DE40: Revenire limitată înainte de ședința FED

După sesiunea de ieri, care s-a încheiat cu scăderi în sectorul bancar, piețele din Europa de Vest înregistrează astăzi creșteri. Investitorii se concentrează pe decizia Rezervei Federale, care va fi anunțată în această seară. Tranzacțiile se desfășoară într-o atmosferă mai calmă, iar principalii indici din Europa se află în teritoriu pozitiv, semnalând o revenire parțială după scăderile anterioare. Cu toate acestea, volatilitatea rămâne limitată, deoarece piața așteaptă semnale din SUA cu privire la politica monetară viitoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Indicele german crește astăzi pe fondul sentimentului pozitiv observat în rândul acțiunilor din sectorul tehnologic. Sursa: Bloomberg Finance LP Date macroeconomice: Din perspectivă macroeconomică, atenția a fost atrasă de datele finale privind inflația, care s-au dovedit a fi ușor mai mici decât estimările inițiale. Piața ar putea interpreta acest lucru ca un semnal că presiunea asupra prețurilor scade treptat. Consensul pieței presupune că Fed va decide astăzi să scadă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază. Cu toate acestea, impactul cel mai semnificativ asupra direcției viitoare a piețelor va veni din mesajul conținut în declarație și în conferința de presă, în special în ceea ce privește perspectivele inflației și creșterea economică. DE40 (interval zilnic) Graficul evidențiază clar o formațiune de prețuri Head & Shoulders, semnalând o posibilă inversare a tendinței ascendente. Linia gâtului este definită de suportul anterior, care a fost depășit, consolidând tonul negativ al configurației tehnice. În plus, cotația a scăzut sub media mobilă exponențială de 10 perioade (EMA100), confirmând avantajul vânzătorilor. Întreaga configurație indică riscul de extindere a corecției, comportamentul pieței în regiunea zonelor de suport ulterioare fiind crucial pentru oprirea impulsului descendent. Dacă doresc să recâștige inițiativa cumpărătorii, va fi necesară o revenire rapidă peste pragul de 23.700 de puncte. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Centrica (CNA.UK) – Compania a câștigat sprijin după ce JPMorgan și-a majorat recomandarea, îmbunătățind sentimentul față de sectorul energetic din Marea Britanie. Prețul acțiunilor a crescut astăzi cu peste 1%.

Beiersdorf (BEI.DE) – Producătorul de bunuri de consum a fost supus presiunii de vânzare după retrogradarea de ieri de către Jefferies, menținând un ton negativ în jurul companiei. Prețul acțiunilor a scăzut cu aproximativ 1,5% la deschidere.

