Lumina în centrele de date: Marvell pariază pe AI

Marvell Technology (MRVL.US) a surprins piața cu o mișcare strategică, achiziționând startup-ul Celestial AI pentru 3,25 miliarde de dolari. După anunț, acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 9% în premarket. Achiziția consolidează poziția Marvell în infrastructura AI pentru centrele de date prin introducerea tehnologiei Photonics Fabric, care permite transmiterea datelor folosind lumina între cipuri și memorie, crescând lățimea de bandă, reducând consumul de energie și scăzând latența. Acest lucru poziționează Marvell ca un concurent direct al companiilor precum Nvidia (NVDA.US) și Broadcom (AVGO.US). Previziunile financiare indică faptul că tehnologiile Celestial ar putea genera venituri anuale de 500 de milioane de dolari până la sfârșitul anului 2028, ajungând la 1 miliard de dolari în anul următor. Odată cu implementarea completă a noilor produse, Marvell se așteaptă la venituri de 10 miliarde de dolari în următorul an fiscal, vânzările centrelor de date fiind proiectate să crească cu 20-25%, iar veniturile din cipuri cu aproximativ 20%. Photonics Fabric revoluționează centrele de date de nouă generație, permițând actorilor majori, precum hyperscalerii, să scaleze sistemele de AI la capacități foarte mari, fără un consum excesiv de energie. Acesta permite fluxul de date la viteze care depășesc 100 terabytes pe secundă într-un singur modul CPO, eliminând blocajele în timpul antrenării modelelor AI. Acest lucru face ca Marvell să fie un actor important în infrastructura AI și capabil să concureze cu cele mai mari companii de pe piață. Pe piață pot fi identificate două scenarii potențiale. În scenariul optimist, implementarea rapidă a tehnologiei și cererea puternică din partea hyperscalerilor ar putea împinge acțiunile MRVL peste 100 de dolari, mai ales că vânzările din al patrulea trimestru sunt estimate la 2,2 miliarde de dolari. În scenariul pesimist, întârzierile în materie de reglementare sau concurența puternică din partea Nvidia și Broadcom ar putea încetini creșterea. Cu toate acestea, achiziția Celestial AI se aliniază tendinței de consolidare de pe piața cipurilor AI și oferă Marvell șansa de a-și recâștiga avântul după o perioadă dificilă. Sursa: xStation 5

