DE40: Piața europeană menține o consolidare îngustă

Aspecte esențiale Piața europeană înregistrează o creștere modestă în cadrul unei consolidări restrânse

Datele PMI pentru sectorul serviciilor din Zona Euro peste așteptări

Ușoară depresurizare pentru industria armamentului

„Resetarea” Hugo Boss trimite prețul acțiunilor la noi minime

Piețele europene continuă o corecție moderată ascendentă în sesiunea de miercuri. Datele macroeconomice moderat bune permit menținerea evaluărilor actuale, în așteptarea unui impuls de creștere mai semnificativ. Piața europeană este încă influențată de negocierile de pace și de concurența economică cu SUA și China. Liderul creșterii este din nou contractul pe indicele spaniol, care domină creșterile, câștigând peste 1,6%. Contractele ITA40 și W20 au, de asemenea, performanțe moderate, cu creșteri de aproximativ 0,5% și, respectiv, 0,2%. Alți indici înregistrează mișcări de maximum 0,1%. Investitorii europeni urmăresc negocierile de pace privind Ucraina cu un amestec de anxietate și neîncredere. O altă rundă de negocieri s-a dovedit a fi neproductivă, ceea ce susține evaluarea companiilor din domeniul apărării. Date macroeconomice: Au fost publicate datele PMI privind sectorul serviciilor din Zona Euro și din Marea Britanie, care au depășit în mare parte așteptările. Spania: actual 55,6 (prognoză: 56,1)

Italia: actual 55 (prognoză: 54)

Germania: actual 53,1 (prognoză: 52,7)

Marea Britanie: actual 51,3 (prognoză: 50,5) Principalele economii ale Europei continuă să înregistreze rezultate bune în sectorul serviciilor, menținând tendința de creștere. Cu toate acestea, apar îngrijorări cu privire la sustenabilitatea acestui impuls, pe fondul creșterii costurilor și al condițiilor mai slabe din alte sectoare ale economiei. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Prețul pe grafic a recuperat o parte din pierderile înregistrate la minimele locale, menținând o consolidare îngustă între ~23.900 și ~23.450 în ultimele sesiuni. Mediile mobile exponențiale de 50 și 100 de perioade (EMA50, EMA100) și retragerea Fibonacci de 50% s-au dovedit a fi o rezistență puternică pentru cumpărători, în timp ce nivelul retragerii Fibonacci de 78,6% a acționat efectiv ca suport. Aplatizarea MACD, RSI moderat și impulsul mediilor favorizează ușor cumpărătorii, ceea ce poate oferi motive pentru depășirea nivelului FIBO50 pentru a testa ultima linie de tendință (roșie). Știri despre companii: Negocieri neproductive : Lipsa oricăror acorduri, în ciuda rundelor succesive de negocieri, susține evaluările companiilor europene de apărare. Rheinmetall (RHM.DE) +1,5%; Hensoldt (HEN.DE) +1%; Leonardo (LDO.IT) +1%.

Airbus (AIR.DE) - Producătorul de aeronave și-a menținut previziunile de performanță, în ciuda problemelor tehnice recente cu aparatele sale. Acest lucru a liniștit investitorii, ducând la o creștere de 3% a prețului acțiunilor.

Hugo Boss (BOSS.DE) - Gigantul german al modei a anunțat o „resetare” a mărcii sale, care ar include o concentrare mai mare pe produsele pentru femei. Conducerea a avertizat, de asemenea, că rezultatele pentru anul viitor vor fi semnificativ mai slabe, ceea ce ar fi o consecință a noii strategii. Prețul acțiunilor a scăzut cu peste 10%.

Infineon (IFX.DE) - Compania germană de tehnologie a încheiat un litigiu în instanță privind drepturile de brevet. Deși procesul s-a încheiat cu o înfrângere, o serie de riscuri pentru companie au fost eliminate. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 2,5%.

Fraport (FRA.DE) - Operatorul aeroportuar a primit o serie de recomandări de investiții pozitive, prețul acțiunilor crescând cu 1,5%.

