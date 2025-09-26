DE40: Piața europeană ușor în creștere, în așteptarea datelor PCE

Sesiunea de astăzi de pe bursele europene a început într-o notă pozitivă. Contractele futures pe majoritatea indicilor principali erau pe verde, indicând un optimism moderat în rândul investitorilor. Indicele german DAX a deschis, de asemenea, în teritoriu pozitiv, sugerând că piața încearcă să mențină un impuls pozitiv, în ciuda recentelor tulburări geopolitice și corecții din SUA. Valoarea contractelor crește cu aproximativ 0,1-0,2%. Liderul creșterii de astăzi este Spania, al cărei indice IBEX35 crește cu aproximativ 0,6% pe fondul datelor macroeconomice bune. Pe scena globală, investitorii analizează ultimele decizii ale administrației Donald Trump. Președintele american a anunțat introducerea unor tarife suplimentare, care de data aceasta afectează în principal sectorul farmaceutic. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: Bloomberg Finance LP În Germania, indicele DAX este susținut astăzi în principal de sectorul financiar și de companiile industriale, care beneficiază de îmbunătățirea sentimentului pe piața mai largă. Pe partea negativă, sectorul tehnologic se remarcă, afectând indicele și limitând potențialul său de creștere. Date macroeconomice: Ultimele date din Spania s-au dovedit a fi un aspect pozitiv pentru piețele europene. PIB-ul pentru ultimul trimestru a crescut mai mult decât se așteptau economiștii, susținând narațiunea rezilienței economiei Zonei Euro, în ciuda tensiunilor comerciale globale. PIB Q2 (QoQ): actual 0,8% (prognoză 0,7%; anterior 0,6%)

PIB Q2 (YoY): actual 3,1% (prognoză 2,8%; anterior 2,8%) Cu toate acestea, investitorii rămân prudenți, așteptând publicațiile din cursul după-amiezii de peste ocean. Cheie vor fi datele privind inflația PCE – indicatorul preferat al Rezervei Federale. Acestea ar putea oferi indicii despre evoluția viitoare a ratelor dobânzilor. Atenția pieței va fi atrasă și de datele privind încrederea consumatorilor și așteptările privind inflația publicate de Universitatea din Michigan, care ar putea confirma sau submina puterea cererii interne din SUA.

DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Graficul arată că realizarea modelului RGR devine din ce în ce mai puțin probabilă. Prețul a ricoșat de la linia gâtului, ceea ce a slăbit potențialul de scădere și a oprit presiunea suplimentară a ofertei. Un suport tehnic suplimentar rămâne media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100), care stabilizează cotațiile și întărește bariera defensivă pentru cumpărători. Scenariul de bază pentru următoarele sesiuni pare să fie intrarea într-o fază de consolidare. Intervalul probabil al acesteia este determinat de nivelurile de retragere Fibonacci de 23,6% și 50%. Doar depășirea uneia dintre aceste limite poate oferi un semnal direcțional mai puternic. Știri despre companii: Alten (ATE.FR) — Compania franceză a publicat rezultate care au depășit așteptările în ceea ce privește profitul operațional. Acțiunile au crescut cu 1,8% la deschidere.

Volkswagen (VOW1.DE) — Gigantul german din industria auto oprește producția la una dintre fabricile sale de mașini electrice. Acțiunile au scăzut cu 2%.

Daimler (DTH.FE) — Producătorul de camioane a înregistrat o scădere de peste 5% după anunțarea noilor tarife americane care afectează camioanele.

