în mare parte verbale, fără acțiuni concrete. BoJ nu este dispusă să își ajusteze politica doar pentru a reduce slăbiciunea monedei, concentrându-se în schimb pe inflație și sprijin economic. Aceste priorități diferite creează o tensiune evidentă între instituții, sporind incertitudinea pieței. În acest context, acțiunile Japoniei sunt considerate inconsistente, slăbind încrederea în yen.

Rezumat:

Guvernul vorbește despre întărirea yenului, dar nu acționează în mod decisiv. BOJ rămâne fidel strategiei sale, creând tensiune. Piețele interpretează acest lucru ca un semn al slăbiciunii monedei.

Așteptări privind politica Fed

Piețele sunt incerte cu privire la rezultatul reuniunii Fed din decembrie. Șansele unei reduceri a ratei dobânzii sunt limitate, iar Fed subliniază că deciziile depind de datele care vor fi publicate, ceea ce stabilizează dolarul, dar nu îi conferă o direcție clară. În comparație cu poziția dovish a BoJ, această neutralitate a Fed favorizează moneda americană.

Rezumat:

Fed rămâne neutră, ceea ce este suficient pentru ca dolarul să își mențină avantajul. Piețele văd un contrast clar cu BoJ dovish, susținând niveluri mai ridicate ale USDJPY.

Date macroeconomice din SUA și Japonia

În zilele următoare, atenția pieței se va concentra pe publicarea unor date precum ADP, Minutele FOMC, NFP și datele privind inflația din SUA și Japonia. Datele din SUA pot influența puternic așteptările privind deciziile viitoare ale Fed, afectând în mod direct USDJPY. Cifrele mai puternice stimulează dolarul, în timp ce cele mai slabe pot crește așteptările privind reducerea ratei dobânzii și pot slăbi temporar USD. Datele din Japonia au un impact mai mic, deoarece BoJ reacționează lent.

Rezumat

Datele din SUA sunt principalul factor care influențează USDJPY. Datele din Japonia au o influență redusă asupra direcției perechii. Piețele se concentrează aproape în totalitate pe partea americană.

Diferența dintre ratele dobânzilor din SUA și Japonia

Diferența mare dintre ratele ridicate din SUA și ratele foarte scăzute din Japonia rămâne un factor cheie în slăbiciunea structurală a yenului. Acest avantaj al SUA menține finanțarea în yeni atractivă pentru piețe, susținând fluxurile de capital către activele denominate în dolari. Nici măcar un mediu global de evitare a riscurilor nu împinge piețele înapoi către yen, deoarece randamentele activelor americane rămân mult mai mari. Acest fenomen slăbește în mod constant moneda japoneză.

Rezumat:

Diferența mare de dobândă joacă în defavoarea yenului. Piețele continuă să îl utilizeze pentru finanțare, menținând avantajul structural al dolarului.

Situația globală și climatul actual de evitare a riscurilor

Deteriorarea actuală a sentimentului pieței nu duce la întărirea tipică a yenului, marcând o schimbare notabilă față de ciclurile anterioare. Aceasta rezultă din combinația dintre politica foarte acomodativă a Băncii Japoniei și avantajul semnificativ al ratei dobânzii din SUA. În acest context, piețele tratează dolarul, titlurile de stat americane și francul elvețian ca active mai sigure decât yenul. Rolul tradițional de refugiu sigur al yenului este clar slăbit de acești factori structurali.

Rezumat:

Contextul actual de aversiune față de risc nu determină aprecierea yenului, deoarece piețele aleg alte active refugiu. Politica Băncii Japoniei subminează funcția sa de protecție.