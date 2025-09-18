DE40: Optimismul revine pe piețele europene după decizia FED

Decizia FED de ieri a adus optimism în sesiunea de tranzacționare de astăzi din Europa. Indicii majori, inclusiv DAX și Euro Stoxx 50, au înregistrat o creștere de puțin peste 1%. Companiile din domeniul tehnologiei și al confecțiilor vestimentare impulsionează piața, beneficiind de previziuni îmbunătățite, rezultate solide din zilele precedente și așteptări privind îmbunătățirea încrederii consumatorilor datorită scăderii ratelor dobânzilor în SUA. Contractele DE40, FRA40 și AUT20 au înregistrat o creștere de peste 1%. Un factor suplimentar de stabilizare este acordul dintre lobby-ul bancar italian și guvern de a îngheța activele fiscale amânate până în 2026, care a fost primit pozitiv ca un semnal al previzibilității reglementărilor. În același timp, unii investitori rămân precauți, deoarece pe piața opțiunilor se formează poziții defensive în sectorul bancar, ceea ce sugerează că neîncrederea în viitoarele sarcini fiscale persistă. Contractele pe indicii italieni au înregistrat o creștere de peste 0,4%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Date macroeconomice. Reuniunea Fed s-a încheiat cu o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu așteptările pieței. Decizia semnalează că FED apreciază puterea pieței muncii și stabilitatea pieței, dar indică și faptul că economia SUA este încă puternică și nu necesită încă reduceri suplimentare pentru a menține creșterea. În Europa, Banca Centrală a Norvegiei a decis, de asemenea, o reducere de 25 de puncte de bază, care a fost primită pozitiv de piață. Coroana norvegiană se apreciază în lumina „reducerii agresive”. Astăzi, Banca Angliei a luat, de asemenea, decizia de a menține nivelul actual al ratelor dobânzilor. Piața pare să sugereze că Banca Angliei supraestimează puterea economiei britanice sau nu crede în traiectoria declarată a ratelor dobânzilor băncii. Lira sterlină, în ciuda menținerii ratelor, se depreciază față de majoritatea monedelor importante. DE40 (interval zilnic) Graficul arată o încercare de a nega formațiunea Head & Shoulders, în care piața a încercat să se redreseze după ce a depășit linia de suport, dar creșterile actuale par a fi o retestare clasică de jos. Configurația Fibonacci și nivelurile anterioare de suport, care s-au transformat în rezistență, întăresc scenariul continuării scăderilor. O depășire cu succes și menținerea deasupra liniei gâtului ar putea însemna negarea formațiunii. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Pets at Home Group (PETS.UK) - Evaluarea s-a prăbușit cu câteva procente după plecarea CEO-ului companiei. Compania a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor pentru veniturile sale, având în vedere deteriorarea sentimentului consumatorilor.

Acordul dintre lobby-ul bancar italian și guvernul italian de a îngheța activele fiscale amânate până în 2026. Unicredit (UCG.IT) a scăzut cu aproximativ 1%.

Continental (CON.DE) - Producătorul de anvelope pierde peste 20% din valoarea sa. Acest lucru se datorează separării „Aumovio”, care se va concentra pe producția de sisteme de frânare și software auto.

Zalando (ZAL.DE) - Compania de îmbrăcăminte a înregistrat o creștere de aproape 5% după anunțarea achiziționării unei părți importante din acțiuni de către unul dintre investitori.

