DE40: Revine DAX spre maximele istorice?

DAX își pregătește revenirea spre maximele istorice

Infineon Technologies - un nou parteneriat

SAP achiziționează liderul american în adoptarea datelor

Vineri, piețele sunt în general bine dispuse. Incertitudinea cauzată de așteptatele date economice americane și de reducerea ratei BCE se diminuează treptat. Piețele europene sunt în mare parte în teritoriul pozitiv: DAX se tranzacționează cu 0,13% mai sus, indicele spaniol IBX35 adaugă 0,33%, WIG20 câștigă 0,66% iar FTSE 100 din Marea Britanie rămâne în zona deschiderii de astăzi. Indicaele francez CAC40 și FTSE MIB din Italia pe de altă parte, sunt în declin, ambii indici pierzând aproximativ 0,2%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Situația actuală pe piața bursieră europeană. Sursa: xStation5 DE40 Chiar dacă DAX a înregistrat o scădere semnificativă după ce BCE a redus ratele dobânzilor, acesta a reușit să încheie sesiunea de ieri într-o notă pozitivă. Astăzi, indicele german își continuă ascensiunea, dând dovadă de forță și menținându-se peste media exponențială de 20 de perioade (violet deschis). Nivelul actual al prețurilor în jurul valorii de 18.600 a fost un punct de rezistență semnificativ în ultimele săptămâni. Depășirea acestei zone ar putea semnala o revenire la maximele istorice. Sursa: xStation5

Știri despre companii: Volkswagen (VOW1.DE) : Constructorul auto a ajuns la un acord cu un sindicat belgian pentru reluarea operațiunilor la fabrica Audi, oprite din cauza cererii scăzute pentru modelul electric Audi Q8 e-tron. Acțiunile Volkswagen sunt în creștere cu 2,38% astăzi.

Commerzbank (CBK.DE) : Președintele Bundesbank a subliniat nevoia de bănci puternice pentru finanțarea întreprinderilor germane. Deși Joachim Nagel nu a comentat direct despre Commerzbank, el a menționat că esența achizițiilor este de a crea o instituție competitivă cu un model de afaceri eficient. Acțiunile băncii își continuă raliul ascendent, cu o creștere intraday de 3,1%.

Fresenius (FRE.DE): JPMorgan și-a îmbunătățit recomandarea pentru companie (de la neutru la supraponderal) în lumina schimbărilor de management și a restructurării în curs. Acțiunile Fresenius sunt în prezent în creștere cu 3,3%.

Infineon Technologies (INF.DE): Producătorul german de semiconductori a anunțat o colaborare cu ZF privind software-ul AI pentru vehiculele autonome. Acțiunile companiei sunt în creștere cu 0,3%.

SAP (SAP.DE): Producătorul de software a anunțat achiziția WalkMe, principala platformă de adopție digitală (DAP), listată pe Nasdaq. În ciuda acestui fapt, acțiunile SAP sunt în ușoară scădere (-0,12%).

Henkel (HEN3.DE): Jefferies și-a redus recomandarea pentru Henkel de la cumpărare la păstrare. Presiunea asupra acțiunilor companiei este cauzată de o discrepanță între rezultatele așteptate pentru al treilea trimestru din 2024 și previziunile Jefferies (3,6% față de previziuni: 1,9%). Acțiunile companiei au pierdut 0,37% în urma recomandării.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."